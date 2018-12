Bajan ingresos por festivales en Fundidora

Adín Castillo

Aunque la lógica indicaría que sería al revés, los ingresos del parque Fundidora por el concepto de arrendamiento del espacio para festivales fueron menores en 2017 que en 2016, por una diferencia de más de 8 millones de pesos.



De acuerdo a las cuenta pública del parque Fundidora realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), el ingreso por arrendamiento, bajo el concepto de "áreas para diversos eventos", que engloba eventos como Hellow Fest, Machaca Fest, Wish Outdoor, Live Out, entre otros, fue de 33 millones 206 mil 232 pesos en 2016.



Sin embargo, la cuenta pública de 2017 revela que esa cifra disminuyó 8 millones 360 mil 274 pesos, pues para ese año, el ingreso por el mismo concepto fue de 24 millones 845 mil 958 pesos, cuando en la descripción que se detalla en la cuenta pública se mencionan los mismos festivales.



En la misma cuenta pública de 2017 se puede observar un concepto de "arrendamiento de activos intangibles", que de acuerdo a la descripción, conlleva el pago de la renta por conteo de boletos para estos mismos festivales, el cual significó un millón 623 mil 803 pesos.



De nueva cuenta, el mismo concepto en 2016 significó un monto mayor, pues se registró un gasto por dos millones 862 mil 462 pesos.



Esta situación resulta extraña cuando los costos en general aumentan año con año, mínimamente por el concepto de la inflación, cuando se aproxima una temporada de al menos 8 festivales masivos en el Parque Fundidora, que inicia el próximo 22 de marzo, con un Pal Norte que tiene dos años anunciando sold out (agotado) desde mucho tiempo antes del evento.



Si nos vamos un año más atrás, a la cuenta pública de 2015, el ingreso por este concepto fue de 21 millones 233 mil 537 pesos.



En el mismo rubro de ingresos comerciales por concepto de arrendamiento, lo registrado por la renta de embarcaciones en el Paseo Santa Lucía sí sufrió un incremento de 2016 a 2017, pasando de 21 millones 516 mil 746 pesos a 24 millones 10 mil 832 pesos.



Distintos sectores de la sociedad civil, como ecologistas, ambientalistas, así como legisladores, han criticado el uso que se le da al parque Fundidora, señalando el daño que reciben las áreas verdes y la falta de mantenimiento.



El pasado 28 de noviembre se realizó un foro de discusión en Casa Naranjo sobre el presente y futuro del parque Fundidora, donde participaron distintos sectores, incluyendo al director del parque, Fernando Villarreal Palomo.



En el evento, la legisladora y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso Local, Ivonne Bustos, criticó la gran cantidad de festivales que se realizan en el parque además de la gran cantidad de gente que concentra.



Villarreal Palomo aseguró que ha existido mucha desinformación acerca de lo que pasa con el parque, y detalló que las cifras que se hacen públicas a través de los organizadores de festivales, son exageradas.