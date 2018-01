Sin destino seguro

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Daniel Herrera

Salir de viaje es una de las actividades que todos presumen y que nosotros, los sedentarios, ya sea por pobreza o por desgano, solemos envidiar. Y no tanto, porque muchos de aquellos que viajan, aunque físicamente se alejan, los lugares nuevos que conocen no causan ningún efecto profundo en su mente ni en su existencia. Un sencillo ejemplo puede ser todos esos imbéciles que visitan el Monumento del Holocausto ubicado en Berlín y que deciden tomarse una foto así, como que me divierto un montón y no me doy cuenta que estoy en un lugar donde mataron a millones.

Tengo otros ejemplos, una mujer que conozco visitó Nueva York y el momento más emotivo que vivió fue entrar a la tienda de M&M’s. Existen personas que se aburren en Barcelona y quienes se emocionan más por su visita al EuroDisney que por su paso fugaz por el Louvre. Todos ellos tienen derecho a visitar lo que les venga en gana, por supuesto, pero no puedo imaginar el tipo de reflexión que puede tener una joven que tiene una experiencia liberadora en la tienda de M&M’s de Broadway. Y no quiero ser aquí un simple insoportable snob, estoy seguro que la pasaría muy bien en esa tienda, pero no se encuentra entre mis prioridades turísticas neoyorquinas.

El salir de la casa, de la ciudad y del país. Arribar a otro lugar y pasear por horas debería conseguir un efecto liberador, tanto de la realidad diaria como de las ataduras mentales. Pienso que los viajes sirven para reflexionar sobre la cultura propia y el día a día rutinario. No creo que deba llegar uno al trastorno. Quiero decir que la caída suele ser poderosa cuando más creemos que logramos huir de todo lo conocido. Los viajes nunca deberíamos tomarlos como un paliativo contra la vida, sino como un recordatorio de ella misma.

Creo que algo así también piensa Guillermo Fadanelli, o eso puedo vislumbrar en su más reciente libro de crónicas de viaje, El billar de los suizos.

Hablar sobre Guillermo ya es ocioso, cualquiera que desee saber su trayectoria literaria puede recurrir a Google y quedará satisfecho. Es uno de los autores más prolíficos y sólidos de la literatura nacional y un día sí y otro también nos promete que pronto dejará de escribir. Sin embargo, cada año aparece por lo menos un libro suyo, ya sea ficción, ensayo o, en este caso, crónica.

Aquellos que ya lo conocen saben de su sentido del humor y sus habilidades narrativas. También de sus múltiples lecturas y su inclinación por la filosofía.

Todo lo anterior lo podemos encontrar en El billar de los suizos. Una combinación balanceada de narración, múltiples lecturas, filosofía y humor.

En pequeñas viñetas, Fadanelli cuenta sus viajes por el mundo. La mayoría de las veces lo hace como excusa para reflexionar sobre algún asunto humano, pero este no es un libro de filosofía ni de ensayos, estamos frente a una serie de crónicas que tienen su base principal en la idea de contar algo que le sucedió al autor en algún momento.

Algo que tiene como característica común este libro, es que en realidad el autor no se comporta como el típico turista y nos entrega un resumen de los sitios más importantes que se debe visitar cuando se ha decidido dejar la casa por un par de semanas y subir al avión. Fadanelli es, en todo caso, un vagabundo intercontinental. Es alguien que ha caminado por distintas ciudades con la mirada fija en aquellos lugares donde están cómodos los lugareños y en donde los turistas no se detienen porque ahí parece que no hay nada por ver.

De esa manera nos enteramos de los mejores bares para olvidarse de todo en Varsovia o en Berlin, cómo es que en Florencia siempre debes estar preparado para que te asesinen, de por qué los ochentas fueron buenos tiempos tanto para viajar por Madrid o para hacer autostop sin tantos peligros, o cómo entablar una amistad honesta y sin humillaciones con un hombre rico cuando no se tiene ningún peso.

Las crónicas de Fadanelli se leen sin dificultades y con gran placer. Algo que siempre se agradece, sobre todo cuando la realidad se convierte en losa pesada y la economía doméstica impide viajar, aunque sea al desierto más cercano. Nunca busca producir envidia en el lector, en todo caso, empuja a tener una necesidad por salir del país en algún momento buscando una experiencia más interesante que el típico tour turístico de autobús. Caminar sin ningún destino claro, sólo por el puro gusto de hacerlo.

Varias veces he escuchado de propia boca del autor que está decidido a ya nunca más viajar. Que está cansado y que recuperarse de las travesías es tan cansado como remediar la peor cruda de alcohol y coca. Creo que Guillermo miente, sé que los viajantes no descansan nunca la testarudez por alejarse de su propia habitación. A final de cuentas, el mundo siempre cambia y cada viaje seguro dejará algún tipo de recompensa distinta, así sea cruzar un océano o darle la vuelta a la cuadra.