Eligen nuevos Consejos de Unidad Académica de la UAP

Milenio Digital

Se realizaron las elecciones para seleccionar a los 719 integrantes de los próximos Consejos de Unidad Académica de los cuales, 345 son docentes, 331 estudiantes y 43 trabajadores no académicos.



La Comunidad Universitaria participó de manera libre y democrática en la jornada, donde el 63% del padrón total de universitarios ejercieron su voto: 5 mil 135 fueron académicos, 98 mil 138 estudiantes y 889 trabajadores no académicos.



Alrededor de 776 fórmulas de candidatos se registraron, ante las 43 Comisiones Electorales de Institutos, Facultades, Complejos Regionales, Escuela, Bachillerato y Preparatorias de la Institución.



38 unidades académicas reportaron candidaturas de unidad en el sector docente, mientras que en el Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas”, y en las Facultades de Arquitectura, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería Química y Lenguas se presentaron más de una fórmula para competir.



En el sector alumnos, 29 unidades académicas registraron candidaturas de unidad y se inscribieron en más de una fórmula en el Bachillerato 5 de Mayo, las Preparatorias “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”, “Emiliano Zapata”, Regional “Enrique Cabrera Barroso”, así como en las Facultades de Arquitectura, Artes, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Electrónica, Derecho y Ciencias Sociales, Economía, Filosofía y Letras, Lenguas, Medicina y Psicología. Además, se tuvieron candidaturas de unidad en 42 de las 43 Unidades, en el sector de trabajadores no académicos.



El próximo 22 de octubre, una vez calificadas las elecciones, los nuevos Consejos de Unidad Académica se instalarán.





ARP