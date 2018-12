Diputados rechazan el financiamiento para San Pedro Garza García

Ricardo Alanís

Diputados del Congreso del Estado rechazaron en comisiones la autorización de financiamiento para el 2019 al municipio de San Pedro Garza García, y a Apodaca le aprobaron solo el 42 por ciento de lo solicitado.



La diputada Dolores Leal, presidenta de la Comisión Quinta de Hacienda, comentó que San Pedro no cumple con los requisitos solicitados para pedir deuda, sin embargo, tienen hasta enero para corregir.



“Por ejemplo el financiamiento de San Pedro es de 350 millones de pesos, no se les aprobó, eso es lo que se le está pidiendo, más lo que sí se les aprobó fue su presupuesto, que va de 2 mil 519 millones de pesos, ese sí se les aprobó, lo que no se les aprobó fue el financiamiento”.



El Pleno del Congreso del Estado aprobó los presupuestos de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 de 20 municipios.

Ley para tubulares

Una nueva Ley que Regula el Uso de Vehículos Recreativos Todo Terreno en el Estado de Nuevo León fue aprobada en el Congreso del Estado.

La medida de ordenamiento fue presentada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Marco González.

El costo, dijo el diputado, será de 650 pesos por registro y placa, y de 130 pesos el refrendo.