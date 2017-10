La vida después del 19-S

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Oscar Jiménez Manríquez

El terremoto del 19 de septiembre dejó numerosas réplicas emocionales que aún evocan la tarde de aquel día. Así lo comprueban los siguientes testimonios

* * *

Por las noches, Roberto Arteaga abre los ojos en la oscuridad de su recámara y escucha cómo caen los ladrillos del edificio vecino que está a punto de desplomarse. El impacto de esos tabiques contra el piso lo regresa nuevamente a un estado de angustia.

Dice también que en las madrugadas, en pleno insomnio, ha llegado a sentir cómo los muertos del temblor se sientan uno a uno a la orilla de su colchón.

"Yo siento a los muertitos aquí, ¡pegaditos a mis piernas!", le oigo decir con esa voz exaltada, como de espanto, mientras recorre las palmas de sus manos por debajo de los muslos, convencido que de que al repetir tanto la misma historia, algún día podrá exorcizar esos fantasmas.

Es el martes 3 de octubre, casi dos semanas después del sismo de este 19 de septiembre, pero Roberto Arteaga, que vive en el número 702 de la calle de Saratoga, en la colonia Portales, no puede darle vuelta a la página donde aparecen las escenas de su pesadilla más reciente.

"¿Ves esos agujeros en el edificio? ¡Ayer no los tenía! No sabemos cuándo llegarán a demolerlo. Por la situación de incertidumbre que vivimos, casi todos en mi familia tenemos gastritis", dice alarmado, consciente de que los destrozos en su casa no solo están en las paredes de concreto sino en el interior de sus cuerpos.

Juan Valdés, un policía de tez morena, originario de Huautla de Jiménez, una localidad en la sierra oaxaqueña, es el encargado de franquear el paso y advertir el peligro a los peatones. Realiza su labor en una calle en penumbras, donde impera el silencio. Me pide, en voz baja, no respirar porque se puede venir abajo el edificio.

En un día normal de trabajo, el oficial Valdés —que no sabe si le quedó un tic o son sus nervios, porque todavía siente que la tierra se mueve— estaría levantando borrachos en alguna de las calles del sector norte de la delegación Cuauhtémoc. Por lo pronto, aquí, en la calle de Saratoga, para mantenerse despierto, bebe otro café de olla que le ofrecen los vecinos.

Remedios Fabela es una invidente que en los últimos días escucha con frecuencia la misma broma de su hija de 13 años de edad: "¡¿No que no ves?!". Y es que Remedios, quien vive en el tercer piso en un inmueble de cinco plantas, en la calle de San Borja, al sentir que brincaba su departamento, salió disparada y resultó ser de las primeras inquilinas en llegar a la calle. "Se me movía el barandal de las escaleras, pero en cuanto lo pesqué, ya no lo solté".

Ahora ella, al recordar aquel furor con que se movió la tierra, dice haber aprendido la lección: "Todos los días le encargo a Dios que cuide mi edificio. También procuro no separarme de mi bolsa de mano, de las escrituras y de mi gato".

Sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, hay un hombre de una figura pequeña y delgadísima muy parecida a la de esos rescatistas llamados topos. Víctor Sánchez, 60 años de edad, tez morena y cabello negro, sin un diente incisivo, no solo camina como si flotara, además, sonríe a los peatones al ofrecer sus servicios.

"¡Está jodido! No llevo ni 60 pesos, cuando antes del temblor sacaba hasta 300 al día. Con que saque para los frijoles, porque no he ni almorzado", dice sin soltar su cajón rojo para bolear zapatos.

Hace una pausa don Víctor, para aclarar, eso sí, con toda seriedad, que los 60 pesos que lleva hasta el momento son para su familia, porque antes de que él se pueda echar un bocado a la boca, primero están su esposa y sus hijos.

No muy lejos, Fernando Morales, capitán de un restaurante ubicado en la calle de Colima, reconoce que ha disminuido más de 50 por ciento la clientela. "Normalmente, a esta hora y en jueves, los meseros andan en friega atendiendo a los comensales, pero míralos, los tengo sentados o mejor limpiando las coladeras".

Unas cuadras más allá, en la colonia Doctores, lo único que le gana al tema del temblor es la subida en el precio del gas. Augusto Zarco, cuidador de coches en un hospital, no se anda por las ramas. "De que un día nos vamos a morir, de eso no hay duda, ya lo decidirá el jefe, que está en los cielos. A lo que sí no me resigno, es a que eleven a 360 pesos el tanque de 20 kilos. ¡Es un robo!".

En la esquina de la avenida Universidad con eje siete sur, se observa una larga fila de personas frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Dolores Varela, 36 años de edad, vecina de la delegación Iztapalapa, comenta que antes del sismo era ama de casa, pero que ahora no se encuentra tan segura de su ocupación.

"El sábado llegó mi marido a su pobre hogar con 200 pesos. ¿Para qué nos sirven? ¿Con eso qué compro? Es eléctrico, arregla coches, y se queja de que después del sismo no hay trabajo", comenta con un gesto de preocupación. "Ojalá que Mancera nos dé algo de dinero, un poco para reparar la pared que se cuarteó en la cocina y otro poco para comer".

Dolores guarda en una bolsa de plástico su comprobante de domicilio y las fotos que documentan cómo su casa es una de las miles que resultó afectada por el movimiento telúrico. Luego de 12 horas de espera, confía en recibir los tres mil pesos de ayuda a damnificados.

Según el manual de sobrevivencia de Lola Mendoza, quien vive en la colonia Juventino Rosas, lo mejor es pasar el colchón a la sala e intentar dormir con la puerta abierta. Eso le permitiría, en caso de otra fuerte sacudida, correr lo más pronto a la calle. Aunque dice que le angustia quedarse dormida profundamente, porque teme que no alcance a escuchar a tiempo la alarma sísmica.

De acuerdo con Clara Solís, sicoterapeuta familiar y de pareja, con especialidad en problemas de aprendizaje, el sismo del 19 de septiembre resultó un fenómeno natural tan fuerte y de alto impacto, que lleva al cuerpo al límite y a secretar muchísima adrenalina.

Se alteran todos los sistemas y las consecuencias se reflejan en una sensación de soledad, vacío, desamparo, miedo, enojo, tristeza, irritabilidad, culpa, ansiedad. Ella recomienda repartir abrazos como la mejor medicina para salir adelante. "El abrazo te conecta con el calor, la textura, el aroma y el latido de otro cuerpo. Activa para bien todos los sentidos, sobre todo si es muy rico y cálido, porque reconforta. Como esa primera vez que tu mamá te tuvo en brazos".

Curiosamente, uno de esos lugares que invitan a las parejas a repartir abrazos es el hotel Los Alpes, ubicado en la esquina de Repúblicas y calzada de Tlalpan. Sus ingresos económicos no han disminuido por el temblor.

José Sánchez, encargado de recibir a la clientela, afirma orgulloso que su producto es y seguirá siendo de primera necesidad. "Se podrán quedar sin comer, pero no sin venir...".

En un letrero pegado en el cristal de la recepción se lee en pequeñas letras negras: $330 suite con potro.