Mauricio se "planta": no habrá devolución de los recursos

Gabriela Jiménez

Mauricio Fernández, ex alcalde de San Pedro Garza García, advirtió que el Patronato de Museos no devolverá el presupuesto no ejercido del proyecto cultural, luego de que el Cabildo sampetrino aprobara la cancelación las obras.



En entrevista para Telediario Nocturno con el arquitecto Héctor Benavides, el panista y promotor de las construcciones anticipó que el caso se irá a tribunales, por lo cual no está dispuesto a regresar los recursos a la administración municipal.



El costo total del proyecto es de 368 millones de pesos; de este monto, una parte –no especificada– ya fue utilizada para pagar proveedores, maquinaria y labores de construcción. Sin embargo, el presupuesto que aún no ha sido ejercido deberá ser reintegrado por el Patronato antes del 9 de enero, según el dictamen avalado este miércoles por los regidores y síndicos.



Fernández insistió en que la única forma de regresar el dinero será por medio de una orden judicial.



“Obviamente no se va a reintegrar nada porque esto se va a judicializar, y la única forma de reintegrarlo, que no creo que vaya a ser el caso, sería que un juez lo dicte, eso dudo que vaya a llegar a pasar.



“Vamos a tener que ver esto al llegar en otra esfera, que va a ser en lo judicial, y créanme que yo me siento muy tranquilo de que todo lo que presentaron, es a base de puras mentiras. Obviamente en el Poder Judicial no creo que vaya a avanzar, y además, contundemente tenemos pruebas de que son puras tonteras, totalmente fuera de foco”, declaró durante la emisión de anoche.



En su opinión, la razón por la cual el Cabildo sampetrino aprobó la cancelación de los espacios culturales es porque el alcalde, Miguel Treviño de Hoyos, tiene a puros amigos en su planilla.



“Para empezar yo le puedo decir que mi Cabildo fue de todas las corrientes y de todos los partidos. En el caso de Miguel, pues es un grupo de amigos que él invitó, por lo cual no me extraña que voten a favor”, subrayó.



Descartó, además, los argumentos utilizados por el actual presidente municipal para tumbar las obras, al señalar que no existe ningún conflicto de intereses y todas las autorizaciones se tramitaron a lo largo de un año, y no de forma exprés, como algunos han acusado.



El promotor del proyecto cultural también cuestionó que Miguel Treviño no tenga “palabra”, pues aseguró que éste ya se había comprometido a realizar las obras antes del inicio de su administración, el pasado mes de octubre.



“Acordamos que se pudiera construir un estacionamiento para 300 vehículos, está dentro del comodato y eso nos daría ingreso para poder mantener los museos.



“Eso incrementó en 150 millones el presupuesto de los museos, el estacionamiento vale más que los museos, pero es un acuerdo que Miguel aceptó, y entonces el monto que se está incrementando no es por los museos, es por el estacionamiento público para 300 vehículos en una clínica del Seguro Social, que queremos hacer una plaza con árboles y jardines, y un espacio para eventos que también dejaría recursos al museo”, dijo.