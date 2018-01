Golpeadores y James Franco

EN EL TONO DEL TONA

Rafael Tonatiuh

“Las cosas que escuché en Twitter

no son precisas, pero apoyo

completamente a las personas

que hablan y pueden tener una voz”:

James Franco.

Me dirijo directamente al agente del Ministerio Público en turno de la agencia 38, el 4 de enero de 2018 a las 18 horas, en la Unidad CTM, Culhuacán, Coyoacán, CdMx, la cual dejó libres a los golpeadores Lorenzo Montiel Ramos y Luis Alberto Andrade (¿cómo di con la agencia? Muy fácil: en el acta que los delincuentes mostraron a los medios exhibieron la dirección de Lorenzo, y ésta es la Fiscalía Desconcentrada que está en la misma colonia).

“Agente, ¿cómo es posible que se presenten ante usted dos personas que forman un grupo de choque, que cobran dinero por golpear, y no les haya puesto las esposas de inmediato? ¡Prácticamente fueron a entregarse! ¿Se da cuenta de la gravedad del asunto? Usted está poniendo en libertad a tipejos que cobran por pegarnos; pueden pegarme a mí, a su madre, a su pareja, a su prole, a sus familiares, a sus amigos, ¿Por qué hizo eso? ¿Desde cuándo los delincuentes están por encima de la sociedad? ¿Sabe el mensaje que está transmitiendo a la población respecto a la Ley de Seguridad Interior? ¿El gobierno aún tiene nexos con grupos de choque, como Los Halcones? ¿Por qué nunca le quitan la capucha frente a las cámaras a los provocadores que causan desmanes en las marchas?

“Agente, ¿puedo yo, como secuestrador, demandar a mis víctimas porque no me pagaron el rescate completo? ¿En qué país los delincuentes posan frente a las cámaras mostrando sus actas levantadas, como si fueran personas civilizadas como nosotros, que trabajamos honradamente, sin pegarle a los demás? ¿Eso pasa en Palestina, Israel, Uganda, Birmania? ¡Le exijo que inmediatamente vaya tras esos criminales y los arreste! No veo ningún impedimento (ya tiene la dirección de uno), y que les proporcionen las direcciones de las otras 22 personas que juntaron, para encerrarlas.

“Los delincuentes dicen que llevaron ‘damas’ (¿damas? ¿Bestias que cobran por golpear?) y que caballerosamente trataron de protegerlas (pendejos, si las llevan a agredir ya saben a lo que las mandan, no se escuden tras sus faldas, cual huachicoleros que ponen barricadas de mujeres).

“En una entrevista, dice uno de los cínicos: ‘Que nos paguen, le quedamos mal a gente que vive de esto’. Jijos de su jijurria, también existe mucha gente que vive del robo de teléfonos, carteras, autopartes, que cobran protección, que destruyen comercios y que no inspiran nada de compasión, sino que normalmente se les busca para encerrarles en el bote. Lacras. Todavía no entiendo por qué siguen libres (insertar aquí GIF de cara de pasmado).

Aparte no es verosímil que Morena contrate golpeadores contra sí mismos, exponiéndose con sus familias en una contienda electoral donde van ganando. Es como lo de James Franco. Justo cuando gana un Globo de Oro, por casualidad un grupo de actrices desconocidas lo demandan por acoso sexual. Ellas no aportan pruebas. James Franco tiene un doctorado en Filología Inglesa por la Universidad de Yale, pero lo que hace más inverosímil esta acusación es que James Franco, el hombre más guapo de Hollywood, tenga necedad de acosarte. No es creíble. ¿En qué se parecen James Franco y Morena? En que basta que te acuse cualquiera para dañar tu imagen (parece que le quieren quitar el Oscar a Morena).

“El ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se fue a la campaña de Meade y en su paso por la CdMx dejó a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (mejor conocido como el Rey de la Basura) en el Consejo Político del PRI. Casualmente, el inicio del 2018 comenzó con saqueos en ambas entidades, y casualmente ocurren los hechos violentos en el mitin de Morena en Coyoacán. Agente ¿cree usted en casualidades? (José Antonio Meade, como candidato del PRI, si me está leyendo, ¿cree usted en casualidades?)

“Casualmente, se me ocurrió que una forma de justificar un fraude electoral es generando el rumor que el partido ganador perdió votos porque “proyectó una imagen violenta”. Morena hace bien en no sumarse al demagógico e hipócrita “pacto de civilidad”, hasta que no se haga justicia en los actos vandálicos de Coyoacán. Que lo firmen quienes necesitan un bozal, porque muerden.

“Usted, agente, está actuando parcialmente al dejar libres a esos golpeadores. ¿Es que tengo a levantar un acta contra un agente del Ministerio Público por complicidad con el crimen organizado? Exijo que los golpeadores Lorenzo Montiel Ramos y Luis Alberto Andrade sean encerrados inmediatamente (o casualmente me podrían golpear a mí, a ti, a tu madre, a tu pareja, a tu prole, a tu familia, a tus amigos).

“Agente, ¿le gusta James Franco?”