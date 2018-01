Los sexy Reyes llegaron ya

EL SEXÓDROMO

Verónica Maza Bustamante

PULSERAS BDSM DE ACERO INOXIDABLE

Tradicionalmente, los accesorios para las prácticas de sumisión y dominación eran de cuero y metal, siendo muy comunes los collares de sometimiento con una argolla en el centro, así como las esposas de piel, peluche o seda, pero ni todas las personas practican un BDSM profesional ni por fuerza deben llevar piezas clásicas para sentir que están jugando. En los últimos años se han creado diversas líneas de joyería inspirada en esta práctica erótica que se pueden usar en el día a día sin ser tan obvias. Es más: es posible portarlos en una fiesta como joyería de alta calidad unida a la belleza del acero inoxidable pulido. En público, si prefieren las sutilezas, se puede llevar tan solo un brazalete, uno en ambas manos o portar uno cada miembro de la pareja (si les gusta el switch o intercambio de roles); en la intimidad pueden llevar una cadena del mismo material que una ambas pulseras para que se transformen en esposas. Además, son una manera de decirle a otros practicantes del BDSM que están en la misma onda, pues al verlos sabrán que a ustedes también les gustan estas lúbricas actividades.

De venta en Ebay.

TIMBRE INSTANTÁNEO

Ya no está de moda regalar lencería o disfraces sexies a las novias o esposas con la intención de que se lo pongan cuando ellas quieran tener sexo o lo usen por iniciativa de quien lo obsequió, pues podrían promover situaciones forzadas o que no sean del agrado de los involucrados. No obstante, persiste la pregunta de antaño: ¿cómo puedo hacerle saber a mi compañero o compañera de cama que tengo ganas de un encuentro erótico? Estos timbres como de recepción de hotel me parecen una curiosidad que podría funcionar si se usan con moderación. No se trata de estar haciendo que suenen y suenen todo el tiempo pues sería como estar en el cuento de “Pedro y el lobo”, pero si se usan cada tanto para comenzar el escarceo, será divertido. No hay que olvidar que los besos son y serán siempre de los mejores medios con los que contamos para hacerle saber a alguien que la amamos o qué nos excita. Son geniales para elevar la libido a niveles deliciosos o para hacer una pausa durante la penetración que nos ayude a seguir en el placer durante más tiempo. Por eso, una campanita que nos informe que llegó el momento de dar unos kikos supremos podría convertirse en una buena herramienta erótica.

De venta en Amazon.

TAZA AGRADECIDA

Solemos dar las gracias por muchas cosas, sobre todo en días específicos, ya sea por nuestra profesión, si somos madres o padres, si estamos enamorados, etcétera, pero pocas veces damos las gracias por los orgasmos que nos han brindado nuestras parejas, lo cual es injusto pues un buen orgasmo ayuda a preservar la buena salud, la armonía, el deseo y la alegría. Llegar al clímax acompañad@s de una pareja es uno de esos grandes regalos de la vida cuyos beneficios deberíamos considerar con mayor frecuencia. Una taza como esta nos hará recordar los buenos y cachondos momentos vividos, pero también será una linda manera de decirle a nuestra pareja que somos dichos@s por lo compartido, específicamente en esos momentos de máxima unión. Si lo hacemos bebiendo un rico cafecito de por medio será aún mejor.

De venta en Etsy.

ARCÓN ERÓTICO

Así como en la Navidad se regalan los famosos arcones que incluyen ultramarinos, vinos, botana y demás productos para organizar una fiesta, algunas empresas ofrecen este tipo de obsequios pero con artículos que estimulan los sentidos, excitan y participan durante el encuentro erótico. Por ejemplo, comenzar comiendo chocolate y bebiendo vino puede ser increíble para pasar después a un masaje con un aceite que se caliente con el aliento mientras unos inciensos arden, generando aromas que estimulan nuestro olfato. Se puede incluir algún juguete erótico, lubricantes de sabores, preservativos, flores, un antifaz de seda, loción con feromonas, cojín aromático, un juego de cartas sensuales y todo lo que se les ocurra para pasar una noche sensacional. Ver un arcón así en nuestra habitación, aunque no sea Día de Reyes, le alegra la semana a cualquiera.

De venta en www.arttowngifts.com.

CALCETINES ERÓGENOS

Las mujeres tienen muchas zonas erógenas que merecen ser estimuladas, así que regalarles un recorrido con dedos y lengua en toda su anatomía puede ser lo más fascinante que hagan por ellas. Además, pueden aprovechar la ancestral técnica china de la reflexología para hacer que giman de placer con tan solo tocar con precisión la planta de sus pies, ya que en esta área se concentran más de siete mil terminaciones nerviosas que suben a todo nuestro cuerpo. Estos calcetines son divertidos pero también útiles, pues muestran en qué parte se debe tocar o presionar para que quien los porta sienta cositas ricas en determinados lugares. Si ya sabemos que a la pareja femenina le encantan las caricias en el cuello o en los muslos, quizá se le pueda hacer gozar sensaciones nuevas en esas partes, pero ¡generadas desde las plantas de los pies!

De venta en Amazon.

TRUCO O VERDAD

Son preguntas comunes: ¿cómo le digo a mi pareja que quisiera hacer algo nuevo en materia erótica? ¿Cómo le acaricio la cintura o tengo sexo anal con ella si jamás lo hemos hecho? ¿De qué manera le cuento cuáles son mis fantasías eróticas? No sabemos cómo entrar a estos temas porque hemos crecido con grandes prejuicios que nos enseñan a guardar secretos o a no explicar lo que deseamos por miedo a ser mal vist@s, pero el asunto es que para disfrutar de una relación amorosa que sea duradera pero siga siendo apasionada se necesita ser creativ@s, ir innovando, haciendo nuevas cosas, adaptándonos a nuestras diferentes etapas. No es lo mismo lo que nos excita a los 25 años que a los 40, pero si llevamos ese tiempo casad@s probablemente no sepamos cómo actualizar el deseo. Este tipo de juegos es excelente para cruzar esa barrera y abrirnos ante nuestras parejas. También funciona para los nuevos tortolitos que, aunque tienen el motor súper encendido, desean reírse un rato, estableciendo una complicidad que les dure mucho tiempo.

De venta en Amazon.