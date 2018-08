Educación y facilidades para emprendedores, pide el Tec

Gabriela Jiménez

Ante los planes del próximo Gobierno Federal de garantizar la formación universitaria para todos los jóvenes, Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey, manifestó que cree en la meritocracia.





Tras la presentación de la quinta generación del programa Líderes del Mañana, Alva resaltó que es necesario promover el acceso a la enseñanza entre toda la población y sin importar su condición socioeconómica, y para lograrlo sugirió aprovechar la tecnología como una herramienta.





Asimismo, expuso que es importante elevar el nivel de la formación académica para que los estudiantes sean más competentes, lo cual a su vez se traduciría en un incremento en sus ingresos al llegar a la vida laboral.





“La realidad es que nosotros creemos que la educación debe fomentarse a todo mundo, pero sí creemos también en una meritocracia, que los mejores alumnos deben ir a la mejor educación sin importar si es pública o privada, y también yo creo que la tecnología hoy nos permite prácticamente que la mayoría de la población tenga acceso a una buena educación.





“La educación es distinta para alguien que quiere ser un investigador que para alguien que está buscando una competencia para el trabajo. Es decir, no puedes generalizar la educación, pero sí requerimos infinitamente un mayor nivel de educación y competencias de mejor calidad para que aumenten los ingresos de nuestra población y tengamos trabajos no solo de mano de obra, sino de mente, de valor agregado”, explicó en entrevista.





Por otra parte, el presidente de la institución dijo que espera que el nuevo Gobierno de la República genere mejores condiciones para los emprendedores, pues si bien hay talento creativo en el país, no existe un ecosistema que empuje las nuevas ideas.





Parte de ello, mencionó, se debe a la gran burocracia que implica crear una empresa.





“Nos hace falta que afuera, el medio ambiente sea promotor de las empresas, ¿qué significa? Que sea muy fácil abrir una empresa, que haya fondos de capital para apoyarles, que haya mentores, y en esa parte en México todavía estamos débiles, y parte del rol del Tec es no solamente apoyarlos en su formación, sino también empezar a crear los ecosistemas de emprendimiento.





“Quisiéramos que fuera un gobierno más amable para el emprendimiento, más simple, más digital. En muchos países tú puedes abrir una empresa en cinco o diez minutos sin utilizar un papel, y me parece que eso es lo que debería existir en México, que ser emprendedor no implica un vía crucis o una dificultad, sino que realmente sea un proceso sencillo, y que no solamente el que toma un emprendimiento va a tomar un riesgo, necesita a veces un empujón, fondos de capital, entonces todo el ecosistema”, afirmó.