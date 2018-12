Ley Electoral debe ser revisada: Gastón Enríquez

Orlando Maldonado

Dado el precedente que se sentó con la elección extraordinaria de Monterrey aunado al tema de las coaliciones, la Ley Electoral de Nuevo León debe ser revisada para determinar qué es lo que se tiene que hacer en situaciones, consideró Gastón Enríquez, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE).



En entrevista para MILENIO Monterrey, el magistrado presidente aseguró que existen áreas de oportunidad en la Ley Electoral no sólo local, sino también federal y eso habrá de ser una responsabilidad estrictamente del Poder Legislativo.



Ya una vez comenzado el análisis y las discusiones, resaltó, podrán intervenir las autoridades jurisdiccionales y administrativas electorales para aportar sus experiencias en el recién concluido proceso electoral.



“Sin duda, tenemos muchas áreas de oportunidad en la legislación que son merecedoras de que sean revisadas por parte de los órganos legislativos. Siempre he sido un convencido que la legislación y las reglas del juego democrático deben de crearse por parte de los representantes de integrantes del Congreso.



“Creo que las reglas no se pueden ir generando caso por caso por parte de los juzgadores y mucho menos de los organismos administrativos, creo que es una responsabilidad que le corresponde estrictamente a los legisladores y en su momento nosotros podremos estar en condiciones de hacer algunas aportaciones al trabajo legislativo si ellos así lo tienen a bien requerido. Sin duda alguna que hay motivos suficientes para hacer alguna revisión integral de la legislación no nada más local, sino también de la legislación federal”, dijo.



Gastón Enríquez detalló que otro tema que tiene que ser revisado es el sistema de nulidades al considerarse que está “sumamente acabado”. Argumenta que no contempla escenarios como el que sucedió con la cadena de custodia y que fue materia de impugnación.



