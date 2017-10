Tona, amigo de ‘Frida’

EN EL TONO DEL TONA

Rafael Tonatiuh





“De niño siempre quise tener un perro,

pero mis padres eran pobres

y solo me compraron una hormiga”:

Woody Allen





El 25 de septiembre, mientras esperaba el elevador en la planta baja de MILENIO Diario, una mujer cruzó frente a mí y abrió la puerta por la que entran y salen las personas famosas que nos visitan, normalmente con carrazos y guaruras. Me hice para atrás, con curiosidad por saber si se trataba de Miguel Ángel Mancera, Osorio Chong, Graco Ramírez o alguna celebridad relacionada con el reciente sismo del 19 de septiembre; para mi sorpresa, por las escaleras descendieron tres hombres y dos mujeres con uniforme militar, conduciendo a Frida, la perrita rescatista que se robó los corazones de mexicanos y extranjeros, que todo mundo tiene en su marco de foto de perfil.

Llevaba sus botitas y sus lentes, como si viniera de chambear; quienes estábamos cerca, obvio nos tomamos una foto con ella.

Mi encuentro con Frida fue tan sencillo, natural e inocente como la propia perrita, quien no tiene la menor idea de quién soy yo ni Woody Allen ni Hugh Hefner ni nadie, solo sabe rescatar, amar y hacer compañía de buen grado, como todos los caninos. Frida es buena gente y al tomarme una foto con ella, puede parecer que yo también lo soy (truco que han utilizado cientos de políticos, tomándose fotos con niños y poniéndose la camiseta de los Pumas). Pero yo no soy una buena persona. No se me pega lo Frida tan solo por tomarme una foto con ella. En realidad soy un borracho que encontró una minita de oro en una fotografía.

Mi naturaleza es misantrópica, pesimista y traicionera. No confío en nadie (mucho menos en mi sombra, tan culera como yo). Difícilmente podría levantar el puño, colaborar en un centro de acopio y rubricar cada cosa con un #VamosMéxico. Por más que pujo y pujo no sale de mí la más mínima exhalación de ternura, cuando mucho, el chirrido de un Pepe Grillo que me dice que hay que hacer lo correcto. Con todo, sentí chido al tocarla y sentir su buena vibra.

A diferencia de muchos políticos y celebrités, Frida sí es una auténtica heroína, cual juvenil y vigorosa Madre Teresa de Calcuta versión canina. Frida, que representa al gremio de los binomios caninos, debería ser vitoreada el próximo 15 de septiembre, junto a los héroes que nos dieron patria.

En estos días evito comentar mis clásicas mamadas, hacer gala de un humor sebo y promover debates que solo sirven para lucimiento personal (aunque no pude evitar subir el video de Que agarra y me dice vasir Remix, con buena música original, pues me resulta difícil reprimir mis impulsos por compartir pendejadas). Sin embargo, aunque procure no estorbar en la remoción de escombros, no soy una buena persona, prueba de ello es que me colgué de la fama de Frida.

Cuando compartí mi foto con la perrita en Instagram y Facebook, mucha gente le dio like (incluyendo chicas guapas que ni sabía que eran mis amigas, a las que algún día invitaré un helado de chocolate y quizás después a hacer el amor).

Cientos de veces le rogué a San Cubas Tadeo que alguien me invitara unos tragos, pues desde que don Carlos Ferreyra abandonara la dirección de MILENIO Semanal, no existe nadie en esta redacción que me invite a chupar, Sin embargo, gracias a mi foto con Frida, mi amigo Carlos H. Mendoza me entrevistó en su Podcast Borracho (que se encuentra por internet en JUUM.FM), para narrar mi conmovedor encuentro con la perrita. El programa se ilustró con mi foto y el título: “Tona, amigo de Frida”. En realidad Frida no es mi amiga (ni mi mejor amiga, como dice el refrán). Es tan solo una conocida, pero la más santa de todas, tan santa que hasta me hizo el milagro de que me invitaran unos tequilas.

En La Caribeña (Ayuntamiento y Enrico Martínez, CdMx), me puse incróspido y le dije que “las personas que creen que las computadoras y los perros piensan, olvidan que hay un programador y un entrenador detrás” y que “Frida y su novio cogían con la pose de humanito”.

Dicen que pronto se disipará el espíritu amoroso y solidario que se apoderó de los mexicanos durante los días posteriores al sismo; que todo volverá a la normalidad, con la indiferencia y apatía habitual; por lo pronto, aprovechando que Frida goza sus “15 minutos de fama” (predichos por el maese Warhol), usaré nuestra foto para promocionar mis cursos de Personalidad, liderazgo y cómo hablar en público, impartidos por el maestro Rafael Tonatiuh, amigo personal de Frida, heroica perrita rescatista del sismo del 19 de Septiembre de 2017.