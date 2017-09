Menstruación bajo control

EL SEXÓDROMO

Verónica Maza Bustamante

elsexodromo@hotmail.com

@draverotika

FB: La Doctora Verótika





En torno a la regla, cada mujer es un mundo. Hay quienes sufren muchísimo con sangrados abundantes que duran varios días, cólicos que las llevan hasta el desmayo, “accidentes” diversos y demás. Otras, la experimentan como si fuera casi inexistente, durante un par de días y sin dolor. Algunas optan por las toallas femeninas extra grandes, otras por los tampones y las más jóvenes están usando las copas menstruales. Hay quienes buscan comodidad para seguir haciendo sus actividades cotidianas, las que necesitan un control total, quienes quieren aliviar el dolor y las que la ven como algo natural y casi místico.

Por ello, con frecuencia aparecen en el mercado productos para atenderla; hay usuarias para casi todos, siendo lo ideal que cada quien se haga responsable de su menstruación y de lo que hace o no hace durante ella, sin importarle lo que las otras mujeres quieran realizar con la propia.

Hace poco descubrí un nuevo producto: un diafragma flexible que se coloca en la entrada del cérvix y puede estar ahí durante 12 horas sin generar cólicos (porque no expande el canal vaginal) y permitiendo que se tengan encuentros eróticos sin sangre de por medio. De hecho, la mayoría de medios de comunicación que lo ha reseñado se ha quedado justo en este punto: ¡ya puedes tener sexo durante tu regla sin manchar! Pero creo que Flex ofrece mucho más que cubrir esa necesidad de algunas parejas.

Para ellas... y ellos

Son dos mujeres estadunidenses, Erika y Lauren, quienes decidieron aportar algo para que “la menstruación no sea amenazante, temida ni eliminada”. Lo sé: no todas ven así a su periodo, pero hay casos en donde es un suplicio estar con ella durante una semana y por eso no está de más probar el Flex, el cual se parece mucho a los diafragmas que se usaban hace tiempo para evitar la fecundación, aunque es muy importante aclarar que no tiene esa función. Es decir, aunque se porte, el riesgo de un embarazo es el mismo que se tiene de no llevarlo, por lo que es necesario emplear un método anticonceptivo a la par.

Se coloca en el fórnix vaginal, surco anular que rodea la porción del cérvix uterino,​ situada en la parte más profunda de la pared vaginal. Es decir, se introduce, literalmente, hasta topar con pared. Está hecho con polímeros de grado médico que provocan un aumento ligero de temperatura en esa zona del cuerpo, lo que permite que se “selle” de manera natural. En el centro del diafragma se va recolectando y absorbiendo el fluido menstrual durante 12 horas, tiempo durante el cual impide que la sangre baje o escurra.

A diferencia de una copa menstrual, que ocupa espacio en el canal vaginal, impidiendo que se realice la penetración, el Flex invade apenas un par de centímetros su parte más alta, por lo que se puede introducir el pene sin que lastime o salga color carmesí. Erika Schulte, una de sus creadoras, explica que incluso hace más intensos los orgasmos, pues durante el coito se mueve ligeramente, estimulando sin hacer daño esa zona (donde se generan sensaciones muy sabrosas).

Hay dos cosas que no me gustan de su campaña publicitaria: primero, que está enfocada, curiosamente, en una necesidad primordialmente masculina. Sabemos que muchos hombres evitan tener relaciones sexuales durante los días del periodo de sus parejas pues dicen sentirse incómodos con la sangre, porque pueden “ensuciar”, les da asco o sienten que ellas no sienten tanto placer durante estos días. Este prejuicio ha llevado a que muchísimas mujeres opinen lo mismo sobre su menstruación: se avergüenzan si los galanes les piden tener sexo durante la regla porque creen, ellas también, que es desagradable.

Lo importante, y aquí viene el segundo aspecto que no me agrada, sería que, en lugar de centralizarse en la opinión masculina, las creadoras de Flex se enfocaran en decir que hay mujeres que, simplemente, se sienten más cómodas teniendo sus encuentros sin sangre y para ellas podría ser una buena opción. Es decir, no generalizar con tal de competir, sino reconocer las diferencias. Además, me parece más importante que lo que aporta durante el sexo, su capacidad de suavizar los cólicos, de evitar que se manche la ropa, de permitir las actividades intensas casi sin sentir que se lleva puesto.

Una mujer señaló, en un portal, que si alguien no era capaz de poner una toalla en la cama para no ensuciar, entonces no se merecía una vida sexual plena. Creo que es tiempo de dejar de criticar lo que hacen las otras personas para centrarnos en lo que queremos llevar a cabo nosotr@s mism@s. Si alguien quiere colocar una toalla, ¡muy bien! Si alguien prefiere usar un dispositivo como el Flex… ¿por qué no se merecería una existencia placentera? Habiendo tantas cosas en el mercado, todas deberíamos ser dignas de sentir placer con nuestras decisiones sin mirar las ajenas, a menos que sean las de aquellos con l@s que compartimos la cama y quienes deberían llegar a acuerdos, incluso sobre la regla, que nos acomoden a ambos.





***

APOYO EMOCIONAL EN LA TEATRERÍA

Hoy sábado 30 de septiembre estaremos dando apoyo emocional y psicológico gratuito a las personas que se sientan angustiadas, inseguras, con miedo, con incertidumbre debido al sismo y situaciones posteriores. El horario de atención es con previa cita. Se asignará a cada persona un@ psicólog@ o terapeuta en un tiempo específico entre las 16 y las 20 horas.

Tendremos también entretenimiento y arteterapia para niños y niñas, enfocados en analizar su percepción de lo que han vivido. La sede es en La Teatrería (Tabasco 152, colonia Roma, CdMx). Interesad@s, por favor escriban a elsexodromo@hotmail.com o búsquenme en Facebook para que les asignemos horario.

***

“El erotismo es la actividad sexual de uno o de varios seres humanos, en tanto se toma a sí misma como meta. Persigue una meta diferente de la reproducción, por supuesto, pero también algo más que el mero placer del orgasmo. El erotismo instaura una suerte de reflexividad del deseo, que se toma a sí mismo como objeto, pero vivido, casi siempre, en relación con el deseo del otro: se trata de disfrutar de desear, o de ser deseado, antes que desear disfrutar (aunque ambas dimensiones existen simultáneamente y se refuerzan mutuamente).”

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE EN NI EL SEXO NI LA MUERTE. TRES ENSAYOS SOBRE EL AMOR Y LA SEXUALIDAD.