Declinan tres candidatos a una semana de la elección

Gabriela Jiménez

Tras el debate oficial entre los candidatos a la alcaldía de Monterrey, la contienda ha quedado reducida a seis participantes, pues tres anunciaron su declinación para sumarse a los proyectos de sus opositores.



Adalberto Madero, del Partido Verde; Ana Villalpando, del PRD, e Iván Garza, de Movimiento Ciudadano, fueron quienes renunciaron a sus aspiraciones en busca de la presidencia municipal regiomontana.



El primero en hacer el anuncio fue Iván Garza, quien desde la mañana del sábado encabezó una rueda de prensa junto a Felipe de Jesús Cantú para dar a conocer que decidió brindar su apoyo al panista.



“Es importante decirle a la ciudadanía que la gente ya eligió el pasado 1 de julio, y eligió que Felipe de Jesús Cantú fuera su candidato. Yo así lo manifesté en mis redes sociales, el PRI finalmente se trató de robar la elección.



“En estos puntos de coincidencia y concordancia he llegado a la decisión de que sumar esfuerzos es mucho más benéfico para la ciudadanía que seguir en el camino de la dispersión del voto”, declaró.



Posteriormente, al iniciar el debate, Ana Villalpando, candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), utilizó su primera intervención para revelar que se retiraría de la contienda a favor de Adrián de la Garza, aspirante del PRI.



“Necesitamos estar con el único proyecto que garantiza seguridad para nuestras familias, y que en todo momento garantiza a las mujeres regias seguridad.



“Yo he decidido bajarme de la contienda y buscar los sueños que los regiomontanos han puesto en mis manos (…). A ti, yo te pido que veas lo que necesita la ciudadanía, que veas el sentimiento de las madres, de los padres, luchando cada día para sacar adelante a sus hijos. A ti te entrego mis proyectos, a ti te entrego lo que soy, y el día de hoy yo estoy contigo… Adrián de la Garza”, expresó con llanto para después retirarse de la sala.



Minutos más tarde, durante el segundo bloque del debate, Maderito, representante del Verde Ecologista de México, también se sumó a las declinaciones, al anunciar que apoyaría la candidatura de Zambrano, abanderado del Partido del Trabajo.



“Te consta que el PAN y el PRI ya fracasaron y representan al pasado y a más de lo mismo: inseguridad, incompetencia, corrupción. A la vez necesitamos un gobierno donde lo único importante sea la gente.



“Como en estas últimas elecciones México cambió y se fueron a las izquierdas, me sumo al único cambio real, que es mi amigo Patricio Zambrano. Me sumo contigo, y a partir de hoy vamos a hacer campaña juntos porque a Monterrey le urge un cambio, y el cambio somos tú y yo juntos”, expuso



En el mensaje de despedida de los candidatos, Iván Garza reiteró que apoyaría al candidato del PAN; sin embargo, la moderadora, Tania Díaz, le advirtió que incurrió en una ilegalidad por haber participado pese a haber anunciado sus intenciones de forma previa al debate.



Pide Movimiento Ciudadano dejar acéfala candidatura









Movimiento Ciudadano solicitó a la Comisión Estatal Electoral (CEE) dejar acéfala la candidatura a la alcaldía de Monterrey, luego de que Iván Garza anunció que se sumaría al proyecto de su contrincante del PAN, Felipe de Jesús Cantú.

A través de un comunicado, las dirigencias nacional y estatal informaron que este sábado por la tarde se entregó un escrito al citado órgano electoral para notificar que el partido naranja no participará en la elección regiomontana.

El instituto político anunció que reprueba la decisión tomada de forma individual por Iván Garza, por lo cual le retirarán el apoyo.

“Por tanta guerra sucia, magistrados cuestionados, y el acarreo que vamos a ver el 23 de diciembre, informamos que no seremos parte de eso. Lamentamos la decisión del candidato Iván Garza. La dirigencia nacional y estatal no dará su apoyo a él ni a otro candidato.

“Creemos que se ha ensuciado más el ejercicio democrático del 23 de diciembre y no podemos formar parte de ello. Por lo tanto, solicitamos atentamente a la Comisión Estatal Electoral dejar acéfala la candidatura al Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León”, cita el comunicado.

El documento presentado ante la CEE fue firmado por el presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García.