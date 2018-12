César Cantú

Coahuila es tierra de bosques y desiertos, su diversidad es fuera de serie. En su territorio he tenido encuentros con paisajes, animales o plantas peculiares y hasta algunas especies endémicas. Lugares de una belleza natural fuera de serie, como el Área Protegida de Maderas del Carmen, misma que colinda con los Estados Unidos y donde puedes pasar del desierto árido y peligroso, a bosques alpinos de ensueño. O el municipio de Arteaga, también con bosques y montañas que parecen interminables.



Hace unos días, por múltiples recomendaciones, fui a conocer el Museo del Desierto en la ciudad de Saltillo, apenas a 50 minutos de Monterrey y quedé gratamente sorprendido de los pabellones que contiene. Sí tomas el orden del recorrido propio del Museo, llegas al denominado “El Desierto y su Pasado”, donde hay la oportunidad de conocer principalmente restos de especies extintas hace millones de años, desde caracoles que nadaban en los océanos hace 400 millones o el esqueleto de un T-rex de 65 millones y que fue uno de los carnívoros más grandes que han existido. “El Hombre y el Desierto” se denomina al segundo pabellón del Museo, mismo que te acerca a la historia de los primeros pobladores de Coahuila, hace unos 9 mil años, a su pintura rupestre, a sus armas, a su manera natural de vida en las duras condiciones del desierto.



En el tercer pabellón, se presenta a la “Evolución y la Biodiversidad” a efecto de entender la vida cuando el hombre interactuó con la naturaleza en continente americano desde hace unos 12,000 años, así como algunas piezas de animales ya extintos entre ese periodo y nuestros días.



Merece mucha relevancia “El Laboratorio de la Vida” donde el Museo del Desierto conserva muchas cactáceas de lento crecimiento y en peligro de extinción.



Y finalmente, pero no menos atractivo, en las áreas,afuera del edificio principal, descubrimos el “Desierto Viviente”, que mantiene un pequeño jardín botánico, y un zoológico ambientado para cada una de las especies que mantienen con mucho éxito ahí. Desde perritos de la pradera, pasando por el hábitat del oso negro americano, el borrego cimarrón, el bisonte, algunos pecarís de collar, coyotes y el lobo gris mexicano, este en grave peligro de extinción. El Lobo Gris Mexicano (Canis lupus baileyi) extintos en México en estado salvaje y con unos 60 ejemplares salvajes en Estados Unidos, es una especie muy cercana a la extinción. U.S. Fish and WildlifeService mantiene en lugares controlados unos 400 ejemplares, en México CONAP ya ha logrado liberar algunas parejas en zonas protegidas, algunas se reproducen en libertad. Pero falta mucho para que la especie vuelva a poblar su territorio.



Pero aquí podrás admirar la belleza y el comportamiento de una manada que, si bien se encuentra en cautiverio, no por ello se resta importanciaal privilegio de admirarla.



Visiten, si no lo han hecho, este Museo del Desierto, de verdad es una muy buena experiencia.



