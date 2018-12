Adeudan 12 mdp a productores por daños en cultivo: de Rosas

Josué Mota

El gobierno del estado, en la administración anterior, dejó un adeudo por 12 millones de pesos a productores agrícolas que tuvieron daños en sus hectáreas por las heladas que se registraron este año, en total fueron 8 mil las hectáreas que resultaron dañadas y de acuerdo con el seguro que se tiene contratado se les deben pagar mil 500 pesos por cada hectárea dañada, dio a conocer el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Arturo de Rosas Cuevas.

En entrevista, el diputado comentó que no son los únicos daños a cultivos que se han registrado, puesto que esas 8 mil hectáreas solo corresponden a los daños por heladas pero también se han reportado daños por sequía que aún no han sido cuantificados y dio a conocer que tiene información de que el gobierno federal ya destinó los recursos para hacer el pago pero el gobierno estatal no ha hecho los pagos.

De hecho, al Congreso del estado se presentó un grupo de personas que dijeron ser parte de los productores agrícolas perjudicados por las heladas y piden que la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) realice los pagos correspondientes al seguro que se tiene contratado por parte del gobierno del estado en coordinación con el gobierno federal.

Al respecto, el diputado de Rosas Cuevas manifestó: “Tenemos atorado el tema, pues con todo respeto en la SDR no están haciendo su trabajo, no bajan los recursos a los municipios y distritos, pues no han hecho sus recorridos para evaluar nuevamente los daños de la siembra de fríjol y maíz que representan 8 mil hectáreas”.

Dijo que el gobierno federal y estatal tienen un seguro por daños por efectos naturales a un millón de hectáreas de la entidad y por lo tanto no debiese existir ningún inconveniente en realizar el pago correspondiente a los productores que sufrieron las afectaciones, por lo que realizará la gestiones necesarias para que se entregue el apoyo a los productores, aunque precisó que este problema data de la administración de gobierno estatal pasada.