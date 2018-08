Aprueban crear patronato para museos sampetrinos

Victoria Félix y Orlando Maldonado

Pese a que el alcalde electo de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, pidió ayer al Congreso local congelar la aprobación del Patronato de Museos hasta que el municipio informara sobre los pormenores del proyecto cultural, los diputados hicieron caso omiso y avalaron la creación del organismo.



La Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes del Congreso local aprobó por mayoría la creación del Patronato, con el voto en contra de Mariela Saldívar y de Jorge Blanco.



Saldívar alegó que el actual gobierno municipal de San Pedro no cumplía con el artículo 113 de la Ley de Gobierno Municipal, al omitir el monto de operación del organismo descentralizado.



“La consecuencia de la Comisión es que acaba de aprobar un dictamen en el que crea un organismo público descentralizado que tiene como único fin conservar, mantener y exhibir las colecciones del alcalde Mauricio Fernández y su familia en cuatro museos”, externó.



El presidente de dicha Comisión, Erasmo Santos Muñoz, rebatió que sí cumple y que la facultad del Congreso es aprobar la creación del patronato, mientras que la reglamentación de operación correrá a cargo del Cabildo sampetrino.



Treviño de Hoyos volvió a reclamar ayer que el Ayuntamiento no ha compartido aún toda la información solicitada sobre los detalles financieros del proyecto, por lo que solicitó al Congreso local posponer para la siguiente legislatura el análisis de la solicitud.



“Lo que nosotros estamos pidiendo, o nuestra postura frente al legislativo, es que en este caso en particular antes de resolver el patronato se tiene que tener toda la información sobre el proyecto, particularmente la información financiera”, declaró.



Hasta el momento el municipio solo ha presentado una parte de la solicitud que tiene que ver con el museo La Milarca, en el parque Rufino Tamayo, aunque Treviño señaló que no descarta frenar las obras en caso de encontrar alguna ilegalidad en los documentos.



Se tiene previsto que hoy suba al Pleno del Congreso el dictamen aprobado en comisiones.



Carmen Junco aceptaría dirigir el patronato





Tras afirmar que estaría dispuesta a aceptar el ofrecimiento del alcalde Mauricio Fernández y encabezar el Patronato de Museos en San Pedro, Carmen Junco se pronunció a favor del proyecto cultural.

La también ex presidenta del Consejo para la Cultura y las Artes (Conarte) mencionó que las colecciones de arte que pertenecen a Fernández son muy valiosas y deberían exhibirse a la ciudadanía.

Por otra parte, sobre las críticas que ha recibido el proyecto debido al presunto conflicto de interés del alcalde, Carmen Junco se limitó a decir que son más los vecinos que están a favor de la obra.





