El ‘Estafador del Amor’ ataca de nuevo

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

José Antonio López/Madrid

Más tremendo que un tsunami, más romántico que culebrón español y más ambicioso que cualquier político de medio pelo, Albert Cavallé se ha convertido en un peligro para las mujeres en Barcelona, pues enamora, estafa y se va. Aquí la historia.

* * *

Se llama Albert Cavallé o Alberto Caballero, pero todos le conocen como el Estafador del amor, un auténtico “vive la vida” que ha visitado tantas comisarías como casas de ligues diurnas y nocturnas. Es más, hasta tiene una página web dedicada a él, pero no por sus dotes en el amor sino por las denuncias publicadas por sus víctimas, quienes dan cuenta de sus estafas y robos.

Este catalán de 35 años tiene también un récord de denuncias: más de 20 por estafar mujeres, enamorarlas vía internet, posteriormente viene el encuentro personal y después les saca lo que más puede a las jóvenes e incluso a las abuelas de éstas.

De hecho, su última detención, apenas el fin de semana, fue por la acusación de una anciana a la que el Estafador del Amor le robó una importante cantidad de dinero haciéndose pasar por un buen amigo de la mujer de 86 años.

El tipo dice estar encantado de haberse conocido, se autonombra Emperador del amor, es un aficionado a las redes sociales, a tuitear y subir fotos al Facebook lo cual, además de estafar mujeres, es su ocupación. Un narcisista que tiene cientos de fotos en las redes sociales en innumerables poses.

Para seducir a las mujeres dice ser un millonario con cuentas en paraísos fiscales, de una familia acomodada de Barcelona. Luego las engaña con sus enredos económico-amorosos para desplumarlas. Así es el modus operandi del también llamado Cibergigolo al que se le acusa de haber estafado a más de 40 mujeres.

“Es que hay muchas mujeres que buscan el amor. Yo lo único que les doy es lo que quieren. Las hago sentir queridas y deseadas, nada más”. Con esa frase se expresó una vez ante un juez en una de las pocas veces que habló ante su señoría, porque siempre prefiere no declarar y tan pronto como entra a los juzgados, sale.

A los vigilantes del lugar les sigue sorprendiendo lo caradura, lo cínico de este ligón profesional, que siempre entra y sale de los recintos judiciales con gafas de sol y casco de motociclista.

Siempre con dramatismo. Un problema familiar o laboral de vida o muerte. Era lo que explicaba a sus víctimas, con las que antes lograba establecer una relación supuestamente afectiva.

Así fue capaz de estafar cantidades que van desde los mil hasta los 60 mil euros por víctima. Siempre prometía, eso sí, que el préstamo era temporal y que devolvería el dinero prestado.

El Periódico publicó un testimonio de una víctima. También es catalana y su nombre ficticio es Alicia. Conoció a Cavallé en mayo del 2017 en la página de contactos Badoo y salieron juntos durante cuatro meses. Según su denuncia, presentada el pasado julio, le ha estafado 50 mil euros de una herencia que le dejó su abuelo materno al morir en el 2001.

La chica descubrió que, además de gastarse el dinero en ropa, Albert tiene como vicio el contratar prostitutas: “Un día se dejó el móvil olvidado en casa y se lo miré. Descubrí, al menos, diez mensajes con prostitutas”.

Su ex novia lo acorraló y él intentó excusarse “diciendo que tenía un problema, que estaba enganchado a las putas” y, según el relato de Alicia, acabó chantajeándola para que le entregara seis mil euros más: “Me dijo que le perseguían unos colombianos a los que debía pasta. Me robó dos discos duros y un bolso y, para devolvérmelos, me obligó primero a acompañarle al banco”.

Al Estafador del Amorle gusta alojarse en lujosos hoteles, siempre sin pagar. “Como soy caballero, dejo que ellas lo hagan”, le llegó a decir a uno de sus ligue.

Según éstas, aprovecha momentos en los que se queda solo en la suite, por ejemplo cuando la chica va al baño, para fotografiar su carnet de identidad y tarjeta de crédito para pagar cuantiosas facturas de alojamiento con todo tipo de lujos. Así lo recoge la web “estafadasporalbertcavalleortin”, que recopila sus estafas y cuentas pendientes con la justicia.

Siempre bajo coacción y/o estafa, Cavallé obliga a sus víctimas, aseguran éstas, a comprarle un teléfono móvil de última generación y, en algunos casos, a pagarle la línea. “Este teléfono rojo será nuestra línea del amor”, les decía al oído de modo cursi.

Habitualmente se las ingenia para que el contrato esté a nombre de ellas. Estos mismos smartphones acaban siendo vendidos por el estafador a través de páginas de internet que ofrecen artículos de segunda mano.

La Policía de Cataluña le detuvo por primera vez el pasado 26 de marzo acusado de estafar y robar a al menos 40 mujeres a las que sedujo para quedarse con su dinero y joyas.

El sargento de la Unidad de Investigación del Distrito del Eixample de los Mossos d’Esquadra, Ignasi Hortelano, explicó entonces que la detención del hombre, que ya era buscado por sus incomparecencias ante la justicia, se produjo también por un mensaje anónimo.

Quedó en libertad con cargos por delitos de estafa en relación con diversas denuncias abiertas en al menos dos juzgados de Barcelona.

Albert sigue, mientras tanto, activo en las redes sociales. En busca de proporcionar su amor, compañía y lo que sea necesario a aquella chicas solitarias en las redes sociales. “Un buen amante, como la copa de un pino”, escribió en las redes sociales el Estafador del Amor.