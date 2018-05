Ésta no es una entrevista

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Wenceslao Bruciaga

Conversación con el creador de “La casa de los dibujos”.

Inolvidable resulta aquella parodia a “reality shows” como “Big Brother” y “The Real World” que se transmitieran por televisión de 2004 a 2007. Uno de sus creadores, Dave Jesser (compañero de Matthew Silverstein), habla aquí sobre la bizarra serie de dibujos animados.

¿Tenemos que contenernos para no cargar con el algoritmo escarlata de la intolerancia si hacemos humor? ¿Y qué pasa con el humor manchado? Recordé aquella caricatura para adultos que se basaba en descuartizar estereotipos de forma muy específica y extrema y cruda y guarra y, a pesar de todo eso, arrancar risas: Drown Together, en Latinoamérica traducido como La casa de los dibujos, animación surgida de las mentes orates de Dave Jeser y Matthew Silverstein, que recreaba un reality show al estilo de Big Brother cuyos habitantes eran alusiones a personajes icónicos de prácticamente toda la historia de las caricaturas, desde Betty Boop y Superman hasta protagonistas de videojuegos, animes japonesas y la desquiciada versión de un Bob Esponja. El rebuscado humor de esta caricatura se sostenía en ofender y chingar a quien se le pusiera enfrente.

Pensé que probablemente ellos debían tener alguna brújula sobre el clima y la masa de aire de ofensas frente al derecho de burlarte de los habitantes del Planeta Tierra, así que les llamé.

“¿Cómo conseguiste mi número?”, preguntó Dave Jesser.

“Estaba público en tu hilo del Twiter…”

“Es cierto, se coló por ahí…”

La cuenta de Jesser no llega ni a los 120 seguidores, lo cual, por un momento, pone en duda su autenticidad. Tampoco tiene una palomita de certificación, pero en la foto de perfil aparece Dave semidesnudo, con un mazo cubriéndole la verga y quemándose el pezón con una vela, algo similar a las constantes mutilaciones a los que eran expuestos los personajes de su serie, que tiene entre sus seguidores a Jason Winer, el director de la serie Modern Family.

“¿Sigues viendo en ese “show”? ¿En 2017?”

A veces lo retransmiten por MTV, aunque es más fácil rastrearlos en la internet, YouTube y esas cosas, pero hablando de eso, ¿crees que “Drown Together” pudiera ser posible en estos tiempos de corrección política?

Honestamente, no estoy seguro de si Drawn Together podría existir hoy. Y no a causa del clima político actual o la indignación falsa que plaga las redes sociales y los canales de noticias de 24 horas. No. No creo que pueda existir hoy porque no estoy seguro de que exista. Hay tan poca evidencia de que ese show haya sucedido alguna vez ... aparte de esta entrevista con un periodista mexicano. A veces pienso que Drown Together fue solo un sueño, una de esas alucinaciones cuando tienes fiebre… pero en fin, ¿cuál es tu personaje favorito?

Bueno, soy gay, nomás no puedo no identificarme con Xander, pero eso es muy obvio. Así que Toot Braustein, definitivamente. En México la tradujeron como Lulú D´Cartón, su alcoholismo, depresión y bulimia me parecían graciosas.

Dave siempre se identificó con Toot porque es gordo, gruñón y judío…

“La casa de los dibujos” fue una serie que parecía rebelarse contra los límites extremos de la intolerancia misma, machismo, misoginia, homofobia, clasismo eran llevados al vehemencia de lo corrupto, soez y chocante, después de un capítulo tan incómodo de ver como el de “Bebés de Nicaragua”, me pregunté: ¿cómo debieron ser las partes censuradas de “Drown Together”?

Realmente nunca hubo mucho material censurado que no saliera. Si el censor nos hubiera dicho que no hiciéramos tal o cual broma, hubiéramos peleado con ellos durante horas hasta que ya no les importara más. Fuimos insoportablemente agotadores con eso. Sabíamos perfectamente que el show era divertido, porque lo odiaban mucho. Cuanto más lo odiaban, más gracioso era. Si a los directores les gustaba nuestro guion, sabíamos que el guion era una mierda. Afortunadamente odiaron cada episodio, con demasiada pasión… A veces pienso en una broma que fuera demasiado lejos, pero Dave siempre exigió que se quedara. Dave es, lo que llamamos en la industria de la televisión, un idiota. Como aquella vez que mi esposa y yo perdimos a nuestro bebé. Un momento difícil para los dos y algo que nunca superaremos. ¿Cómo alguien puede superar una cosa así? De todos modos, Dave escribió una broma al respecto y yo le dije: “Dave, por favor ... no. Quiero decir, ¿no tienes alma?”. Entonces le pido que deje de bromear y dice que o bien hacemos la broma o se lleva mi dinero. Y, bueno, ... soy judío y el dinero es muy importante para mí. Al final, Dave se guardó la broma. No estoy seguro. Nunca vi un capítulo donde haya salido esa broma.

¿Se arrepienten de alguna broma que hayan escrito?

No siento arrepentimiento alguna por una broma o una historia en Drawn Together. Para arrepentirse, debes pensar en lo que has hecho. Sobre el daño que has causado y los seres queridos que has lastimado en el camino. Y eso sería demasiado doloroso para mí. Pero Dios sabe, he herido a mucha gente. Gente a la que solía llamar amigos… Bueno, en realidad, si me arrepiento de una broma. Fue sobre la Iglesia católica. Pero sólo estaba tratando de hacer lo que hacen esos tipos de South Park ... son realmente buenos. Sus shows son sobre algo.

¿Qué significa la corrección política para ustedes?

Soy un hombre ocupado que trabaja en el mundo del espectáculo. No tengo tiempo para estos juegos…

(Chale, Matt Silverstein primero se pone sentimentalmente crudo con lo de su bebé y luego mamón y cortante…) Si tuvieran que hacer otra caricatura, ¿sería más extrema que “Drown Togeter”?

No tenemos planes de hacer nada nunca más. Nos dimos cuenta de que nuestro trabajo en este planeta había terminado. Si esta entrevista ha probado algo, es que no nos queda nada para contribuir…

Nunca averigüé lo que un principio buscaba. Lo más probable es que Dave y Matt se hayan estado pitorreando de mi durante la mitad de la entrevista, quizás lo del bebé ni siquiera haya sido cierto. Sus respuestas son de ambigüedad amable y psicópata y límite. Pero ingeniosas, como la enfermiza caricatura que inventaron. Quién sabe, probablemente esa sea la respuesta en estos días de furor políticamente correcto, en hacer del humor extremo un estilo de vida, una ideología críptica que siembre dudas y constantes preguntas en vez de los lugares comunes y las palmaditas en la espalda.