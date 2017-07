Medio año sin ‘SNL’

EN EL TONO DEL TONA

Rafael Tonatiuh





“Acabo de intentar ver Saturday Night Live.

¡Infumable! Nada divertido, totalmente tendencioso

y la imitación de Baldwin no puede ser peor. Triste”:

tuit de Donald Trump



Desde hace seis meses dejó de transmitirse en México Saturday Night Live (el legendario programa cómico estadunidense que pasaba por Sony Latinoamérica), lo cual no tiene lógica si tomamos en cuenta que el presidente de Estados Unidos es el villano del momento y las imitaciones de Alec Baldwin garantizan un elevado rating semanal. ¿Qué pasa? Huele a censura.

Donald ordenó: “Que los hispanos no vean SNL, para no incubar ideas peligrosas en mi contra”, cual virrey del Renacimiento quemando literatura ilustrada para no pervertir las mentes de los indios subversivos. Por esta ordenanza, a uno lo obligan a buscar los programas por otros medios, cuando tan fácil que era prender la tele a las 11 de la noche en el canal Sony Latinoamérica (en YouTube los pasan, pero diferidos y en inglés, idioma que no entiendo).

Es como cuando Monty Python salió de la BBC (hecho que lamentamos los fanáticos de la buena comedia), con la diferencia que el canal británico pasaba programas repetidos, mientras SNL se sigue transmitiendo en vivo, semanalmente.

Esta estúpida orden nos regresa millones de años atrás, junto con las prácticas fraudulentas en las recientes elecciones del Estado de México. Pareciera que despertamos y el dinosaurio no tan solo sigue ahí, sino que viste un suéter de cuello de tortuga, usa patillas largas e ingiere cubas de brandy San Marcos, acompañado de una vedette.

Yo llegué tarde a Cablevisión, hace apenas cinco años que contraté sus servicios, y eso porque me encontré a una vendedora en la puerta de mi edificio, quien me convenció de comprar un paquete que incluía telefonía e internet. No soy un genuino televidente, es más, orita mismo no sirve el selector de canales; no sé si llamar a la empresa o cambiarle las pilas al control remoto. Me da lo mismo. La pantalla se quedó petrificada en el canal de radio de “Éxitos de los 80”, década a la que volvimos con la censura.

En casa de mis padres no hubo cable hasta que salí de ella. Tenía ciertos prejuicios: que el cable era elitista, con cientos de canales desconocidos y misteriosos.

En los años 80, la gracia de tener cable consistía que podías ver la programación de Estados Unidos (y para que quedara más claro tal privilegio, los programas eran en inglés, sin subtítulos, y pasaban comerciales gringos, para que te sintieras en el gabacho).

Ciudad Satélite, Villa Coapa y todo suburbio similar, se pobló con gente que contrataba cable (la misma gente que, posteriormente, decoró sus azoteas con antenas parabólicas). Las personas que tenían cable también compraban fayuca, desde chicles hasta ropa, casi parecían primos que vivían en Los Ángeles.

En 1980, algunos compañeros míos de Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, UNAM, hablaban de Cheers, un sitcom que según esto era muy gracioso y la sensación del momento; yo nomás sonreía como pendejo, sin saber de qué hablaban (aún no existía la piratería de series). Algunos años después conocería a unos mamones similares que presumían haber visto películas de Jim Jarmusch, Tarantino y los hermanos Kaurismäki, gracias a cine clubes underground.

Lo cierto es que el cable era el Netflix del ayer: allí podías encontrar programas que valían la pena, distintos a los que programaban el 2, el 5, el Once y el 13.

En la vieja Cineteca Nacional (la que se incendió en 1982) pasaron un ciclo titulado Cómicos de Saturday Night Live, donde me enteré que ese programa fue el semillero de cómicos que admiraba: Chevy Chase, Bill Murray, Steve Martin, John Belushi, Dan Aykroyd, etc.

Fue aventurado invitar a Donald Trump al programa del 7 de noviembre del 2016. La Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA) escribió una carta solicitando que le retiraran la invitación. Con todo, el programa se hizo, porque por encima de todo está el humor, y más cuando se cuenta con un equipo neoyorkino (lúcido, inteligente, culto, mordaz, negro y judío). Fue como cuando invitaron a Justin Bieber: son un chiste que se cuenta solo.

Después de ese sketch, Sony comenzó a pasar repeticiones (casi siempre el mismo programa, el de Jimmy Fallon con Justin Timberlake), hasta que dejó de pasarse definitivamente.

Actualmente el programa es uno de los focos de agresión del presidente Trump y cada nuevo sketch de Alec Baldwin nos lo estamos perdiendo sin ninguna razón, y hasta sospecho que tiene que ver en esto el gobierno mexicano, tratando de quedar bien con el mero mero papas fritas, ante su inminente visita con Putin, quien viene a decirnos unas palabras:

Beck Bennett (caracterizado de Putin): “Espié la mejor ruta de un Uber mexicano para llegar a Los Pinos, pero se me cruzó la línea con un radio-taxi pirata y estoy secuestrado en Toluca. Los secuestradores mandan a decir: ¡En vivo! ¡Saturday Night Live!”