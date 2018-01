Jim Rodford: un mal paso fatal

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Olmo Robles





Siempre discreto, pero efectivo a la hora de tocar el bajo, el británico Jim Rodford falleció la semana pasada a los 76 años de edad, al resbalar por unas escaleras. Durante su carrera desfiló con tres de las bandas más importantes del rock inglés: Argent, la agrupación seminal de su primo, Rod Argent, multitecladista de The Zombies, quien la fundó tras componer míticas canciones como “She’s Not There”, “Tell Her No” y “Time of The Season”; Los Kinks, en donde tocó desde 1978 hasta la disolución de la banda, en 1996, para luego, paradójicamente, llegar a 18 años de Zombie de tiempo completo, tocando su bajo sustituyendo al bajista original de la banda, Chris Withe, al lado de Rod Argent, el cantante Colin Blunstone, el guitarrista Tom Toomey y su hijo, Steve Rodford en la batería, como la formación que perdura hasta hoy en día.

El que también fuera miembro de The Blunstones, The Swingin Blue Jean, The Kast Off Kinks, Phoenix y The Animals, Hilton Valentine y The Rodford Files, dio su último concierto con The Zombies antes de morir en Florida. Cuando muere un personaje de este calibre salen cosas a relucir poco conocidas. Por ejemplo, con Los Kinks comparte el honor histórico de haber tocado en el One For The Road, uno de los tres primeros video-conciertos lanzados en 1979 en formato VHS (los otros dos son el Eat to The Beat, de Blondie, y el Touring Principle, de Gary Numan).

Con Los Zombies —siempre favoritos de la crítica por sus complejos arreglos y audacia en sus armonías, así como impecables texturas de orientación jazzística— estuvo en el concierto de los 40 años del legendario Odessey and Oracle, una belleza psicodélica presentada por su fan y mentor, Al Kooper, tres días en el Bush Empire de Londres. El álbum grabado entre 1967 y 1968 y dado a conocer en 1969, se volvió un referente único por sus aportaciones y avances musicales en su momento, al grado que algunos críticos lo comparan en importancia con el Sgt. Peppers beatle y al Pet Sounds de los Beach Boys, dos discos que cambiaron la música. Al respecto cabe señalar que la revista Rolling Stone lo calificó como el número 100 de los discos más influyentes de todos los tiempos.

En ese concierto (dedicado a su guitarrista original, Paul Atkinson, muerto en combate contra su hígado) tocó el set completo de Los Zombies actuales (sin los miembros originales, el bajista, Chris White y el baterista, Hugh Grundy, que solo tocaron los tres conciertos conmemorativos). En sus aportaciones como músico de sesión, se cuanta una muy apreciada con la cantante Dusty Springfield. Sin embargo, su periodo más interesante fue con Argent (un supergrupo pop-gresivo al que le llegó a abrir algunos conciertos Kiss, cuando empezaban).

Los fans de Argent bien que recuerdan a Rodford, especialmente tocando en el programa Midnight Special, de 1974, con una doble guitarra-bajo en un tema de lo más versionado por muchos roqueros:” “Hold You Head Up” que, ahora, está disponible en YouTube, como una variada gama de conciertos y programas radiales y de televisión, entrevistas, ensayos de grabación. Sin embargo, cuando empezaron Los Zombies en 1964 y en años posteriores, no había nada de ellos en imágenes, más que un par de clips extraídos de programas como Shinding!

Luego del primer periodo de Los Zombies, Argent pudo capitalizar muchos más clips e incuso conciertos con Rodford siempre en el bajo, hasta que con la salida del cantante, Russ Ballard, se replanteo una nueva formación con Rod Argent, Colin Blunstone en la voz principal, el guitarrista Tom Toomey, Rodford en el bajo y el hijo de éste en la batería. Solo se tomó unas vacaciones, cuando los Zombies originales, White y Grundy, ocuparon posiciones en una gira del 50 Aniversario del Odessey and Oracle, llevada en la unión americana, en donde en dos ocasiones (2014 y el año pasado) han sido nominados para ingresar al Salón de la Fama del Rock. Al parecer este año sí lo lograran y Jim Rodford, como parte de la banda.

En las páginas de un libro sobre Los Zombies, lanzado en Nueva York por Strand en marzo el año pasado, Jim Rodford es tratado, luego de su permanencia en el resurgimiento Zombie, como un miembro distinguido. Él señaló: “Todo se lo debo a mi Ampeg 8X10, con una cabeza SVT, que surgió en los años sesenta y que creo que, antes que mío, fue propiedad de Los Kinks. Es el que siempre he usado en las giras americanas con los Zombies, junto con mi inseparable Fender Mustang, antes de la llegada de los bajos de cinco cuerdas, pero también uso un Estado, sin cabeza, ligero y muy estable, que se equilibra perfectamente”.