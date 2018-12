"A-V Aberration". Primeros pasos del género extremo en México

Israel Morales

Entre el periodo de 1992 a 1996, en México existía un número aproximado de mil 500 bandas dentro del metal. Entre los géneros, el death metal destacó por la aguerrida manera de expresar sus postulados: voces guturales, guitarras potentes, baterías que detonaban a la primera nota. En esos tiempos no faltó quien registrara con sus propios medios, limitados pero con una clara intención, parte de ese movimiento que crecía y no dejaría de reproducirse. Jorge Marín y Sergio G. Tapia compilaron en dos VHS el Audio-Visual Aberration con 16 bandas que muestran su opinión e ideas en torno a la escena death-metalera, documento que ahora se recupera en un DVD, restaurado y con subtítulos en inglés. Joel Morales, responsable de American Line Prods, con base en la CdMx, platica de este material audiovisual que editó y que ya circula por el mundo.





¿De dónde nació el interés por editar estos videos?

El interés de editar estos VHS siempre estuvo latente desde hace más de 10 años. En su momento la producción y la parte técnica eran costosos y no había muchas opciones para trabajar la edición. Con los años, la tecnología ha ayudado mucho a reducir gastos.

¿Cómo fue el proceso?

Lo primero que hice fue manifestar mi interés en editarlos, con la autorización del productor. Nos enfocamos en transferir los VHS master a un formato de imagen, a masterizar el audio. El tiempo de trabajo y proceso nos llevó cerca de dos años. Se mejoró el audio de los VHS, se agregaron subtítulos en inglés y se hizo la autoría para el formato DVD

¿Qué muestra este DVD?

Incluye los dos volúmenes de VHS que se editaron en 1994 y 1996 respectivamente. Incluye pequeñas entrevistas, ensayos y algunos clips de conciertos en vivo de las bandas: Bloodsoaked, R’leyh, Pyphomgertum, Gilgamesh, The Chasm, Cenotaph, Shub Niggurath, Anarchus, Scour, Gravement, Mephisterror, Beheaded, Disfigurement, Disgorge, Ereshkigal y Hardware.

¿Tuviste contacto con Jorge Marín y Sergio G. Tapia, quienes hicieron las entrevistas?

Tuve contacto directo con Jorge Marín, un amigo desde hace muchos años, con quien he tenido contacto permanente.

¿Las bandas que se incluyen aún tocan?

Algunas bandas pararon su actividad por años y ahora recién regresan a tocar como es el caso de Bloodsoaked, Pyphomgertum, Gilgamesh y Cenotaph. Y hay bandas que no han dejado de estar tocando como son R’leyh, Disgorge, Anarchus y Ereshkigal.

¿Crees que los fans del metal deben ver este material?

En lo personal creo que es un documento visual de gran importancia, ya que registra un periodo de tiempo en la escena del metal en México, en específico la zona urbana de la Ciudad de México, y Querétaro, Cuernavaca y Guadalajara. En un periodo de tiempo donde algunos fans coinciden en que fue la “Época de Oro” del death metal hecho en el país.

Hay que considerar que en esos mismos años había más bandas de death metal como Mortuary, Extinción Cerebral, Toxodeth, Blackthorn, Pactum, Transmetal, Death Warrant, Tenebrarum y una larga lista de exponentes.

En las entrevistas, los músicos dejan entrever en sus declaraciones las carencias de equipo en los conciertos, los pocos espacios de difusión, el malinchismo, la competencia entre las bandas, así como la desunión.

¿Por qué crees que hace falta rescatar estas imágenes?

Me parece importante y urgente preservar esa memoria visual y auditiva, porque es parte de nuestra historia metalera. Me tocó vivir esa época, fui testigo directo de esa época del metal hecho en México y a mi particular punto de vista, hay una desmemoria y un olvido grande para muchas bandas que existieron y que de alguna manera contribuyeron a que la escena metálica existiera y sobreviviera en una época difícil. Trabajé en un fanzine y en revistas mexicanas y extranjeras. A mis manos llegaron demos, promos y ensayos de bandas mexicanas que en su momento los metaleros despreciaban y vomitaban literalmente sobre éstos… ahora irónicamente son joyas. La falta de registros y la historia poco objetiva genera mitos, hablando en particular del metal. La ironía de las cosas.

¿Cuál ha sido la respuesta?

Ha sido increíble, sobre todo en el extranjero, en donde, a título personal, han valorado más la escena del death metal mexicano. Y para el 2019 seguiremos marcando la línea del metal extremo en México. Chequen: