Agenda social dominará el trabajo de la 75 Legislatura

Las bancadas que conformarán la 75 Legislatura en el Congreso local dieron a conocer sus agendas de trabajo, en las cuales resaltan temas prioritarios, como lo son: combate a la corrupción, medio ambiente, seguridad, movilidad, educación, así como rechazo al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.



MILENIO Monterrey entrevistó a cuatro dirigentes estatales y dos diputadas electas, de los ocho partidos que estarán representados en la siguiente Legislatura y se pidió a detalle cuáles serán los asuntos prioritarios a desarrollar en la misma.



Al respecto, solamente las dirigencias estatales del Partido Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano manifestaron no tener aún definidas sus agendas y contestaron que más adelante darían a conocerlas a los ciudadanos.



Así, la septuagésima quinta Legislatura estará compuesta por ocho bancadas (a excepción de que los tribunales electorales continúen con la reconfiguración del Congreso local) y estarán representadas por el PAN, PRI, Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido Nueva Alianza.



PAN va por seguridad y fortalecimiento del SEA



La próxima bancada del Partido Acción Nacional, la cual continuará como la primera mayoría al contar con 16 legisladores locales, adelantó que la seguridad será su tema prioritario, al considerar que no hay una estrategia clara por parte de la autoridad, así como el reforzamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y la creación de políticas públicas para una mejor movilidad.



“Hay temas que consideramos que son trascendentales para el estado, el primero es el tema del medio ambiente.



“También, creo que necesario que se finalice con todas las reformas al Sistema Estatal Anticorrupción que se han planteado y se requiere fortalecer e incrementar para poder combatir la corrupción; otro tema que está pendiente es la seguridad, porque, creo que hoy no hay una estrategia muy clara en cuanto al tema”, dijo Mauro Guerra, dirigente estatal de Acción Nacional.



Otro de los temas a los que pondrán lupa será a la movilidad .



Morena buscará reducir salarios a funcionarios





La bancada de Morena buscará, como punto primordial, bajar los sueldos a todos los funcionarios públicos de la localidad, ya que argumentaron, será una iniciativa del partido a nivel nacional

“A grandes rasgos son los siguientes puntos, número uno: acabar con la corrupción; número dos: la seguridad, porque es muy importante el bienestar de la sociedad; número tres: el desarrollo económico industrial y empresarial de todo Nuevo León.

“Número cuatro: la educación, para que todos nuestros muchachos y todos los ciudadanos de Nuevo León tengan derecho en forma gratuita a la educación pública; y número cinco: la austeridad, ya que a nivel nacional el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya dijo que nadie va a ganar más que él, entonces la idea es que todos los funcionarios públicos de la localidad se bajen el sueldo, lo ideal sería que se lo reduzcan al 50 por ciento, pero para empezar los que lo debemos hacer primero somos todos los que pertenecemos a Morena”, refirió Edelmiro Santos, líder de Morena.

La bancada del Partido del Trabajo (PT) velará por que los recursos que se destinan a Nuevo León en materia de salud sean aplicados de manera correcta.

En entrevista, Asael Sepúlveda, diputado electo por el distrito local 2, manifestó que hay partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación que no se aplican y terminan en subejercicios, situación que calificó como un absurdo, ya que la población de Nuevo León no está siendo bien atendida en el tema de salud.

“Hay mucha población abierta que no tiene acceso a esquemas de seguridad social y hospitales estatales que no funcionan como deberían. Entonces, debemos reforzar el acceso que garantice la salud, pero sobre todo, supervisar que el ejercicio de los recursos públicos para la salud se aplique debidamente”, resaltó.





Aunque los temas han causado mucha polémica a nivel nacional, la bancada del Partido Encuentro Social (PES) adelantó que trabajarán en una agenda pro vida y pro familia, en la cual rechazarán los temas del aborto y los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

En este sentido, Juan Manuel Alvarado, dirigente estatal de Encuentro Social, agregó que también trabajarán en la defensa de los menores para motivar la protección y sus derechos en los procesos de adopción tomando como prioridad el derecho del menor indefenso sobre cualquier anhelo paternal de pareja.

“Nosotros tenemos una agenda específica y propia, somos un partido pro vida, pro familia, entonces, el primer punto que vamos a establecer en nuestra agenda es la defensa de la vida en dos vertientes: una en favor de la vida y en contra del aborto, en favor de la vida y en contra de la eutanasia; y como tercer punto establecemos el impulso de la familia a través del reconocimiento del matrimonio entre hombre y mujer y no entre personas...”

“Así es”, contestó.

Dado que ya con anterioridad había sido rechazado por la actual administración estatal, la próxima bancada del Partido Verde Ecologista de México propondrá la aplicación del Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación en el aire.

En entrevista, Ivonne Bustos Paredes, diputada electa del Verde por la vía de representación proporcional, sostuvo que los principales factores de contaminación en la localidad se encuentran en el aire, aunado a ello, comentó que rescatarán los principales pulmones de la localidad, como lo son el Parque Fundidora y el río Santa Catarina.

La bancada del Partido Nueva Alianza, la cual estará ahora representada por María Dolores Leal Cantú, adelantó que el tema prioritario será sacar adelante la infraestructura de planteles educativos a través de la gestión de recursos, así como

la Ley contra el

, la cual consideró es letra muerta.

Leal Cantú recordó que desde el 2013 que empujaron la Ley Contra el

no ha arrojado los resultados esperados, ya que en esa ocasión manejaron la posibilidad de que todas las escuelas contaran con psicólogos, situación que aún no se concreta.