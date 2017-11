“Con Trump nos explotó la realidad en la cara”: Robert Crumb, padre del underground

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

En esta segunda entrega de la entrevista exclusiva al dibujante estadunidense, el creador de la revista Weirdo y autor de la famosa portada del disco Cheap Thrills —de la banda de Janis Joplin— explora la política y su admiración por otros autores de cómics.

El día que levanté el auricular del teléfono para llamar a Crumb, apenas habían pasado cuatro días desde que los franceses dieron su voto a Emmanuel Macron. La charla comenzó, inevitablemente, con ese tema, pues los Crumb —Robert y su esposa, la también caricaturista Aline Kominsky-Crumb— radican desde los noventa en una pequeña villa francesa donde ambos continúan dibujando, a la par de que practican la meditación.

¿Cuál es su postura frente al triunfo de Macron?

Me siento aliviado de que Macron le ganara a Marine Le Pen. Ella no es buena, es una fascista que habría impulsado una agenda básicamente racista y antimusulmana de haber resultado electa. Mi favorito era Mélenchon, el candidato comunista.

¿Cuál es el reto con alguien como Trump, a diferencia de los años cincuenta y sesenta, cuando la gente era más conformista y no existían tantas libertades como ahora?

En los sesenta hubo una revolución cultural en Estados Unidos. Una revolución no violenta, en gran parte. Se dieron cambios radicales sin mucho derramamiento de sangre. ¿Qué pasará ahora, con Trump de presidente? No tengo la respuesta para eso. No parece que las protestas masivas y las manifestaciones tengan mucho efecto ya. La élite del poder ha aprendido a simplemente ignorar esas manifestaciones, sin importar cuántos cientos de miles de personas se presenten en ellas. Hacen lo que les place de todas maneras, así que no sé cuál sea la solución.

Últimamente los medios masivos se han endurecido con Trump. Cada día que pasa parecen volverse más fuertemente críticos hacia él, ¡incluso CNN! ¡Odio esos programas de noticias de los medios masivos casi como los odia Trump! No está totalmente equivocado sobre esa gente. Ahora parece haber una crítica más incisiva hacia Trump en esos programas. Probablemente se han vuelto más desafiantes por la manera constante en la que Trump insulta y riñe a los reporteros y la gente de los medios, incluso en conferencias de prensa. Se ha vuelto un concurso de mentadas. “¡Chinga a tu madre!”, “¡no, tú chinga a tu madre!”. Son todos unos imbéciles.

Algunos dirán que está usted defendiendo a Trump, aunque entiendo que su debate no se trata de él, sino de los medios y cómo funcionan.

Así es, exactamente. La mayoría no parece darse cuenta del enorme poder de la gente para controlar y manipular la mente colectiva.

Eso me lleva al tema de la corrección política. La gente parece estarse restringiendo a sí misma más que nunca. ¿Cree que se esté volviendo más consciente o más conservadora?

Bueno, al parecer ambas tendencias están sucediendo simultáneamente y en Estados Unidos parecen estar más divididos en ese respecto. No sé adónde nos lleve todo esto. No tengo una buena prognosis.

¿Vio venir que alguien como él se volviera el presidente de Estados Unidos.

No. Tengo que admitir que estaba totalmente convencido de que la poderosa élite financiera —los bancos, Wall Street, los ejecutivos corporativos— no permitirían que Trump ganara la elección. Estaba convencido de que Hillary era su candidata, que ella ganaría definitivamente, de una u otra forma. No podía creerlo. No podía asimilarlo. Me tomó mucho tiempo aceptar por completo la realidad. Un grave cambio había tenido lugar. La realidad como la conocíamos acababa de explotar en nuestras caras.

Imagine en México, con todo lo que Trump ha dicho sobre construir un muro. Fue un shock, el peso se devaluó terriblemente. Parecía una broma...

Se siente como una broma.

Existe una situación muy tensa debido al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

¿Crees que es cierto que el TLCAN es básicamente bueno para los negocios de Estados Unidos? No sé qué tanto bien hace para los negocios de México.

De hecho, en México pudimos saber más sobre usted y comprar libros suyos que antes no podíamos gracias al tratado comercial; antes de eso era imposible. Lo que dice Trump es que no está funcionando para Estados Unidos, que México y Canadá han estado tomando ventaja y es por eso que quiere salirse. Pero no sé qué vaya a suceder.

Nadie lo sabe, es impredecible.

Qué parte de su trabajo lo describe o lo define mejor? ¿Es Mr. Natural, el dibujo de z, los cuadernos de bocetos?

No lo sé. Depende del futuro y lo que la gente reconozca como la parte más interesante de mi trabajo, porque, sí, tengo esta cantidad inmensa de cuadernos de bocetos, pero lo que la mayoría le gusta son mis cómics, ¿sabes?, porque a la gente le gustan las historias. No les importa tanto el dibujo como las historias. A la mayoría, en todo caso. La gente visualmente astuta se encuentra en la categoría del veinte por ciento, según mi experiencia.

Jay Lynch y Skip Williamson fallecieron recientemente. ¿Qué recuerda de ellos?

Jay Lynch era un personaje muy interesante. Para ser honesto, me parecía más interesante que su trabajo. Era un pensador muy original a su muy enloquecida manera. Era muy estimulante estar cerca de él. Skip Williamson no tanto. Y también estaba mi viejo amigo, Spain Rodríguez, quien murió en 2012, otra mente muy original, muy estimulante platicar con él. Tengo mucha admiración por su trabajo, es uno de los más grandes artistas de los primeros años de los llamados cómics “subterráneos”.

¿Quiénes son los mejores a su parecer?

Bueno, está mi esposa Aline. Creo que sus cómics son magníficos; hemos hecho todas estas colaboraciones así que, obviamente, tengo un gran respeto por su trabajo. Justin Green, quien ha sido muy poco apreciado. ¡Él es el mejor! Carol Tyler, la esposa de Justin, Joe Sacco, Dan Clowes, Bill Griffith… Ahora están Noah Van Sciver, Gabrielle Bell. Mi artista francés favorito es un tipo loco llamado David Sourdrille. Amo su trabajo. Está Phoebe Gloeckner… ¿conoces su trabajo?

Sí, es magnífico. La entrevisté hace tiempo, ella estuvo viviendo en Ciudad Juárez, donde muchas mujeres fueron asesinadas y ella estaba realizando un gran proyecto al respecto.

Sí, es sorprendente. Es una gran caricaturista. Hay un montón de gente. Podría seguir y seguir mencionando nombres del mundo del cómic contemporáneo.