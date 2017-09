El sexo en tiempos de crisis

EL SEXÓDROMO

Verónica Maza Bustamante

Cuando acontece una situación inesperada como la que acabamos de vivir en México, a nivel erótico las personas reaccionan de diferentes maneras, pero por lo regular hay dos posibilidades comunes: que su libido baje y su deseo desaparezca por un tiempo, pues están enfocados en las cuestiones de ayuda, de resolución de problemas o de superación de cuestiones emocionales y de seguridad, o que tengan la necesidad de sentir en cuerpo y alma el contacto con sus parejas, por lo que buscan encuentros placenteros.

En ambos casos hay que saber manejar las posibilidades. Si son del segundo grupo, es importante darle vuelo a la hilacha si es posible. Se sabe que el orgasmo es un gran aliado contra la ansiedad, el insomnio, la depresión, que puede ayudarnos a conciliar el sueño, sentirnos protegidos, queridos y acompañados. Sin embargo, no hay que olvidar las claves de toda práctica erótica: que se realice de manera sana, segura y consensuada. Si uno de los integrantes de la pareja tiene el deseo por todo lo alto pero el otro o la otra no, es necesario hablarlo brevemente y llegar al puerto deseado por ambas personas. No se vale obligar al otr@ a realizar algo que quizá no le apetezca llevar a cabo. Si los involucrados están de acuerdo o se da de manera espontánea en ellos, es primordial no olvidar el uso de preservativo y métodos anticonceptivos (se ha comprobado que después de las crisis, aumentan los embarazos no deseados), así como buscar el mejor momento y lugar para llevarlos a cabo.

En la primera situación, es importante saber que es algo común, lógico y temporal. En estos momentos necesitamos de gran parte de nuestra energía en apoyar a los necesitados o en tratar de resolver una situación de riesgo para nuestra familia. Hay que ser conscientes de que todos vivimos de manera diferente una situación inesperada, así que debemos evitar los malestares y enojos provocados por situaciones que pueden esperar, como los encuentros eróticos. Después del trance, debemos reforzar los vínculos y buscar estrategias para recuperar la libido perdida. Cuando dejemos de estar en contingencia, podemos aprovechar para expresar nuestro sentir a quienes nos aman, para reiniciar la vida erótica como si fuera la primera vez, tratando de hacer actividades nuevas, abrirnos a los sentimientos, acariciar sin necesidad de llegar a lo genital o, por el contrario, explorar el cuerpo propio y ajeno con asombro, entrega y alegría. Estamos vivos. Estamos vivas. ¿No es razón para festejar cuando todo comience a regresar a la rutina?

No está de más aprovechar un momento para hablar con nuestr@s hij@s adolescentes y jóvenes sobre el cuidado del cuerpo, la anticoncepción y la seguridad si sienten necesidad de expresar su ansiedad, miedo o inseguridad mediante caricias o encuentros sexuales. He visto con gran alegría cómo chavos y chavas se están lanzado a apoyar con todo su ímpetu, pasando los días y las noches en las labores de auxilio, pero no podemos cerrar los ojos a su juventud e ímpetu. La recomendación de llevar consigo condones y de asegurarse de pasar el tiempo de descanso en lugares protegidos, así como realizar los traslados en vehículos o medios seguros, nunca está de más.

Una sesión de abrazos, de palabras de aliento, de cariños, será un bálsamo en medio de todo el bombardeo de información, de imágenes, de rumores, de vivencias que estamos experimentando. Es momento de unidad, de comprensión, de entendimiento. Así que les pido que, al terminar de leer esta columna, le den un apapacho a quienes estén a su lado, para no olvidar que estamos unidos, que nos apoyamos y que nos queremos.

***

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Hace unos meses tomé el curso “Primeros Auxilios Psicológicos” con la Universidad Autónoma de Barcelona a través de la plataforma Coursera. No sabía que me iba a ser de utilidad poco tiempo después. Hoy les comparto una breve información del programa porque comienzo a percibir los síntomas del Síndrome de Estrés Postraumático en muchísimas personas y puede ser de ayuda para que cada quien lo reflexione y trabaje en su hogar.

“Los primeros auxilios psicológicos son una técnica de intervención que no espera que llegue una ambulancia en sentido figurado, es decir, son una técnica de intervención por sí misma. Se utiliza con personas que acaban de sufrir el impacto de una noticia, un accidente, han sido víctimas de un atentado o han vivido una catástrofe, es decir, personas que están en shock, que se sienten vulnerables y que están tratando de entender lo que les ha ocurrido y las consecuencias de lo que ha pasado. Básicamente, los primeros auxilios psicológicos tienen como objetivo proteger a estas personas de sufrir más daño, un daño físico o un daño psicológico.

“Generar un ambiente calmado, tranquilo en el que ofrecer información y contener a las personas, a sus familiares, ubicarlos en un lugar seguro será una forma de evitar que la situación que están viviendo tenga un daño secundario. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos? Primero, reducir el nivel de estrés producido tras el impacto de la noticia o del evento traumático, pero también conectar a la persona o las personas afectadas con su red de apoyo y potenciar las estrategias de afrontamiento de las personas afectadas.

“Es muy importante que los afectados puedan ser conscientes de que tienen recursos y estimularles a pensar cómo han hecho frente a otro tipo de situaciones similares y tratar de prevenir las secuelas después de una situación traumática. No son una terapia, no son una forma de diagnóstico, sino una manera de ayudar en primera instancia a las personas en una situación de altísima dificultad y, muchas veces, de gran sufrimiento.”

Mañana domingo 24 de septiembre, llevaremos a cabo unas jornadas culturales y de manejo emocional en el Parque de los Venados de la Ciudad de México (a un costado de la delegación Benito Juárez), de las 13 a las 18 horas, para todo público. Brigadas de psicólogos y expertos en primeros auxilios psicológicos estarán presentes, así como músicos, actores y actrices, artistas plástic@s, escritores, payasos, cuentacuentos y escritores. Organizaremos una colecta de juguetes, libros, cuadernos y pinturas para donar a los niños y niñas que se encuentran en los albergues. ¡Los esperamos!