Murió Paul Allen, magnate cofundador de Microsoft

El multimillonario Paul Allen, cofundador en 1975 con Bill Gates del gigante informático estadunidense Microsoft, murió ayer a los 65 años por cáncer, en específico por complicaciones de un linfoma no Hodgkin, según anunciaron su familia y su compañía Vulcan.



“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro fundador Paul Allen, cofundador de Microsoft (...) Falleció en la tarde del lunes 15 de octubre de 2018, por complicaciones de un linfoma no Hodgkin en Seattle”, se señaló en un comunicado de Vulcan, firma que Allen fundó.



“Poseía un intelecto notable y una pasión por resolver algunos de los problemas más difíciles del mundo, con la convicción de que el pensamiento creativo y los nuevos enfoques podrían tener un impacto profundo y duradero”, abundó Vulcan.



“Mi hermano era un individuo increíble a todos los niveles. Aunque muchos conocen a Paul Allen como experto en tecnología y filántropo, para nosotros era un hermano y tío muy querido, y un amigo excepcional”, indicó la hermana del fallecido, Jody Allen. Allen nunca se casó ni tuvo hijos.



Paul Allen —quien nació el 21 de enero de 1953 en Seattle— anunció a principios de octubre que la enfermedad, tratada por primera vez en 2009, había vuelto a aparecer, pero que los doctores eran “optimistas”. El filántropo había prometido luchar contra ésta.



Ferviente aficionado

Allen, un gran aficionado a los deportes, era dueño de los Trail Blazers de Portland en la NBA y de los Seahawks de Seattle en la NFL.



Allen compró a los Blazers en 1988, a los Seahawks en 1996. Además de éstos también se convirtió en accionista de los Sounders FC de Seattle, de la Liga Profesional del Futbol de EU (MLS), en 2009.



“Paul Allen fue la fuerza impulsora para mantener a la NFL en el pacífico noroeste”, declaró el comisionado de la NFL, Roger Goodell, a través de un comunicado. “Su visión llevó a la construcción del CenturyLink Field y de un equipo que jugó 12 años los playoffs, tres Super Bowls, ganando el campeonato en el Super Bowl XLVIII.

Los Trail Blazers también ganaron dos títulos de conferencia (1990 y 1992) con Allen como dueño, además de cinco títulos de división y acumularon 23 apariciones en los playoffs.

Los Seattle Sounders, con los que Allen tenía acciones, jugaron su primera temporada en 2009, ganaron la MLS Cup en el 2016 y llegaron a la final en el 2017.



El amigo de Bill Gates



Allen fue compañero en la escuela secundaria de Bill Gates y, después, mientras trabajaba como programador informático, persuadió a su amigo de abandonar Harvard para crear Microsoft, que se convirtió en la compañía más valiosa del mundo en 1990.



Allen y Gates asistieron a la misma escuela privada en el norte de Seattle. Más tarde, los dos amigos abandonaron los estudios superiores para perseguir el sueño que vislumbraban: una computadora en cada casa.



Gates creía tan firmemente en este proyecto que dejó la Universidad de Harvard en su primer año para dedicarse de tiempo completo a la empresa incipiente que había creado con Allen. Originalmente, dicha compañía se llamó Micro-soft.



Allen pasó dos años en la Universidad Estatal de Washington antes de desertar también.



Ambos fundaron la compañía en Albuquerque, Nuevo México, y su primer producto fue un lenguaje para la computadora personal Altair. Se trataba sobre todo de un pasatiempo para que los interesados conocieran un modo básico y de programar y operar la computadora.



El despegue de Microsoft llegó en 1980, cuando IBM decidió incursionar en la fabricación de computadoras personales. IBM solicitó a Microsoft que le suministrara el sistema operativo.



En un comunicado Microsoft manifestó: “ Las contribuciones de Allen a nuestra compañía, nuestra industria y nuestra comunidad son indispensables (...) Como cofundador de Microsoft, a su manera tranquila y persistente, creó productos, experiencias e instituciones mágicas. Al hacerlo, cambió el mundo”.



Aportaciones en salud



Igualmente fue conocido por sus acciones filantrópicas, especialmente en el área de la salud. Invirtió 100 millones de dólares para fundar el Allen Institute for Brain Science en 2003. Una década más tarde, fundó el Allen Institute for Artificial Intelligence, para estudiar el impacto en la sociedad de nuevas tecnologías y el Allen Institute for Cell Science, para financiar la investigación para el tratamiento de enfermedades.



También fundó Stratolaunch Systems, que construyó el avión más grande del mundo, diseñado como una colosal nave de lanzamiento que se promociona como el futuro del viaje espacial. La nave estaba previsto que hiciera su primera demostración de a principios de 2019.

Aficiones y amores



Algunos de los datos que destacan de la vida de Allen es que era propietario del Octopus que es actualmente el octavo yate de lujo más grande del mundo; éste mide 126 metros y equipa dos helicópteros en la cubierta superior.

Siendo amante de la música, en especial del rocanrol, tocaba la guitarra e incluso tuvo un estudio de grabación profesional en su casa, pero además fundó en 2000 el Museum of Pop Culture o MoPOP en Seattle, un recinto sin fines de lucro dedicado a la cultura popular contemporánea.



En el MoPOP financió el Museo de Ciencia Ficción y el Salón de la Fama el cual abrió al público en junio de 2004



Además de ellos era aficionado a la búsqueda de vida extraterrestre. También participó y fundó organizaciones caritativas.