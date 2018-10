Critican las ONG designación en el Coesida

Gabriela Jiménez

Pese al alza en las muertes por sida en el estado, la Secretaría de Salud nombró a una persona con poca experiencia como nueva encargada del despacho de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal para la Prevención y el control del sida (Coesida), denunciaron asociaciones civiles contra el VIH.



Desde el 1 de septiembre, Sonia Álvarez Dávila fue designada en el cargo para ocupar el lugar de Luis Antonio Sánchez López, quien fue cesado del puesto por supuestas irregularidades en el manejo de los indicadores del organismo.



Sin embargo, en el currículum vitae de la funcionaria, proporcionado vía Transparencia, únicamente se enlistan antecedentes de experiencia en medicina general y en el campo administrativo, pero no en tratamiento o prevención del VIH.



Por tal motivo, las asociaciones civiles Acodemis y Comac exigieron a la Secretaría de Salud destituir a Álvarez Dávila, señalando su escaso conocimiento sobre las políticas públicas contra vih, sida y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS).



Asimismo, propusieron que la dependencia estatal extienda una convocatoria pública para elegir a un perfil adecuado y con experiencia en la Secretaría Técnica del Coesida.



“Estamos preocupados porque nos hemos dado cuenta de que no entiende muy bien la responsabilidad que implica el despacho que tiene a su cargo (...), obviamente para ese puesto se necesita una persona que no solo tenga habilidades administrativas, sino también conocimiento sobre el tema”, dijo en entrevista Rubén Meza, representante de Comac.



En tanto, Abel Quiroga, fundador de Acodemis, criticó que a pesar de que Sonia Álvarez tiene más de un mes en el cargo, no ha tenido una mesa de trabajo formal con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, lo cual interpretan como una falta de sensibilidad a la problemática.