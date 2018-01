¡“Pinche” complot mongol!

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Entrevista a Ricardo Peláez Goycoechea

La historia es así: alrededor del año 2000 Luis Humberto Crosthwaite presentó como proyecto al Centro Cultural Tijuana la adaptación a historieta de El complot mongol, la novela negra de Rafael Bernal. No era la primera vez que se hacía este ejercicio: años antes, la SEP publicó un cómic con trazo de Antonio Cardoso, pero con muchas restricciones (la más notoria, quitarle el característico “pinche” a los diálogos del protagonista). Crosthwaite no tuvo suerte con el CCT, pero Facundo Burgos, quien era editor de libros en Editorial Vid, le dio luz verde.

Editorial Vid vivía una de sus mejores épocas a partir del boom de cómics que comenzó en la década de los noventa y principalmente se dedicaba a reeditar historias de superhéroes extranjeros y algunos mangas populares. A pesar de no ser lo que acostumbraban publicar, Burgos apostó por este proyecto nacional que anunciaron en cuatro entregas, a todo color.

El encargado de trazar esta historia fue Ricardo Peláez Goycoechea. Sin embargo, de los cuatro tomos solo uno apareció a la venta. Nunca se supo qué sucedió con el resto de la historia y al parecer, esta versión de El complot mongol pasaría al olvido, sin saber la verdadera razón de su cancelación. Crosthwaite partió a Estados Unidos y Peláez dejó las páginas no publicadas en su cajón. Ocasionalmente alguien recordaba este trabajo, pero fue hasta 2014, en el contexto del centenario del nacimiento de Bernal, que se retomó en serio.

Y no pudo tener mejor final: la historia de Filiberto García, sicario del gobierno encargado de descubrir un complot que involucra a China, Rusia y al presidente de Estados Unidos, se nos presenta en una edición en pasta dura de gran formato en coedición con la editorial Joaquín Mortiz. Al respecto, platicamos con Ricardo Peláez Goycoechea.

¿Cómo fue que LHC se acercó a ti para hacer esta novela?

Crosthwaite conocía mi trabajo en El Gallito Inglés y vio que tenía afinidad. En aquellos años yo ya había hecho una adaptación de El Antojo, de J. M. Servín, que ganó el concurso de la Semana Negra de Gijón en el año 2000. También hice una historieta de 32 páginas con mi buen amigo Erik Proaño, Frik, que ganó en el Encuentro de Historietistas de La Habana.

Cuando comenzamos a hacer esta novela gráfica en Editorial Vid, yo dibujé hasta el segundo tomo. Luego, misteriosamente se canceló. Tal vez algún detective privado nos diga qué sucedió ahí, pero la verdad es que ya no importa (ríe).

Esta adaptación es magnífica. Pero recuerdo haber visto aquella versión cinematográfica con Pedro Armendáriz de 1977. Y tú mismo recuerdas el cómic que hizo la SEP en la década de los ochenta. Con tantos “complots”, ¿no se corre el riesgo de que la gente no se acerque al libro?

No en este caso. Si les gusta esta novela gráfica van a quedarse con las ganas de ir a la novela original, porque lo más suculento de la historia es la misma narración: Bernal tiene unos diálogos que están muy bien construidos, los monólogos son excepcionales. La versión gráfica es solo un pequeño extracto, muy bien hecho por Crosthwaite, pero que es mejor leer en la versión extendida.

Adaptar un lenguaje a otro siempre es un riesgo. No es que la adaptación esté bien o mal a priori, son lenguajes diferentes y lo que importa es el resultado. Llevar novelas al cine ha dado muy buenos resultados y supongo que también habrá películas que se pasen a libros. Todo se vale mientras el resultado sea bueno.

¿Cómo fue tu trabajo con Crosthwaite?

Desde la primera versión yo me exigí mucho como dibujante. Pasé mucho tiempo puliendo los detalles y los escenarios que se narran en la novela. Con LHC fue un trabajo de retroalimentación: recuerdo que me propuso un flashback de Filiberto de su juventud, que al final no aparece. Ni a él ni a mí nos convencía. Decidimos hacer la escena de vecindad donde un hombre huye y, al final, se encuentra con Filiberto cara a cara. Esta escena destrabó el resto de la novela, ayudó a que yo pudiera concebirla mejor y él se concentró en darle un buen punch a lo que seguía.

El éxito de esta adaptación es que Crosthwaite, además de ser un gran escritor, tiene mucho bagaje como lector de cómics y le fascina el cine. Entendió que todo se debe de narrar en imágenes. Creo que uno de los problemas con los escritores en México (escritores de novela o cuento) que intentan hacer cómic, es que no saben entrarle al lenguaje visual o que, en su arrogancia, subordinan las imágenes a las palabras; hay muchos ejemplos en donde las viñetas son un simple acompañamiento y termina siendo un mal trabajo.

Me queda claro que hay muy buenos guionistas en México, aunque la mayoría prefiere trabajar en series de televisión o películas.

Es que el guión de cómic en México es muy adolescente, no hay mucha escuela, como en otros países. Las series están de moda y, obviamente, se pagan mejor. Pero si eres un escritor que se va a dedicar a la historieta tienes que ser un tipo humilde. Tu nombre no va a tener la misma notoriedad en un cómic, que si estuviera en la portada de una novela. Pero los que nos dedicamos a esto, sabemos que implica mucho trabajo e imaginación. Y también hay que decirlo: el guión de cómic es despreciado en nuestro país porque durante mucho tiempo fue por maquila. Ni modo.

Pero no siempre fue así: cuando la SEP publicó novelas adaptadas, a los autores se les exigió mucho, con un estándar de calidad muy alto. Había escritores, historiadores y gente de renombre. Creo que Taibo era el encargado del proyecto. ¡Imagínate! Había esta conciencia de que la cultura popular puede estar bien hecha sin necesidad de tener merma. Hay que hacer un público para que exija cada vez más. La destrucción de la industria de la historieta mexicana fue por eso: todos los editores de Sensacionales decían que ellos vendían ese producto porque era lo que compraba la gente y lo mismo pasó con el cine de ficheras, pero el lector cambió. Un producto que privilegia las ganancias sobre la calidad se destruye a sí mismo.

¿Es un buen momento para la historieta en México?

Es muy prometedor. México tiene esta sed de historias bien contadas y es un gran consumidor de imágenes. La industria cinematográfica extranjera le concede a nuestro país muchos privilegios que no le da a otros porque somos leales consumidores de historias. Obviamente no conozco todo lo que se está produciendo en México, pero me gusta lo que hace Carlos Vélez y Richard Zela: demuestran la madurez de muchos años y se nota la lectura que traen detrás. También está Tony Sandoval, nuestro Chicharito en Europa que, aunque pasó sin pena ni gloria en México, allá cualquier librería tiene su trabajo.

También me parece que si uno se mete a la cultura, hay que ser culto. No se puede ser mediocre o despreciar tu lenguaje. Tener pudor y saber de todo: no puedes decir “yo hago historieta, pero no leo lo que se hace aquí” o “yo trabajo en cultura, pero no veo teatro”. Eso es ser mediocre y no se vale.

¿Qué proyectos tienes en puerta?

Estoy trabajando en dos adaptaciones de novela. Una es La sombra de Pan, de Sergio Monreal, una aventura de Sherlock Holmes con el mismo canon, que ya publicó Conaculta. El otro es Auliya de Verónica Murguía: cuando la leí me encantó y me parece muy sugerente para dibujar.

Los bocetos y láminas originales de “El complot mongol” se mostrarán a partir del 8 de febrero en la Librería Rosario Castellanos, Centro Cultural Bella Época. La inauguración será a las 19 horas.