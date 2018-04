Un ‘mafiocineasta’ llamado Martin Scorsese

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Rafael Tonatiuh

Ahora que el director sículoamericano (neoyorquino descendiente de sicilianos) acaba de ganar el Premio Princesa de Asturias de las Artes, aprovechamos para recordar su obra y homenajear a uno de nuestros directores favoritos.

Calles peligrosas

Martin Scorsese es un cineasta versátil: no solo ha filmado grandes películas sobre la mafia (Buenos Muchachos,Casino, Infiltrados), también ha realizado melodramas, documentales de rock, cine místico y hasta películas para niños, aunque su estética, la psicología de sus personajes, los temas que escoge, hacen que todas sus películas parezcan de un mafioso. ¿Y cómo podría no serlo, si creció en la Little Italy neoyorquina?

Durante la formación de la ciudad de Nueva York, los sicilianos impusieron su estructura de gobierno mafiosa, de forma piramidal, que heredaron de Sicilia, basada en favores y colaboraciones.

Las observaciones de Scorsese a su medio mafioso, quedaron plasmadas en su estupenda cinta Mean Streets (CallesPeligrosas), bosquejo de Goodfellas (Buenos Muchachos), que si bien no es ciertamente una película de mafia (sino sobre un grupo de amigos) destacan los temas favoritos de la mafia: venganza, el castigo por no pagar deudas de honor, fanatismo religioso (Scorsese, por su educación, estuvo a punto de volverse cura).

La última tentación de Jesucristo, Kundun y Silencio en cierto modo son resultado de su estricta formación religiosa.

También mostró un aspecto afectivo, íntimo, hacia sus raíces, en su documental sobre su familia siciliana en Estados Unidos: Italianamerican.

Sus raíces sicilianas lo llevaron a interesarse por el cine neorrealista, mucho filmado en Sicilia: La Tierra Tiembla (Luchino Visconti, filmada en el pueblo pescador de Aci Trezza); Stromboli, la ira de Dios (Roberto Rossellini, filmada en un volcán) y Paisá (Roberto Rossellini), la cual vio por televisión, junto a su familia. Todo ello lo narra en su documental Mi Viaje a Italia.

Ha realizado mucho cine negro (de antihéroes y bajos fondos), donde refleja su visión y su atracción hacia temas de poder, violencia e intrigas maquiavélicas: Taxi Driver, El Toro Salvaje, El color del dinero, Cabo de miedo, Pandillasde Nueva York, La isla siniestra, El Lobo de Wall Street.

Calles Peligrosas debió tener mucha influencia en Quentin Tarantino (aunque no lo confiese), por su manera de crear tensión en momentos cotidianos y su forma ecléctica de musicalizar con rock, haciendo mini videoclips (maravillosa la banda sonora de Casino, que va de Erick Clapton a Devo).

Todos los oficios neoyorquinos

Es impresionante la gama de personajes freaks, outsiders y marginados surgidos de su amada ciudad de Nueva York:

Taxistas nocturnos

Taxi Driver (1976).

Músicos de jazz

New York, New York (1977).

Boxeadores

El Toro Salvaje (1980).

Burócratas trasnochados

Después de horas (1985).

Comediantes

El rey de la comedia (1982).

Jugadores de billar

El color del dinero (1986).

Artistas plásticos

Historias de Nueva York (1989).

Corredores de apuestas

Casino (1995).

Sam Ace Rothstein, antes de ser enviado a Las Vegas, se dedica a eso en Nueva York.

Conductores de ambulancias

Vidas al límite (1999).

Corredores de bolsa

El lobo de Wall Street (2013).

Le faltan: administradores de hoteles baratos, DJ’s y vendedores de hot dogs.

Caras de matones

Sus primeros grandes actores fueron Harvey Keitel y Robert De Niro, en Calles peligrosas (como dos chavos desmadrosos) y con quienes volvería a trabajar en Taxi Driver (uno como taxista transformado en francotirador y el otro como padrote de prostitutas menores de edad).

Después, se clavará solo con De Niro (1973 a 1995), descubriendo de paso a Joe Pesci, en ElToro Salvaje, donde interpreta al hermano del boxeador Jack LaMotta, un actor que años más tarde se convertiría en su clásico gángster gracioso e hiperviolento (Buenos muchachos, Casino).

Últimamente ha trabajado con Leonado Di Caprio (Infiltrados, La isla siniestra y El lobo de Wall Street), colocándolo en una mejor posición como actor, pues antes nada más lo tomaban en cuenta como galán.

Ahora espero con ansias la serie que hará con Michael Hirst: The Caesars (quienes, junto con los Borgia, son los mafiosos de la historia), y su próxima película The Irishman, sobre Frank Sheran, el asesino a sueldo que mató al líder sindical Jimmy Hoffa. Estarán los consagrados Robert de Niro, Al Pacino, Harvey Keitel y Joe Pesci.