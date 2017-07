Sexo contra la vejez

EL SEXÓDROMO

Leo con interés, en el portal de la revista Sputnik, un artículo sobre una investigación realizada por científicos de la Universidad de California en San Francisco, la cual demuestra que tener contacto sexual por lo menos una vez a la semana disminuye la velocidad con la que envejecemos… ¡las mujeres! Y eso no depende tanto del placer o los orgasmos, sino de lo constantes que seamos con nuestras prácticas eróticas.

Durante casi 15 años he explicado en esta columna cómo es que la sexualidad no solo abarca el coito y por qué la realidad detrás de los encuentros eróticos está muy lejos de esas creencias de que son cosas “sucias”, “animales”, “instintivas”, que no tienen más utilidad que dar unos segundos de placer y que podrían ser absolutamente innecesarias en la vida.

Es cierto que, a diferencia de otras funciones de nuestro organismo, podemos pasar incluso toda nuestra existencia sin tener orgasmos y sin ejercitar nuestros genitales, pero también es verdad que la ciencia nos ha ido explicando el gran papel que juega la práctica erótica en nuestro bienestar. Buscamos prolongar nuestro tiempo de vida. Las mujeres, sobre todo, somos dadas a realizar tratamientos antiedad que van desde cremas hasta terapias con aparatos diversos, teniendo al alcance de nuestras manos (literalmente) una fuente de juventud que, además, no cuesta nada.

DE LA JUVENTUD Y LOS CROMOSOMAS

Los telómeros son una secuencia de ADN especial, situada en los extremos de los cromosomas; aunque protegen la integridad del ADN celular, se acortan cada vez que éstos se dividen para generar una célula nueva. Es decir, en cada división de los cromosomas, se acortan los telómeros, y llegados a cierto tamaño, ya no pueden replicarse más. Entonces, la célula muere o se vuelve senescente, interfiriendo con el correcto funcionamiento del órgano al que pertenece. Cuando, por el contrario, se logra alargar o preservar largos los telómeros, entonces el proceso de envejecimiento será más lento, así como el buen funcionamiento del organismo.

Los californianos comprobaron que en el caso de las mujeres, tener una vida erótica activa alarga los telómeros y eso significa alentar el proceso de envejecimiento, generar un mayor tiempo de vida y mejorar el estado general de salud. Esta parte de los cromosomas no es tan exquisita: no es necesario que su propietaria sienta placer o viva orgasmos inauditos. Con que tenga actividad sexual una vez por semana, aunque no alcanzara el clímax, de manera sistemática sus telómeros se alargarían. Factores como la satisfacción en las relaciones, el apoyo de la pareja o los conflictos no tuvieron incidencia en el índice.

Además, la intimidad sexual puede disminuir el impacto del estrés mediante el uso de sistemas de reducción del mismo y mejorar la respuesta inmune, con lo cual nos podríamos enfermar menos, llegar a la vejez con fuerza y salud.

Esto me lleva a suponer que entonces no es indispensable la presencia de una pareja, estable o pasajera, para obtener este beneficio. Si durante el autoerotismo pasamos por las mismas fases de la respuesta sexual humana que cuando estamos con alguien más, entonces la bonita práctica de la masturbación nos podría ayudar, de igual manera, a mantenernos jóvenes y sanas.

Es interesante pensar en eso, porque muchos estudios, aunque estén basados en la ciencia, sin querer tienden a preservar algunos prejuicios, como que necesitamos una pareja (estable, de preferencia) para poder obtener los beneficios de una vida sexual, olvidando que podemos hacer por nosotras y nosotros mism@s aquello que alguien más puede brindarnos. Quizá no se ejerciten los mismos músculos, pero si vivimos sin pareja podemos sacar a relucir nuestro ingenio y pasión para tener una vivencia satisfactoria en soledad. Y cuando tengamos compañía… ¡pues a darle con singular alegría!

LO BAILADO… REJUVENECE

Otra investigación, publicada en la revista científica Journals of Gerontology, revela que la actividad sexual influye frecuentemente en la fluidez del habla y no afecta funciones cognitivas tales como la memoria y la atención.

A través de un estudio se contó con la participación de 28 hombres y 45 mujeres de entre 50 y 83 años de edad, los cuales fueron sometidos a pruebas para medir los diferentes patrones de la función cerebral: la atención, la memoria, la fluidez del pensamiento y del habla y la percepción visual-espacial. Se llegó a la conclusión de que la función cognitiva y la actividad sexual estaban relacionadas.

Los científicos opinan que la dopamina y la oxitocina, conocidas como “las moléculas de la felicidad”, podrían afectar la relación entre la actividad sexual y el trabajo cerebral, manteniendo a este último en mejores condiciones que cuando no hay agasaje erótico.

Toda esta información contribuye a seguir derribando uno de los más grandes mitos que rodean al ser humano, según el cual después de los 60 años de edad se debería acabar la vida erótica de los individuos. Como se puede comprobar, mientras haya vida, hay que darle alegría al cuerpo Macarenos, que el cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena.





***

MUJER IRREDENTA

Hay quienes piensan

que he celebrado en exceso

los misterios del cuerpo

la piel y su aroma de fruta.

¡Calla, mujer! —me ordenan—

No nos aburras más con tu lujuria

Vete a la habitación

Desnúdate

Haz lo que quieras

Pero calla

No lo pregones a los cuatro vientos.

Una mujer es frágil, leve, maternal;

en sus ojos los velos del pudor

la erigen en eterna vestal de todas las virtudes.





Una mujer que goza es un mar agitado

donde solo es posible el naufragio.

Cállate.

No hables más de vientres y humedades.

Era quizás aceptable que lo hicieras

en la juventud.

Después de todo, en esa época,

siempre hay lugar para el desenfreno.

Pero ahora, cállate.

Ya pronto tendrás nietos.

Ya no te sientan las pasiones.

No bien pierde la carne su solidez

debes doblar el alma

ir a la Iglesia

tejer escarpines

y apagar la mirada con el forzado decoro

de la menopausia.





…Me instalo hoy a escribir

para los Sumos Sacerdotes de la decencia

para los que, agotados los sucesivos argumentos,

nos recetan a las mujeres la vejez prematura

la solitaria tristeza

el espanto precoz a las arrugas.

¡Ah! Señores; no saben ustedes

cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales

cuánta humedad, cuánto humus

cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque

donde la tierra fértil

se ha nutrido de tiempo.

Gioconda Belli