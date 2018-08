Irasema Ovalle

El cómo comes dice más de lo que piensas, de hecho si quieres conocer a una persona lo ideal es que la invites a comer y te fijes en algunos aspectos, así lo señaló la fundadora de Food-ology, Juliet A. Boghossian, al portal LittleThings.com.

Cuando comes rápido reflejas que eres productiva, eres realmente buena para entregar las cosas antes de fecha, pero también revelas que no te gusta dedicarle tiempo a los demás; pero cuidado porque este hábito puede ser contraproducente ya que no le das tiempo al estómago de decirle al cerebro que ya está lleno y puedes comer de más.



Mientras que si comes lento, reflejas que el presente te importa mucho ya que te gusta disfrutar cada momento de la vida, muestra también que eres centrada y que prefieres un trabajo bien hecho antes que uno rápido; este hábito es bueno para la digestión ya que te permite quedar satisfecho con la cantidad de comida necesaria.





Por otro lado, si comes de forma organizada, con los alimentos organizados, refleja que solo comes un alimento a la vez, eres detallista, perfeccionista y te gusta que las cosas sean como tú quieres, además demuestra que eres poco flexible, lo que te puede afectar para tener paciencia así como fortalecer relaciones laborales, amistosas o amorosas.

La contraparte del ejemplo anterior son los aventureros, ellos suelen probar comidas nuevas y exóticas, les gusta tomar riesgos, no temen proponer ideas; este tipo de personas deben cuidarse de no presionar a los demás para que sean tan aventureros como ellos.



Ahora que si tú eres una quisquillosa para comer y tienes peticiones específicas cada que pides un plato, reflejas que eres próspera pero cuando estás en tu zona de confort, no temes hacer preguntas pero no eres aventurera.

Analízate y descubre cómo comes para saber qué tipo de personalidad tienes.



