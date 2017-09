La venganza de Afrodita

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Guillermo Guerrero

Los espectadores apenas se acomodan en sus asientos cuando en el escenario aparece Tomás, un director de teatro que se nota atribulado. Se pasea por el escenario nervioso, contesta su teléfono. Los que lo vemos desde las butacas no entendemos muy bien qué pasa: grita, se enoja, se desespera. Nos enteramos que está buscando una actriz para la obra de teatro que está a punto de montar, pero el casting ha sido terrible.

Afuera, llueve. Los relámpagos retumban por todo el teatro. En el escenario hay un sillón viejo y del lado izquierdo surge el aroma de café recién hecho. Tomás toma su abrigo y, todavía al teléfono, le promete a su pareja que pronto saldrá de ahí. Justo en ese momento aparece por la puerta Wanda, una actriz que va por el papel. Empapada de pies a cabeza, ha llegado tarde a la audición y trata de convencer a Tomás de que le dé una oportunidad. Desde el comienzo, ella nos cae decididamente mal: una actriz sin respeto por nada, desparpajada, vulgar y remolona; el tipo de persona que no quisieras como compañera de oficina. Él acepta casi a regañadientes, pero solo porque ella es demasiado insistente... joven y hermosa.

Todo lo antes relatado sucede en los primeros tres minutos de la obra. Uno se pregunta si estamos dispuestos a ver una puesta en escena en donde los personajes son tan insoportables: ella, actriz con una actitud casi pueril, y él, un director que se exaspera a menor provocación. Pero poco a poco nos damos cuenta que hay algo más allá y que existe un metalenguaje en todo esto. Wanda, la actriz que llega empapada, va a hacer la audición de un personaje que también se llama Wanda. El teatro mismo, y el escenario donde se encuentran, es el lugar donde Tomás hizo el casting, que es justo lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos sentimos dentro de una cajita china que va mostrando diferentes realidades conforme se va abriendo? De hecho parece que los personajes se han mezclado con la vida de los actores y que nos hacen partícipes de ello.

Tomás se encuentra confundido. ¿Cómo una mujer que no entiende nada de la vida puede interpretar tan bien el personaje de un guión tan complejo? Tomás se muestra atraído por la magnífica actuación y por su belleza. Hay momentos en el que ambas Wandas se traslapan y no sabemos si en verdad está actuando o intenta seducir al director. Pero no se confunda, querido lector, que esto puede resultar difícil de explicar, pero fácil de entender gracias a la buena dirección de esta puesta en escena.

MASOCH Y EL MASOQUISMO

La Venus de las pieles es una novela escrita por Leopoldo von Sacher-Masoch (Austria, 1836) con la que nació el término “masoquismo”. En ella, se cuenta la relación de poder que existe entre un hombre, Severin von Kusiemski, que necesita ser esclavo de una hermosa mujer llamada Wanda von Dunajew. Cuanto peor trata Wanda a Severin, más enamorado está él, al grado de someterse por su propia voluntad para poder conseguir placer y excitación. Si bien con el Marqués de Sade nace el sadismo de una forma directa y sin miramientos, en la obra de Masoch la historia se vuelve sensual y elegante. Forma parte de la saga El legado de Caín, que Masoch no alcanzó a completar, siendo La Venus de las pieles el quinto libro, dedicado al amor.

David Ives, dramaturgo estadunidense, adaptó esta novela al teatro en 2011 con bastante éxito en Brodway, bajo el nombre de Venus in Fur. Esta versión fue llevada al cine por Roman Polansky en 2013 y es en la que se basa La piel de Venus, interpretada por Gabriela Zas, en el papel de Wanda, y Gerardo Trejoluna, que da vida a Tomás. A pesar de su corta temporada, fue nominada recientemente al Premio Cartelera 2018.

La piel de Venus trata sobre la sumisión y el masoquismo, pero esta es una lectura muy básica del verdadero objetivo de la obra. Los dos personajes, Wanda y Tomás, analizan y desmenuzan cuidadosamente la obra de Masoch actuando, dentro de la obra, partes de la novela original. Tomás se muestra como un director progre, que se dice a favor del feminismo, pero que intenta explicarle a Wanda cuál es el sentido del texto porque está seguro que la actriz es tan tonta que no lo entiende (¡para él encontrar una actriz bonita que tenga por lo menos dos gramos de cerebro es imposible!). Sin embargo, Wanda lo confronta y de manera inocente le da una nueva lectura bajo los ojos del feminismo y la modernidad. Así, a mitad de la obra, nos sentimos cómplices con la protagonista y compartimos su lectura que parece destrozar de una manera inocente la obra de Masoch.

Hay que decirlo: esta adaptación es un golpe al machismo. Aparece también el acoso laboral y es una buena reflexión a aquellos que justifican la sumisión de la mujer a favor del arte. La actuación de Gabriela Zas es estupenda y va mutando de piel conforme avanza el tiempo. No hay engaños aquí: la elección de ser el esclavo y segundos después ser el amo es lo que empodera al personaje femenino. Deja al espectador al filo del asiento tratando de dilucidar, ¿cuáles son las intenciones que tienen ambos personajes? ¿Quién está seduciendo a quién? La obra va en crecendo hasta llegar al final, que ninguno de los espectadores espera. Es la venganza de la diosa del amor.





"La piel de Venus"

Dirección: Angélica Rogel

Teatro La Capilla

Madrid 13, Coyoacán, CdMx.