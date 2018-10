Colectivo asegura que no le han dado información del servicio

Adín Castillo

Rocío Montalvo, dirigente del colectivo Únete Pueblo, dijo que la administración estatal no puede pensar en construir más Ecovías cuando la que administra actualmente, luego de requisarla a finales de 2016, no brinda un servicio de calidad para los usuarios que diariamente la utilizan.



Criticó fuertemente que desde octubre de 2016, momento en que el Gobierno Estatal tomó las riendas de la Ecovía, no se ha transparentado la información administrativa, como el ingreso neto que genera, a pesar de que se han hecho solicitudes mediante Transparencia.



Explicó que el Gobierno ha puesto como principal argumento el hecho de que la tarjeta Feria, administrada por la empresa Enlaces Inteligentes, es una entidad privada, por lo que no pueden proporcionar los estados financieros ni cuánto se cobra de comisión por realizar este servicio.



“En cuestión de información, el Gobierno del Estado (debe datos) a pesar de que la ha estado administrando y hemos seguido a detalle por vía Transparencia, solicitando información, en cuestión de número de usuarios, cuánto es el ingreso neto, cómo se está administrando”.



Montalvo recordó que el tema ya había sido planteado en la administración de Rodrigo Medina de la Cruz, pero nada se concretó.