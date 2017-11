Sangre, cocaína y agua

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Daniel Herrera

El emisario o la lección de los animales.

La novela negra está de moda, o algo así. La narconovela estuvo de moda, o algo así, también. Y, como casi siempre, las modas no suelen entregarnos las mejores obras. Tal vez el momento para encontrar las mejores novelas de cualquier género que se hizo famoso es justo cuando la ola disminuye. Entonces flotarán aquellos libros que siempre valieron la pena, dejando en el fondo a todos los que sirvieron para vender, porque estamos en esto también por el dinero. Quien piense que la literatura no debe ser un objeto comercializable lo invito a vivir en la calle.

Algo más que se debe comprender es que los géneros no mueren, solo tienen un proceso circular. Así que cuando pensemos que algún estilo específico de literatura está desapareciendo, se debe entender que volverá pronto. Las fronteras entre ellos se han desdibujado desde hace rato y ya no me atrevería a afirmar con total seguridad que alguna novela pertenece a algún género de forma pura.

Pues bien, me he encontrado con una novela que aparece justo cuando la ola con temas del narco ha disminuido y que, además, se entrelaza con el género negro por todos tan gustado.

En El emisario o la lección de los animales, Alejandro Vázquez Ortiz (Monterrey, 1984) nos entrega una historia que se puede leer desde varias aristas que se funden durante toda la narración, de tal manera que no hay una división visible entre los dos géneros en que se encuentra. Comienza instalado con toda claridad en la llamada narconovela, pero pronto se decanta hacia el noir, sin nunca abandonar la primera.

El emisario es la historia de dos gemelos. Uno de ellos representa el Monterrey violento, bronco, de hablar golpeado pero cursi. Como los que lloran en los estadios cuando pierde su equipo favorito. A ese personaje le gusta enseñar el oro, mostrarse desinhibidamente y pasearse orondo demostrando que el bling bling cuelga por todo su cuello, muñequeras y hasta la cacha de la pistola. Vamos, es el típico regio, ese que parece narco aunque no lo sea, el de las carnes asadas, el futbol, la texana y que jamás se baja de la troca. Entiende que la única forma de sobrevivir es destruyendo a los demás, especialmente a aquellos a quienes ama. Lo único que posee es su reputación, pero cuando la pierde, sobrevivir se convierte en la obsesión.

El otro hermano es el débil, quien no tiene el carácter para soportar ese Monterrey salvaje. Prefiere la lectura y mantener distancia mientras observa. Sobrevive haciéndose ovillo en un rincón cuando lo golpean, es discreto y pacífico. Nunca encajará en la sociedad regia y por lo tanto siempre dependerá de la poca bondad de los demás. La pobreza es su vieja conocida y convive con ella sin llanto ni aspavientos.

Son estos dos hermanos un retrato literario de lo que es Monterrey. Ahí podemos ver el primer gran acierto del autor: logró personificar a la ciudad en los dos protagonistas. No estamos hablando de que la ciudad sea un personaje de la novela, sino que ellos la representan y, por lo tanto, puede desaparecer del libro para ocuparnos de asuntos más importantes.

La historia comienza cuando el hermano débil debe tomar el lugar del gemelo poderoso y entregar un paquete de cocaína rosa. Sabemos, desde el principio, que ese plan no va a funcionar, lo que desconocemos es cuál será el resultado.

Alejandro mantiene oculto el desenlace durante toda la obra, como lo indican las reglas de la novela negra. También permite ciertos estereotipos en cuanto a sus personajes, pero estos están trastocados por la ultraviolencia del narco, de esta forma se aleja de las características del noir.

Además, el autor involucra otro elemento: mientras la historia se va desenvolviendo, Monterrey es azotado por el huracán Alex de finales de junio y principios de julio del 2010. Es este fenómeno meteorológico un personaje más de la novela. El agua como un mecanismo que cohesiona toda la historia. Este detalle subvierte la narración, porque en cierto momento las decisiones de los personajes están a merced de lo que la lluvia haga.

Es El emisario una novela que supera las obsesiones del noir, sobre todo del que se escribe en México, mejor conocido como ñoñoir. No se trata de demostrar que se sabe mucho sobre múltiples autores estadunidenses y los esquemas del género; se trata más de entregar una historia redonda, con todos los cabos amarrados, y, sobre todo, bien cuidada de la forma, porque pareciera que el género permite el descuido formal. A pesar de que la historia es el centro del libro, el lenguaje que se utiliza debe estar a la altura de la narración.

Espero que los escritores más veteranos que se autoidentifican como escritores noir, volteen a ver a Alejandro para entender hacia dónde debería moverse el género: un espacio de fronteras diluidas, obras creadas para todo tipo de lector, no para unos cuantos ñoños obsesivos.