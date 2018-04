Premiata Forneria Marconi: “Fuimos progresivos los primeros años”

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

David Cortés

El rock está viejo, apesta chistoso, diría Frank Zappa, pero no es obsoleto contra lo que afirman muchos. Son muchas las agrupaciones que ya superan los 30 años, menos las que han llegado al cuarto piso y el número decrece cuando se acercan al quinto nivel, como es el caso de los italianos de Premiata Forneria Marconi (PFM), banda formada en Milán en 1970 y que en el primer lustro de la década de los setenta vivió momentos de esplendor con álbumes como Storia di un minuto (1972), Photos of ghosts (1973), The world became the world (1974) y Jet lag (1977), entre otros.

El 3 de mayo el grupo se presentará en concierto en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México y con ese pretexto sostuvimos una charla con el bajista Patrick Djivas, uno de los dos integrantes con mayor antigüedad en la banda (el otro es el baterista Franz Di Cioccio) quien, de entrada, reconoce que “siempre ha sido grandioso estar en México, desde la primera vez; hemos tenido grandes momentos y esta vez será igual”.

Djivas no es conciso en sus respuestas, pero en varias ocasiones repite lo mismo aunque con otras palabras. Cuando se le cuestiona cuál es el ambiente reinante al interior de PFM, guarda un breve silencio y comenta: “De la primera alineación solo quedamos Franz di Cioccio (batería) y yo —en realidad Djivas se unió luego de la aparición del álbum Photos of ghosts—, hemos estado juntos por 47 años, nos conocemos bien. Somos músicos y actuamos como tal, cuando no tocamos bien nos sentimos mal y si lo hacemos bien nos sentimos extremadamente contentos. No somos la clase de banda que haya tenido mucho éxito y con mucho dinero, lo único que nos interesa es hacer la música que nos gusta”.

A lo largo de casi cinco décadas, PFM es una embarcación que ha surcado diferentes mares, climas y momentos, cada uno signado por sus peculiaridades, y para Djivas, si hay un secreto de la longevidad éste se encuentra en vivir el instante. “Hemos hecho discos diferentes —señala— porque en ese momento en particular era la música que nos interesaba. En los setenta nos estaba yendo muy bien en Estados Unidos y todos decían que íbamos a romperla, pero no hicimos lo que se esperaba de nosotros, sino lo que quisimos y eso fue un álbum de jazz (Jet lag) y lo hicimos porque en ese instante era lo que amábamos. Teníamos muchos amigos como Jaco Pastorius o Frank Zappa, que nos influenciaron mucho y no lo hicimos por una cuestión de marketing”.

Djivas hace una pausa, pero una vez que ha encontrado la veta de la que quiere hablar se vuelve expansivo: “Tengo que decir que después de todos estos años PFM siempre ha hecho lo que le gusta y esa es la razón principal de porqué seguimos aquí. A lo largo de la historia de la banda hemos hecho seis mil conciertos y para nosotros lo más importante es tocar bien, si no tocamos bien no estamos contentos. El éxito real para el grupo es estar aquí luego de 45 años, después de seis mil fechas, esperando el próximo concierto y estar realmente contentos por subir al escenario cada noche”.

PFM es una banda que en los setenta se convirtió en uno de los principales exponentes del progresivo italiano, una faceta marcada por la mezcla de rock con la música sinfónica de Europa y a la que ellos añadieron su idioma, sin duda un plus en aquellos años y una forma de marcar distancia con el rock anglosajón. Hoy el progresivo italiano, como el del resto del mundo, se dirige a un nicho específico y de hecho ese sonido que cultivaron entonces ahora se practica en menor medida.

“Muchos hablan de nosotros como una banda de rock progresivo, pero si lo piensas correctamente solo hicimos rock progresivo durante un par de años y después de eso nos adentramos en muchas cosas diferentes. No puedes decir que Chocolate kings (1975) es un disco de progresivo, muchos de nuestros trabajos no pertenecen a esa corriente, la gente en PFM proviene de diferentes backgrounds y lo que nos gusta es mezclar las cosas. La gente es como la música, si tú mezclas las personas correctas, obtienes la mejor gente del mundo, si lo haces con la música pasa lo mismo”.

Cuando se le pregunta acerca de la evolución del grupo y de si ésta efectivamente existe o hace tiempo se encuentra anclada al pasado, Djivas nuevamente se toma su tiempo para responder, pero luego de unos cuantos segundos afirma categóricamente: “Absolutamente. Tocamos música clásica cuando hicimos el disco clásico (PFM in classic. Da Mozart a Celebration, 2013). Solo nos gusta la buena música e improvisar, que es algo que no hacen muchas bandas de rock progresivo. Nosotros tenemos una estructura, pero improvisamos incluso en la mitad de las canciones, no solo en los solos de guitarra. No puedes tocar seis mil veces Celebration (probablemente uno de sus temas más conocidos) de la misma forma, la odiaríamos y yo amo tocarla, aunque aún no sé qué haré esta noche, pero seguramente cambiaré algo de ella, y eso es lo que debe hacer una banda para estar feliz sobre el escenario”.

De sus ligas con el pasado y si sus fans los mantienen atados a él, el bajista dice: “Es difícil contestar eso porque en los conciertos la gente está muy abierta, cuando escuchas un álbum ya sabes lo que va a suceder y tal vez descubras algo nuevo, pero ¿alguien cree que vamos a tocar igual que en 1972 o 1973? Nadie puede hacer eso y si lo hiciéramos los fans no estarían felices. Muchos de los discos que hicimos en el pasado no fueron bien recibidos, pero ahora han sido debidamente valorado. Jet lag, al menos en Italia, ahora es un disco de culto, fue como decir: ‘¡Oh, una banda de rock progresivo puede hacer jazz y puede hacerlo bien y a su manera!’”.

Ya para cerrar le pregunto a Djivas cuál es su obra favorita de PFM. “Regularmente —concluye— ante esa pregunta uno siempre contesta que el último disco, pero hay algunos que me gustan mucho como PFM in classic, ese es un álbum muy importante para nosotros porque fue muy difícil producirlo, tocarlo, arreglarlo. En el pasado solíamos hacer discos en 20 días, pero eso ya no se acostumbra, pero para PFM in classic nos tomó solo dos años escribir los arreglos. También me gusta Stati di immaginazione (2006) que es un disco para cine y que salió porque nuestro manager nos dijo que porque no improvisábamos viendo una película y lo hicimos en un concierto en Bolonia y a la audiencia le encantó, entonces hicimos un disco completo y fue muy interesante. Cada disco de PFM es un disco que tiene nuestro sello”.