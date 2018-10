Gobernador estrena formato y participa menos en Informe

Eduardo Mendieta

Con un formato diferente, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón tuvo un Tercer Informe de Gobierno con una mínima participación, ya que fueron sus secretarios quienes realmente presumieron cifras durante más de dos horas en Palacio de Gobierno.



Rodríguez Calderón rindió cuentas acompañado de su equipo de trabajo, dos ex gobernadores priistas, Sócrates Rizzo y Jorge Treviño; Roberto Campa Ciprián, secretario del Trabajo federal, en representación del presidente Enrique Peña; también estuvo Rogelio Benavides Pintos, ex subsecretario de Administración, quien renunció tras el escándalo del Cobijagate.



“Ayúdenme, échenme la mano, síganmela echando aunque les caiga gordo a veces, aunque a veces no les guste las cosas como las digo.



“Sopórtenme, hagan que Nuevo León sea lo que todos quieren que sea el mejor lugar para vivir”.



Durante dos horas y media, acompañado de dos pantallas gigantes y un escenario sin el logotipo de Gobierno independiente y uno nuevo de “Es tiempo de frutos”, Rodríguez Calderón agradeció a un policía de Fuerza Civil, a una maestra, a un sobreviviente de dengue hemorrágico, a rescatistas y a habitantes su participación y apoyo en esta mitad de su camino.



Sin embargo, fueron los secretarios los que rindieron un informe de cifras, estadísticas y números que presumían igual la inversión extranjera, la obra pública, los niveles de seguridad y cuentas a la ciudadanía, conformada por lo menos por unos 600 asistentes, en su mayoría funcionarios, alcaldes, diputados locales y federales.



Así, fueron desfilando el tesorero Carlos Garza y los secretarios Humberto Torres, de Infraestructura; Bernardo González, de Seguridad; Roberto Russildi, de Economía; Manuel Vital, de Desarrollo Sustentable; y Manuel de la O, de Salud.



El tesorero informó que al iniciar la administración se toparon con un déficit de 6 mil millones de pesos, pero al ajustar sueldos y la recaudación de ingresos propios se logró reducir por un monto de 2 mil millones de pesos.



Dijo que por concepto de captación de impuestos a casinos éste se disparó hasta en un 2 mil 435 por ciento.



Mientras que el titular de Seguridad indicó que el gasto en este rubro se incrementó 77 por ciento, se creó la Guardia Civil con 361 elementos y los delitos de orden patrimonial se redujeron 13.4 por ciento.



Al final el gobernador apareció con un informe de 25 minutos y dos videos.



En esta ocasión sí acudieron Luis Cresencio Sandoval, comandante de la Cuarta Región Militar, y Agustín Radilla Suástegui, de la Séptima Zona Militar.