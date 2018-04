Letras, libros y "noise"

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Wenceslao Bruciaga

Lee Ranaldo en México

La última vez que el otrora guitarra de Sonic Youth visitó CdMx lo hizo como parte del festival Aural, donde fue parte de la presentación del score para un cine-concierto de George Méliès. Poco más de un año después, Lee regresó, ahora en su faceta de prolífico escritor, presentando su libro Some Writings on Music and Musicians dentro de la décima edición de La Feria del Libro y la Rosa 2018 realizado por la UNAM. Pero como Lee arrastra sobre sus hombros el peso de haber fundado una de las bandas más disruptivas e icónicas de eso que llaman rock alternativo, no pudo librarse de un recital que evocó la devota nostalgia por Sonic Youth. Y yo, que como eterno fan del cuarteto neoyorquino tengo la lavadora del Washing Machine tatuada en el brazo izquierdo, no pude evitar entrevistarlo.

¿Qué sientes de volver a tocar en Ciudad de México?

Estoy muy emocionado de volver a tocar en la Ciudad de México, con ese público tan entregado. Tienen una capacidad muy desarrollada para disfrutar de los conciertos, es como si realmente los exprimieran y eso me sorprende y me parece muy bueno.

¿Qué libro estás leyendo ahora?

Bueno, así como que justo ahora pues no, porque estoy hablando contigo… ¡Es broma! Estoy leyendo un libro maravilloso que se llama Tropical Truth: a story of music and revolution in Brazil, de Caetano Veloso, un texto muy apasionante que de verdad tienes que leer; es sobre cómo la música tuvo un papel fundamental en los rumbos políticos del país. Además, el gran Caetano te cuenta cómo integraron el rock de Elvis y el jazz de los sesenta al folk brasileño y eso generó una simbiosis entre reflexión y melomanía. Fascinante. Y también estoy leyendo el libro que Jonathan Lethem escribió para la colección 33 1/3 (publicaciones que desmenuzan la entrañas de un disco en específico, desde al abordaje de la historia y el ensayo) sobre el Fear of music de los Talking Heads. Lethem es un reconocido periodista y escritor estadunidense que colaboró conmigo de forma muy importante en las letras de mi último disco, Electric Trim (Mute Records 2017). Aporta una visión muy reflexiva sobre el impacto de ese álbum sobre la forma de entender el rock, un desdoblamiento que lleva al arte el debate, más allá de las aventuras sobre el CBGB´s que quizás todos quieren saber, una vez más. Es un gran documento bibliográfico que recomiendo ampliamente.

De hecho, hace no mucho David Byrne dio un concierto en el Teatro Metropólitan aquí en CdMx.

¿Y qué tal?

Fascinante, entiendo lo que dices: Byrne es mucho más que un ícono del rock con un arsenal de hits. Eso no fue un concierto, para mí era como una pieza de arte y de algún modo te ubico en ese mismo rango. Justo cuando supe de esta entrevista, estuve repasando, una vez más, el "Electric Trim" y noté que además de la música, con esos sutiles y súbitos cambios de rumbos en la sinfonía de un mismo track, las letras poseen un elemento tan orgánico como un "riff…"

Creo que tiene que ver con la manera como voy encontrando formas de desahogar mi inquietud artística, me considero músico, pero también un escritor y un artista. Y qué bueno que lo notaste, las letras en Electric Trim fueron un acompañamiento con estructuras muy evidentes, como la poesía o la narrativa del cuento, y toda esta consistencia literaria fue posible gracias a la colaboración con Jonathan, que tiene una pluma capaz de mezclarse con cualquier objetivo, el papel impreso o la música…

Estuviste en la Casa del Lago dando un recital, pero también presentando tu libro, "Some Writings on Music and Musicians", que debe ser tu séptimo u octavo libro, si bien se te conoce más por ser el ex guitarrista de Sonic Youth. Eres un escritor muy prolífico que abarcas cuento, poesía, crónica, ensayo, y lo haces muy bien, a diferencia de otros músicos que de pronto les da por escribir y son burdos e ingenuos. ¿Eres un superdotado o qué pedo?

Para nada, creo que es un asunto de impulsos sobre ciertos tipos de cosas que me interesan u obsesionan, no se si sepas pero soy bastante hiperactivo, quizás a niveles médicos. Pero siempre me involucro en procesos creativos que tienen que ver con herramientas que te facilitan las cosas. Por ejemplo, de pronto solo necesitas una computadora para sentarte a escribir y después de algunas correcciones y plática, listo, tienes algo para publicar. Para generar música necesitas otra clase de tiempos y lugares que se ajusten a la actividad que estás haciendo. Pareciera de pronto que la música es un tanto más laboriosa en tanto que requieres de un estudio y las mezclas y todo eso, pero las nuevas tecnologías ayudan bastante a que esto también sea más fácil. Pero como te decía, es algo que vivo a manera de impulsos, de pronto voy en el Metro y se me ocurre algo que escribo y conforme lo voy trabajando veo si puede ir en una canción o merece estar impreso en un libro alejado de cualquier vínculo sonoro. Leo mucho y eso también funciona como un eje de inspiración como para determinar si lo que estoy escribiendo es estrictamente narrativo o merece ser parte de una canción o un experimento sonoro ligado a venas artísticas. Algunas veces es un poco complicado resolverlo pero prefiero dejar ir la creación y luego ya veo…

¿Tienes planeado editar un próximo libro?

En concreto no, pero supongo que saldrá. Siempre estoy escribiendo, entonces tarde o temprano tendré que hacer algo con todas esas cosas que tecleo en un plano muy paralelo al de la música. De hecho, así fue como salió Some Writings on Music and Musicians, textos acumulados a manera de un diario por así decirlo, que al leerlos con el paso del tiempo descubrí que quizá tendrían un buen potencial para reunirlos en un libro pequeño, no muy ambicioso, pero que al que al final le ha ido muy bien. He podido regresar a México gracias a él.

¿Tienes algunos escritores mexicanos que estén en tu lista de favoritos?

Qué buena y difícil pregunta. Es un tanto complicado responderla toda vez que lamentablemente no hablo español, por lo que dependo de las traducciones de escritores mexicanos que pueda encontrar. Y en ese sentido, creo es más fácil encontrar textos en inglés de escritores sudamericanos, ya sabes, en la línea de García Márquez o Neruda. Admito que probablemente no he buscado bien y lo suficiente. Pero me has dejado una tarea muy importante que prometo llevar a cabo para descubrir cosas nuevas y fascinantes.