La resurrección del microondas

EN EL TONO DEL TONA

Rafael Tonatiuh





Fenomenología de los aparatos animados

Las cosas dejan de ser mercancías y se convierten en aparatos animados cuando las sacamos de sus empaques y las ponemos a funcionar. Entonces se vuelven parte de la familia, del vecindario, del paisaje.

Cuando las cosas inician sus actividades, comenzamos a depender de ellas, de su buen funcionamiento. Cerraduras, calentadores, refrigeradores, lavadoras, etcétera. Una vez que activamos las cosas, confiamos en que van a durar toda la vida. Pero los paranoicos sabemos que no es así.

Diario de un paranoico

Sentado en el escusado veo parpadear el foco y espero que se funda en el peor momento.

Mercurio entró en retrógrado el 8 de abril de 2017. Los astrólogos dicen que cuando eso pasa, abundan los problemas de comunicación; aconsejan ser precavidos y evitar tomar decisiones importantes.

Donald Trump, retando a la astrología, mandó tirar bombas en pleno Mercurio retrógrado, y no dudaría que sea capaz de bombardearme mientras estoy sentado en el trono del baño, defecando a oscuras, bajo un foco recién fundido.

Supervivencia

Cuando enciendo mi PC espero que se infarte en cualquier momento, pero seguramente lo hará cuando más me haga falta. Lleva muchos años de vida. Tiene más virus que un personaje de Trainsppoting. Cuando la enciendo, hace unos ruidos que se asemejan a la respiración de un moribundo.

La vez que tronó mi compu de MILENIO Diario, me dijeron en Sistemas: “Todo lo que hay adentro son circuitos, con el uso se rompen”. Las máquinas, como las personas, las mascotas, los replicantes y los robots como Ghost, tienen un periodo de vida, pues como dice la Ley de la Entropía (con gran pesar de Chavorrucos): “Todo se desgasta”.

Cada vez que presiono el botón de encendido, cierro los ojos y espero que la computadora resista. Si enciende, rezo una variante de afamada la oración hebrea: “Gracias te doy Rey Viviente y Eterno, pues con misericordia les has devuelto su alma a mi computadora”.

Conecté una lámpara al multicontacto donde está enchufada la computadora y otras chunches, salieron chispas y todo se apagó. Se botó el switch. La compu sobrevivió, pero no el foco de la lámpara.

Sábado de Gloria

Compré dos focos en un Waldo’s (uno para la lámpara y el otro por si las moscas, pues Mercurio estaba en retrógrado y podía esperar cualquier falla). Me dijeron que no tenían aparato para probar focos, pero que si había algún defecto me hacía la devolución con la nota. Pensé: “Mercurio retrógrado está haciendo de las suyas”. Luego me enteré que apañaron a Javier Duarte, como a nuestro Señor, y pensé: “Mercurio retrógrado afecta a todos por igual”.

Domingo de Resurrección

Llevé una extensión a la cocina (para no bajar el micro del refri, pues sí pesa y ya estoy grande para estar cargando cosas). Lo conecté y se prendió. ¡Milagro, milagro! No exactamente, pues todo tuvo una explicación racional: el microondas está conectado a un cable que está unido a otro cable que viene de un multicontacto de la sala, que estaba mal conectado; al hacer la presión correcta, encendió.

Probé el foco de la lámpara, no prendió. Pensé que estaba descompuesta la lámpara, pero se me ocurrió ponerle el otro foco y éste sí encendió. Podría recuperar 20 pesos del foco defectuoso (en cuya cajita estaba escrito con pluma “devolución”), si supiera donde está la nota.

Quizás este relato de la vida real te haya enseñado a apreciar tus electrodomésticos o quizás no te deje ninguna enseñanza, pero al menos tuvo un final feliz.

“Y la Olla y por poquito se desmaya, ¡Presumido! ¡Vaya, vaya! Lo trajeron del mercado percudido y ni Ánimas que diga que es galán de la pantalla”: “El Comal le dijo a la Olla”, Cri-Cri.