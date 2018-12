Critican legisladores recortes a participaciones federales

Victoria Félix

Debido a que las obras prioritarias para Nuevo León cómo la presa Libertad, los vagones del Metro, los hospitales y los penales no fueron incluidos o se les asignó una partida menor a lo prometido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, legisladores federales exigieron más recursos para el estado.



Asimismo, lanzaron un llamado a los diputados y senadores de la coalición Juntos Haremos Historia a “ponerse la camiseta de Nuevo León” y buscar más recursos, en lugar de mayoritear sin cambios el PEF 2019 por seguir la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador.



El diputado federal del PAN, Hernán Salinas, y el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, coincidieron en que la Federación “castigó” a Nuevo León con partidas muy bajas.



Salinas explicó que Nuevo León recibirá 500 millones de pesos para proyectos ya etiquetados lo cuales se dividen en 250 millones para los penales y 250 millones para la compra de los vagones del Metro.



Esto pese a que la Federación se había comprometido a otorgar mil 800 millones de pesos para la compra de vagones y alrededor de mil millones de pesos para los penales, aunado a que no se asignaron recursos para la construcción de la presa Libertad.



“No es posible que solamente nos vayan a llegar 500 millones de pesos, si es que nos llegan, para obras prioritarias en el estado. Yo creo que con esto nos está repitiendo la dosis que nos dio Peña durante su sexenio.



“Buscaremos a los demás compañeros de otros partidos políticos para invitarlos a sumarse a este gran frente en favor de Nuevo León. Es un tema en el que no debe haber un distingo de partidos”, dijo Salinas.



El legislador panista recordó que durante su campaña, el ahora presidente se había comprometido a no contraer deuda, pero el paquete fiscal 2019 incluye un monto de 500 mil millones de pesos en este rubro.



Por su parte el senador Samuel García señaló que para el próximo año Nuevo León estará aportando alrededor de 300 mil millones de pesos de ISR, IVA e IEPS, sin embargo, la Federación le regresará aproximadamente 74 mil millones de pesos de participaciones.



Esto se traduce a que por cada peso que Nuevo León aporte a la Federación le regresarán 20 centavos, mientras que a otros estados les otorgan hasta 10 o 15 pesos por cada peso que erogan, lo cual considera injusto.



“(El llamado es) a todos los actores políticos de Nuevo León a una unión fuerte de reclamo, de injusticia, de maltrato, pero no solamente de los políticos, se requiere que todo Nuevo León alce la voz, porque esto es un verdadero maltrato para el estado”, apuntó.



Pronostica gasolinazo

Samuel García pronosticó un nuevo gasolinazo para enero, debido a que el Gobierno Federal mantendrá los impuestos al costo de los combustibles para el próximo año y se espera una actualización de la inflación.

Y es que dentro de la propuesta de Ley de Ingresos Federal 2019 se contempla mantener el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y el IVA, que suman 9 pesos al costo de la gasolina, ya con la inflación el aumento sería de entre 70 centavos a un peso del precio por litro, explicó.

De acuerdo con la estimación del senador, la gasolina magna podría llegar a costar 23 pesos y la premium 25 el próximo año, cuando el costo hasta el domingo 16 de diciembre es de 19.3 en el caso de la magna, 20.8 en el caso de la premium, y 20.7 el diésel, contando los impuestos e inflación.





Llamado

500

