Conagua no puede regular uso de bombas antigranizo

Elena Domínguez

Ante la falta de regulación de cañones antigranizo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no puede intervenir ni determinar si el uso de estos dispositivos causa afectaciones, manifestó el delegado del organismo, Alberto Jiménez Merino.

“No existe normatividad federal respecto al uso de este tipo de dispositivos; por lo tanto, nosotros, como Comisión Nacional del Agua, no tenemos un posicionamiento al respecto debido a que no está dentro de nuestra normatividad. Seguramente, a raíz de la presencia de dispositivos, se tenga que normar, no me queda duda”, mencionó.

Cabe recordar que la empresa Volkswagen en México utiliza dispositivos que emiten ondas sonoras para evitar la caída de granizo en la temporada de lluvias; la firma alemana aseguró que estos sistemas no provocan daño ni alteración del clima.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, no regulan el uso de cañones antigranizo, pero sí prohíben las emisiones de ruido y vibraciones que rebasen los niveles máximos permitidos por las Norma Oficial Mexicana.

Los mismos ordenamientos establecen que es atribución del gobierno federal y los locales adoptar las medidas para impedir que se trasgredan los límites y, en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En entrevista con Milenio Puebla, Alberto Jiménez Merino explicó que si se regulara el uso de cañones antigranizo, la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) serían las instancias encargadas de otorgar los permisos y analizar la viabilidad de utilizar estos sistemas.

Para el ex secretario de Desarrollo Rural en el periodo de 2005 a 2008, puede no haber una relación entre el uso de cañones antigranizo con la falta de lluvias, ya que la canícula se entenderá hasta finales de agosto y, de acuerdo, con datos de la Conagua, 2018 ha reportado uno de los casos de sequía más severos en los últimos 44 años.

“En 2005 y 2006 se usaron cañones antigranizo por un particular para la protección de cultivos de brócoli, lo atendí personalmente como secretario de Desarrollo Rural. Se decía que había afectaciones en las lluvias, pero no se encontró ninguna relación en el uso de dispositivos con la presencia de lluvia y eso lo puedo afirmar porque hicimos recorrido en las parcelas y las afectaciones no se debían a ninguna variación en las lluvias. Es una opinión personal”, dijo.

Hasta el momento, agregó, no hay elementos que permitan saber con certeza si estos sistemas afectan la cantidad de precipitaciones, para ello se necesitan estudios por parte de especialistas y que se adecue la norma para que las autoridades puedan intervenir.



Falta legislación

Al revisar la normatividad federal y estatal en materia de medio ambiente, se observa que los diferentes apartados se concentran en la prohibición de contaminantes que generen el desequilibrio del medio ambiente, así como las acciones que causen perjuicios a la flora, fauna o al suelo.





El artículo 142 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable expone que “quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, olores, energía térmica y lumínica que rebasen los niveles máximos permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas”.

El mismo numeral precisa que los ayuntamientos y la Secretaría encargada del medio ambiente, conforme su ámbito de competencia, deberán actuar para la prevenir, controlar y en su caso sancionar por las emisiones de ruido, vibraciones, olores, energía térmica y lumínica.



AMV