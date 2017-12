Historia sexual del 2017

EL SEXÓDROMO

Verónica Maza Bustamante

El 2017 fue un año complejo en materia sexual, pues si bien se siguió generando información en un constante afán por educar con veracidad y de manera laica sobre los innumerables aspectos de la sexualidad humana, lo que destacó en estos 12 meses fue el aumento en casos de feminicidios, acoso y abuso sexual, así como la indiferencia por parte de los gobiernos de distintos países (llevándose el nuestro uno de los primeros lugares en impunidad y en nulo interés por hacer que los índices bajen el lugar de subir) para contrarrestar la situación.

Aquí un breve recuento al respecto, con cifras y datos que no deberían dejarnos indiferentes en 2018.

EL AÑO EN QUE EL ACOSO FUE VISIBLE

Aunque es una tendencia desde hace un par de años el que las mujeres hablen sobre sus historias relacionadas con el acoso y el abuso sexual, fue en 2017 cuando, por primera vez, hombres y mujeres de todo el mundo alzaron la voz para mostrar que es de suma importancia exigir que cambie la situación a la que se enfrentan las integrantes del sexo femenino en su vida cotidiana.

En octubre de 2017, The New York Times y The New Yorker dieron a conocer entrevistas con diversas actrices, conocidas y no tanto, de la industria del cine en Hollywood, quienes aseguraron haber sido víctimas de acoso sexual por parte del afamado productor Harvey Weinstein. Fueron más de 80 las mujeres que lo señalaron por comportamiento sexual inapropiado, explicando cómo se aprovechaba de su condición de hombre poderoso para exigirle a las actrices, modelos y asistentes personales que lo rodeaban que hicieran lo que él quisiera a lo largo de tres décadas.

La bola de nieve comenzó: después de las denuncias contra Weinstein, más de 34 hombres poderosos de la industria del entretenimiento fueron removidos de sus cargos debido a denuncias de acoso y abuso sexuales, siendo uno de los más sonados el del protagonista de la serie House Of Cards, Kevin Spacey, cuyo caso mostró que no solo las mujeres sufrían esta situación, pues fue acusado por el actor Anthony Rapp de haber intentado violarlo en 1986, cuando tenía 14 años. La empresa Netflix anunció la cancelación de la nueva temporada de la serie y de toda relación con el actor.

James Toback fue una de las personalidades del cine que más denuncias recibió durante 2017: más de 200 mujeres aseguraron haber padecido comportamientos sexuales inapropiados durante varios años por parte del cineasta. Louis C.K. fue acusado por seis mujeres de comportamiento sexual abusivo, el cineasta Brett Ratner recibió denuncias y la situación llegó a otros países, en donde se denunció a periodistas, empresarios, editores, publicistas y demás personajes públicos.

#YOTAMBIÉN

La campaña #MeToo comenzó en Estados Unidos en 2006, pero fue este año cuando tuvo la recepción buscada al comenzarse a usar como hashtag para denunciar casos de acoso y abuso, el cual se extendió a otros países e idiomas a través de las redes sociales. En México trascendió como #YoTambién.

Uno de los acusados fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra quien ha habido denuncias por comportamientos sexuales indebidos. También el candidato al Senado por el estado de Alabama Roy Moore fue acusado de intento de violación por parte de varias mujeres cuando eran menores de edad. En noviembre de 2017 renunciaron a su cargo el ministro de Defensa de Reino Unido, Michael Fallon; el secretario de Comercio Internacional, Mark Garnier, y el primer secretario de Estado, Damian Green, quien fue acusado de posesión de pornografía y acoso sexual. Se habló sobre el principal problema que nos ha llevado a esta situación, el cual está en la educación, pues vivimos en sociedades machistas y patriarcales en donde el maltrato a la mujer, la violación, el acoso, el abuso e incluso el feminicidio se han normalizado, pero el fenómeno viral de 2017 no solo marcó tendencia en las redes sociales sino que ha hecho que las víctimas finalmente se atrevan a denunciar.

LA VIOLENCIA SEXUAL EN MÉXICO

De acuerdo con estadísticas oficiales, entre enero y noviembre de 2017 se iniciaron 14 mil 804 carpetas de investigación por algún tipo de violencia sexual en México. El promedio diario de abusos sexuales en el país pasó de 32 en 2015 a 41 en 2016, y luego a 44 este 2017, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre las entidades que sumaron más carpetas de investigación por abuso sexual se encuentra Jalisco, con 2 mil 189 casos; el Estado de México, con mil 516; Ciudad de México, con mil 424; Baja California, con mil 43; Nuevo León, con 957, y Guanajuato, con 913 indagatorias.

En cuanto al promedio diario de denuncias por acoso sexual, se pasó de tres en 2015 a 4.5 este año, mientras que la violencia feminicida y la desaparición, principalmente de niñas, se desató este 2017. Tan solo en el primer semestre de este año, 914 mujeres fueron asesinadas en 17 estados de la República, mientras que en cinco entidades desaparecieron 3 mil 174, la mayoría niñas de entre 10 y 17 años.

Lo peor es que no se han tomado cartas en el asunto, de manera sustancial, en ningún estado, por lo que la tendencia es que siga aumentando el índice a menos que se comiencen a estructurar acciones que realmente disminuyan estas cifras (lo cual no sería tan complicado si los políticos, así como la sociedad civil, se quitaran de prejuicios y olvidos para hacer algo eficaz al respecto).

¿LOS "MILLENNIALS" ACABARÁN CON EL SEXO?

De acuerdo con estudios a escala mundial, la nueva generación está teniendo mucho menos encuentros eróticos que las anteriores, lo cual lleva a prever que el sexo, como lo conocemos hasta ahora, desaparezca en 2030. Según una encuesta realizada por la General Social Survey y publicada en Archives of Sexual Behavior, 15 por ciento de los jóvenes de entre 20 y 24 años no ha tenido ninguna pareja sexual desde los 18 años; solo 6 por ciento de los mayores de 40 años dijo no haberla tenido a la misma edad, según datos de MILENIO Diario.

Jean M. Twenge, investigadora principal del estudio, culpa a la tecnología del poco interés que muestra esta generación en el sexo, pues ésta dificulta las relaciones personales. Otro factor, según la psicóloga, es que ahora los jóvenes pasan más tiempo viviendo en casa de sus padres y algunos no tienen planes de casarse.