Marwan: Músico, poeta y amoroso

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Verónica Maza Bustamante

La historia del madrileño es muy interesante: comenzó en la música pero llegó pronto, y en el momento preciso, a la escritura, convirtiéndose en uno de los pilares de la poesía actual en España. En febrero estará en México presentando su nuevo disco y sus dos libros.

¿Crees que la música es una manera más pudorosa de hacer poesía?

Es un poco menos franca, por decirlo así, porque en una canción no te puedes poner tan poético, aunque en mi caso, que hago canción de autor, siempre he tenido grandes inquietudes poéticas, y varias de mis grandes influencias como músico son de poetas, porque los leo, los estudio, me emociono con ellos y trato de aprender de esa forma de cultura para plantearlo en mis canciones. Para mí, música y poesía han ido muy de la mano.

Como escritor, diste el primer paso con "La triste historia de tu cuerpo sobre el mío".

Fue mi primer libro, apareció en 2011 y fue una fortuna, porque aunque llevaba 19 años escribiendo poemas, nunca pensé en publicar. En 2008 comencé un blog que alimentaba cada semana con un par de poemas que la gente iba comentando. Las redes sociales comenzaban a tener auge, y ahí lo compartía. Me pedían que los publicara, pero a mí me parecía una locura. Hubo un momento en que tenía una cantidad bestial de escritos y decidí dar el paso con 500 copias para venderlas en los conciertos. Cuando comencé a hacer la selección, comparé lo que hacía con lo que hacen los poetas que me gustan y tiré todo a la basura, salvo diez textos. Trabajé durante 11 meses sin parar y así tuve mi primero libro. Fue una experiencia brutal, porque las canciones cuestan más que la poesía. La canción tiene que ir un poco más a matar, ser más clara, más completa, y el poema puede ser así o no. Tenía en mí una proliferación de poemas que no esperaba. Saqué las 500 copias, pero tuve que reimprimir: se vendieron dos mil el primer año, en la editorial de un amigo. Entonces decidí hacer mi propia editorial, Noviembre Poesía, pero fue una locura, de írseme de las manos. Por ello firmé con Planeta, porque un libro independiente se volvió número uno en España con una decena de miles de copias vendidas y no sabía qué hacer.

¿Mantienes Noviembre Poesía?

La derivé a la editorial de un amigo, pero ahora la voy a recuperar para publicar a mucha gente que conozco. Después de mi primera experiencia impulsé a mis amigos cantantes a que publicaran y les está yendo muy bien.

¿Eres un hombre contento con historias tristes, como dices en tu primer libro?

Sí, me considero un hombre feliz, pero con tendencia a la melancolía. Cuando lo escribí tenía ciertos dolores por el desamor, lo que a veces me tenía triste, pero más allá de ello, gozo con la vida. En aquel entonces la pasé mal por una persona pero, mira, al final eso me dejó algo bonito, que es este ejemplar.

Me gusta tu búsqueda interna porque es muy sincera. Por lo regular tenemos que tomar decisiones porque poseerlo todo es imposible, y tú hablas de esas elecciones que a veces parece que nos dejarán incompletos.

Es la búsqueda de las dicotomías de la vida y del caos de la existencia. Con la edad uno va encontrando menos caos pero también menos intensidad, cosa que se echa de menos. La poesía es como tirar de un hilo que te lleva al entendimiento propio. De todas las áreas artísticas es donde mejor se conjuga emoción y espíritu con intelecto. Está la parte absolutamente emocional, desgarrada, y la de las reflexiones, en donde tratas de ordenar lo más complejo. En mis libros siguientes he ido encontrando ese punto en donde todo lo humano y lo desatado se junta con el aterrizaje. Ésa es mi búsqueda.

Veo una diferencia entre "La triste historia de tu cuerpo sobre el mío" y el posterior, "Todos mis futuros son contigo", en la musicalidad, la intención de los poemas.

El primero es un libro más arrebatado, de pura emoción, y el segundo es más reposado, con la emoción bajada al intelecto. En el siguiente libro, se notará eso más todavía.

Estás estrenando disco, "Paisajes interiores". ¿De qué nos hablas en él?

Es un álbum más musical, con más fuerza en la producción y las melodías. Se nota en la instrumentación. Es más tendiente al desamor, aunque hablo de diversas aristas: del miedo al compromiso, de qué pasa después de que te rompen el corazón, de las dos versiones de una misma historia de pareja, de los errores que cometemos... es una búsqueda psicológica la que hago ahora, no narro únicamente las situaciones. Quiero indagar qué hay detrás de las emociones. Además de las canciones, viene un libro con el disco.

La música me ha hecho humilde. Lo mismo toco para 35 personas que para dos mil. Yo no quiero una carrera hacia el éxito sino hacia el disfrute, y eso quiero tener a principios de año, cuando vuelva a México para presentar Paisajes interiores: el 9 y 10 de febrero ofreceré conciertos en el Lunario de la CdMx, el 11 en Veracruz, el 15 en Morelia, el 16 en Guadalajara, el 17 en León, el 22 en Querétaro, el 23 en Pachuca y el 24 en Monterrey.

SAMIR ABU-TAHOUN

EL HERMANO QUE TENÍA MUCHO QUE DECIR

Samir es enfermero y también es escritor. Además, es hermano de Marwan, experiencia que así resume: "Fuimos muy felices juntos en la infancia, y ahora somos amigos además de hermanos". Su primer texto publicado fue el prólogo de La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, en donde quiso "reflejar cómo es Marwan, un ser lleno de bondad, sensibilidad y hermosura".

Tras la buena recepción de sus palabras, se animó a escribir: "Hacerlo me dio seguridad. Desde el amor absoluto que tengo por él, lo escribí, pero también descubrí que tengo muchas cosas más por decir".

Actualmente ha publicado dos libros con relatos y algunos poemas: Cosas que he roto y Cómo pudo nadie dejarte escapar, los cuales aún no se distribuyen en México, pero se pueden conseguir en www.muevetulengua.com y preguntando en su Twitter: @samirabutahoun.