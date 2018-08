La UNAM, en proyecto global para descifrar proteínas

Milenio Digital

El Proyecto Proteoma Humano, en el que participa Sergio Manuel Encarnación Guevara, investigador del Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la UNAM, busca identificar, caracterizar, cuantificar y localizar la totalidad de las proteínas codificadas por el genoma humano.



La iniciativa global está liderada por la Organización Mundial del Proteoma Humano (HUPO, por sus siglas en inglés), un consorcio de 25 grupos científicos de 21 países, que cubren el estudio de los 24 pares de cromosomas y la mitocondria.



El científico resaltó en un comunicado que esta iniciativa internacional pretende, en aproximadamente 10 años, descifrar por completo el funcionamiento, acción, secuencia de aminoácidos y plegamiento de cada una de las proteínas humanas.



Asimismo, explicó que las proteínas de los genes le dan estructura y función a las células y son las que realmente funcionan y trabajan, por eso es importante conocerlas.



Después de la secuenciación de los 30 mil genes del genoma humano, la meta siguiente es conocer los productos del genoma, que son alrededor de 500 mil proteínas dentro de cada individuo de nuestra especie.



La conclusión del proyecto está prevista para 2028, y se espera que entonces la medicina haya avanzado para ser individualizada.



El académico expuso que mientras el genoma es un catálogo de secuencias estáticas de genes, el proteoma es dinámico, y sus componentes varían en cada organismo, tejido o compartimiento celular, debido a cambios en su entorno, tales como su condición fisiológica, etapa del desarrollo, acción de fármacos o situaciones de estrés, entre otros.



“Pueden existir diferentes variedades en un solo genoma y la identificación y caracterización de proteínas permite reflejar su condición celular”, detalló el también fundador del primer laboratorio de proteómica del país.



Una de las metas del consorcio internacional, remarcó Encarnación, es identificar las proteínas que son codificadas por cada uno de los 24 cromosomas y el proteoma mitocondrial, para definir el catálogo.



Además, se pretende construir un mapa de la arquitectura e interacción de las proteínas, herramienta que será fundamental para dilucidar su función biológica y molecular, tanto al estar sanos como enfermos.



El universitario expuso que “hay 2 mil 186 proteínas que no se han podido reconocer. Se sabe que van a ser potencialmente sintetizadas por el genoma humano, pero no se han identificado a escala proteica. No se sabe en qué condiciones ni en qué tipo de célula se están expresando”.



CROMOSOMA 19

Los científicos mexicanos, encabezados por Encarnación, son responsables de indagar las proteínas del cromosoma 19, el segundo más grande del organismo humano y que está asociado a enfermedades como cáncer, alzheimer e hipotiroidismo congénito, entre otras.

Como jefe del Laboratorio de Proteómica del CCG, a inicios de 2017 Encarnación fue invitado a formar el consorcio mexicano para participar en la investigación de las proteínas perdidas del cromosoma 19. En este grupo colaboran otras instancias de la UNAM, como el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y otras entidades como el Instituto Nacional de Medicina Genómica.

Este cromosoma contiene genes que codifican proteínas implicadas en el desarrollo de una amplia gama de padecimientos, y muchas de las proteínas que codifica están distribuidas en diversos compartimentos celulares, principalmente núcleo, citoplasma y membranas.

El universitario y su equipo investigan la proteómica humana con enfoque en cáncer, segunda causa de muerte a escala mundial.

En 2012 se diagnosticaron alrededor de 14 millones de casos y en 2015 aproximadamente 9 millones de defunciones. Se prevé que el número de casos en el orbe aumente aproximadamente 70 por ciento en los próximos 20 años. “En México es la tercera causa de muerte y representa 13 por ciento de los casos”, concluyó.