“El reguetón es música efímera, pero divertida”: Pedro Aznar

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Miriam Canales

Parece que todo fue fácil, pero ha sido un periplo extenso desde que Pedro Aznar unió fuerzas en los ochenta con Charly García para conformar el combo rockero Serú Girán, al que alguna vez clasificaron como “Los Beatles argentinos”. Pasando por Pat Methany Group y una extensa carrera como solista y productor, celebra su aniversario con Resonancia-35 años en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 21 de abril.

En estos 35 años, ¿qué puedes definir como trascendente y qué como efímero?

Son cosas que creo que las define el tiempo y el público. Ha habido grandes obras que estuvieron a punto de desaparecer, como las de Bach, que fueron rescatadas del olvido. Por eso no son solo los valores perennes que puede tener una obra artística lo que la convierte en duradera, sino también las circunstancias de su difusión, conocimiento. De cómo ha llegado al público y cómo se encarga de hacerla valer para siempre. Y lo efímero tiene un lugar también. No todo es para durar ni para quedar grabado en piedra. Hay algo que es saludable que esté allí, que no esté tan pesado de significados, que pueda ser más lúdico, de simple festividad.

Aunque eso de que “no todo tiene que quedar en piedra” me remite a las emociones o sentimientos que vivimos. Se me ocurre que no todas las relaciones tienen que durar para siempre…

Ah, claro. Hay gente con la que uno pasa diez lindos minutos o gente con la que uno pasa toda la vida (risas).

Y no es que sea necesariamente felicidad…

(Se pone serio). No, a veces es una decisión de compartir con alguien. Y en realidad en compartir toda la vida o en una parte de la vida, hay alegrías y sinsabores.

Sé que te atañe la política, ¿pero qué opinión tienes de Mauricio Macri?

Yo no creo que, como algunos dicen, tenga malas intenciones ni que esté trabajando en contra de la gente. Sí creo que suscribe ciertas recetas que para mí no llevan a buen puerto. Es la repetición de ciertas recetas clásicas, neoliberales, que nos han traído inmensos problemas en el país y me preocupa que se vuelvan a instituir porque no acaban bien.

Te preocupaba el asunto de Ayotzinapa, ¿pero qué más te concierne de México?

Sí, México está un poco en la misma encrucijada en que está la mayoría de los países de Latinoamérica. Estamos tratando de parirnos a nosotros mismos en medio de un contexto internacional bastante desfavorable; el planeta está en serios problemas. El mundo es desigual y por eso la gente está perdiendo la fe en la democracia. Es muy preocupante.

¿Qué opinas del poder actual del reguetón?

Que es música efímera pero divertida (risas). Lo que no me gusta nada es el trato que se hace a las mujeres y su visión mediocre del sexo ni su uso como herramienta, mirado de una manera muy baja y burda. Es divertido a veces musicalmente. Cuando fui jurado de Viña del Mar hace unos años hubo un concierto de Yandel que me pareció muy potente.

¿Aceptarías una colaboración con alguno de ellos en un momento dado? Algunos fans puristas explotarían.

Sí, ¿por qué no? Me rehusaría a decir alguna cosa horrible sobre las mujeres o de tratar al sexo como una cosa baja y burda, pero haciendo alguna de esas salvedades, ¿por qué no? Te puedes sorprender muchas veces con lo que sale al colaborar con gente que uno ni se imaginaría.

Sé que eres un gran lector y mencionaste que los jóvenes todavía tienen interés por la poesía mediante el hip hop y el rap. ¿Supiste que Kendrick Lamar ganó el premio Pulitzer?

No sabía, pero qué bueno. Me parece tan notable como Bob Dylan y el Nobel. Me parece bien que se celebre a autores de canciones como grandes poetas. Aunque sean hip hop o rap; es solo una cuestión de calidad, no de género y conozco chicos que me mencionan si escuche tal rap o X cosa y están muy enganchados con la poética y con lo que se dice.

¿Pero a ti no te gusta mucho?

No es música que yo pondría como para dedicarme a escuchar necesariamente, pero sí escucho cosas que me parecen notables, que tienen de política y se meten mucho en lo social. Me parece muy saludable. Public Enemy es uno de los que eran de letras aguerridas. En Latinoamérica, Residente me parece un gran poeta y como ejemplo pongo el rap “Hay un chico en la calle”, que escribió para el último disco de Mercedes Sosa, Cantora, que habla de los niños abandonados. Recuerdo la primera vez que la escuché; rompí en lágrimas. Está bien escrito, con una estética cruda.

¿Qué le dirías al Pedro joven que tenía expectativas, sueños, que quería trascender y que ahora celebra este aniversario?

Que no desista y que sepa que habrán momentos del camino que van a ser duros, pero que nunca baje los brazos.