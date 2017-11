EN EL TONO DEL TONA

Rafael Tonatiuh



“La puntualidad es el ladrón del tiempo”:

Oscar Wilde







El lunes 13 de noviembre se trasmitirá en vivo el último programa de la primera temporada de La hora elástica, por Tv UNAM (canal 20), a las 20:30 horas (con repetición el sábado 18 de noviembre, a las 22 horas).

Fernando Rivera Calderón (cofundador de “El Pasón”, suplemento satírico que se publica en MILENIO Diario todos los viernes), es el creador del programa, cuya idea básica consiste en un programa con una duración de aproximadamente una hora (con esa inexactitud necesaria para llegar a tiempo por casualidad).

Antes de producirse, Fer me habló para decirme que se trataría de un programa tipo revista, invitándome a realizar una sección de cine; acepté y le dije que no me interesaba hablar sobre películas de actualidad (ya fueran artísticas o comerciales), sino “vengar a las malas películas” (cumpliendo el objetivo de Cecil B. Demented, personaje de John Waters). Rescatar al cine de bajo presupuesto y homenajear a los grandes maestros del cine chafa (de ese que jamás programaría Alejandro Pelayo en la Cineteca Nacional). El Santo, Juan Orol, John Waters, el cine que me gusta ver, por el que estudié cinematografía en el CUEC y que realmente me interesa difundir.

Fer me dijo que el programa tendría una escenografía como la de la escena del baile del enano de Twin Peaks, de David Lynch, con cortinas rojas y predominancia de colores blanco y negro, por lo que me recomendaba un vestuario tipo los Blues Brothers, con sombrero y lentes obscuros; yo prefería parecer un maestro de ceremonias de cabaretucho barato. Finalmente hice una mezcla de los dos y casi ni hablé de cine, solo salí bailando y haciendo performances absurdos.

El primer día de grabación fue el viernes 8 de septiembre, un día después del primer sismo que asustó a la población y, aunque no causó severos daños, estuvo a punto de impedir que se grabara el primer programa, ya que hubo una junta en TV UNAM para discutir si se tenía que revisar las instalaciones; me cancelaron y confirmaron el llamado dos veces, justo una mañana que no había señales en los dispositivos celulares y reinó la confusión y el caos.

Me topé con viejos amigos: la cabaretera Marisol Gasé y los filósofos Oscar de la Borbolla y Pepe Gordon. Allí conocí a tres mujeres encantadoras: Luisa Iglesias (conductora; literata, culta, locochona y rockerona), Julia Santibáñez (colaboradora; poeta, simpática, erudita y con clase) y la talentosa pianista Analí Sánchez Neri (quien solo grabó dos programas, pues gracias a una beca tuvo que salir del país, substituyéndola el veterano Pepe Torres). De inmediato simpatizamos todos y se generó una sinergia como si lleváramos diez temporadas trabajando.

El segundo día de grabación fue el 15 de septiembre y, por ser festivo, se dificultó entrar a Ciudad Universitaria. El lunes 18 de septiembre nos reunimos en casa del realizador del programa José Luis Aguilera, en la colonia Condesa CdMx, para ver la transmisión del primer programa. Aguilera es un gran realizador (quien antaño trabajara con Andrés Bustamante) que a principios de la década del 2000 me contrató para hacer cápsulas pendejas para el Canal 22, grabadas en mi departamento, de las que recuerdo cuando intenté prenderme fuego en la azotea, protestando por el mundial de futbol de Corea-Japón).

Allí estuvo el director de Tv UNAM, mi cuate Armando Casas, y me acompañó la talentosa actriz Maya Mazariegos. El programa fue trendin’ topic en Twitter (por encima de #mujerespriistas). Entendí la estética del programa hasta que vi la iluminación en pantalla, editado, con los gráficos: cuatro colaboradores rozando lo esotérico, dentro de un universo parecido a un programa cultural de una televisora alemana. Además de las cortinas y los sillones, había un piano, un esqueleto y un tocadiscos. Cada programa con músicos e invitados del mundo cultural.

El día siguiente, 19 de septiembre, fue el gran sismo. Los dos siguientes programas se transmitieron en vivo y, sin perder su esencia, sirvieron para dar un servicio social.

La Hora Elástica representa la nueva propuesta de Tv UNAM bajo la dirección de Armando Casas, ex compañero del CUEC (con quien he trabajado en muchas producciones, destacando el largometraje Un mundo raro, nominado a los Arieles). Armando estudió tres carreras: Cinematografía, Ciencias de la Comunicación y Literatura Dramática y Teatro. Es una persona culta, crítica y actualizada. La nueva programación de TV UNAM no solo es interesante y atractiva, sino que aborda temas sociales que difícilmente harían en otras televisoras. Vale la pena echarle un ojo.

Los ocho programas de la primera temporada de La Hora Elástica están disponibles en la página de Tv UNAM (tv.unam.mx) y YouTube. Espero que se realice otra temporada, pues todavía hay muchas películas de kung fu para hacerles justicia.