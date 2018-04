EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Silvia Herrera





Se cumplen 50 años de la grabación de la pieza "En Do (In C)" de Terry Riley, considerada el punto de arranque del minimalismo musical. Pero como en toda historia, siempre hay ajustes por hacer.





A pesar de los esfuerzos de Philip Glass por desmarcarse del minimalismo (“no soy un compositor minimalista, soy un compositor teatral”, dice en su libro de memorias, Palabras sin música), la desgracia para él es que incluso no pocos de sus escuchas llegan a considerarlo el iniciador del movimiento. El dato comúnmente aceptado es que la que podríamos considerar la última vanguardia musical nació con la pieza En Do (In C) de su colega Terry Riley, la cual fue compuesta en 1964, pero se grabó hasta marzo de 1968. (Recordemos que la nomenclatura musical inglesa usa letras y al “Do” le corresponde la consonante “C”.) Más que un movimiento, el minimalismo fue un modo de sentir que se fue gestando entre 1958 y 1968 en Estados Unidos, en una ciudad específica: Nueva York. Cuatro son sus compositores emblemáticos: La Monte Young (1935), Terry Riley (1935), Steve Reich (1936) y Philip Glass (1937).

En sus comienzos no existía nombre para lo que esos músicos desarrollaban. El término minimalista fue aplicado por vez primera en la música por el compositor inglés Michael Nyman en 1968, pero su origen pertenece a las artes plásticas. Se le atribuye su creación al crítico y filósofo Richard Wolhein en 1965 y el proceso creativo queda englobado en la máxima del arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe: “Menos es más”.

De manera particular, Glass explica que su modo de componer fue una reacción al dodecafonismo de la escuela vienesa del siglo XX y otros críticos señalan también la oposición a la extrema abstracción de los compositores europeos que dominaron la música de vanguardia de los cincuenta en Europa. Otra influencia fundamental para Glass, que en apariencia está alejada de su estilo, fue John Cage.

La repetición y lo que llamaríamos la aspiración al infinito son los rasgos con los que más se identifica al minimalismo; cada uno de los compositores mencionados enfatizarán uno o ambos aspectos. Se considera el Trío para cuerdas (1958), de La Monte Young, el punto de arranque del movimiento. Compuesto para violín, viola y chelo, como explica Young: “El trío llevó a la idea de que algo podía durar un extenso periodo de tiempo”. El ensamble que formó para concretizarla se denominó Theater of Eternal Music. Otra pieza suya que define su estilo, que forma parte de las Compositions 1960, es la número 7. Está formada por dos notas y la instrucción reza: “Extenderla por mucho tiempo”. Resalta igualmente Inside The Dream Syndicate Volume I: Day Of Niagara (1965); el ensamble estuvo formado por John Cale, Tony Conrad, Angus MacLise, La Monte Young y Marian Zazeela; Cale y MacLise posteriormente formarán parte de The Velvet Underground con Lou Reed y Nico. (En 1973, Conrad, con miembros del grupo alemán Faust, grabará Outside The Dream Syndicate.) Glass recuerda que a principios de los sesenta, Young fue de los primeros en hacer performances en Nueva York, en el loft de Yoko Ono.

Terry Riley recibió la influencia de Young y formó parte de los inicios del Theater of Eternal Music. En sus comienzos como compositor, Riley se apoyó mucho en la electrónica. El crítico mexicano José Antonio Palafox, en una completísima historia del minimalismo que sigue en desarrollo y puede consultarse en la Red, observa que “en los dos Keyboard Studies (Estudios para teclado) que compuso entre 1963 y 1965 (...) se encuentra ya el germen del pulso reiterativo que será la base de In C”.

Con respecto a la repetición, Glass aclara: “Uno de los malentendidos más comunes respecto a mi música es que la misma simplemente se repite de manera constante, pero, de hecho, nunca se repite, porque si así fuera, resultaría insoportable. Lo que la hacía agradable al oído eran precisamente los cambios”. Glass sobre todo hace referencia a sus primeras piezas, como Music in Fifths (1969), Music in Similar Motion (1969), Music with Changing Parts (1970) y Music in Twelve Parts (1971–1974).

Finalmente, Steve Reich sin tantos reflectores es una figura determinante del movimiento, pues además de haber colaborado con Riley en In C también participó en el primer ensamble de Glass. Como Riley, Reich comenzó explorando la electrónica. Su composición más conocida de su primer periodo es Come Out (1966), donde mediante la técnica del desfase manipula una cinta con la voz de un joven. La frase “come out to show them” se va repitiendo. La técnica ha sido empleada por varios artistas; Brian Eno y David Byrne la usan en el disco My Life In The Bush Of Ghosts (1981) en el tema “Help Me Somebody”. Reich después se acercó a la música javanesa y creó con esa base una de las obras maestras del minimalismo: Music for 18 Musicians (1974–76).