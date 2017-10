Escombro, lienzo artístico contra el olvido

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Rictus, Tacho, Alarcón, Kabeza y Sirako, caricaturistas de distintos medios nacionales, recolectaron piezas de edificios derrumbados en la delegación Benito Juárez para intervenirlos y pronunciarse en contra de la presunta corrupción que involucra a inmobiliarias y funcionarios de dicha zona

El leitmotiv de esta iniciativa es una combinación de sentimientos; que van desde el enojo y la frustración, generados por el sismo del 19 de septiembre, hasta la vocación por un oficio que tiene como fin hacer reflexionar a la población a través de trazos que retratan las causas y consecuencias de la sociedad, la caricatura. Rictus, monero del diario El Financiero, integrante del colectivo Sacatrapos y creador de esta iniciativa de intervención, narra las distintas circunstancias que lo llevaron a él y a los demás miembros del grupo a intervenir pedazos de escombros, así como su posterior exposición en la explanada de la delegación gobernada por el panista Christian Von Roehrich.

¿Cómo surge la idea de esta manifestación?

La delegación Benito Juárez ha sido una de las más señaladas o que está bajo sospecha de corrupción y donde el boom inmobiliario se ha manifestado más que en otras delegaciones y de una forma mucho más caótica. Misma que desde hace años tiene en descontento a los vecinos de varias colonias.

Esto ha sido por tantos años como el tiempo que ha gobernado el PAN. Justamente quisimos que esta parte, donde la corrupción se mostró en el derrumbe de los edificios, no quedara en escombros que van a tirar ahí en algún lugar. Por muy cursi que pueda sonar, representan esperanzas rotas, sueños que se vinieron abajo.

Con esto en mente, ¿tú ibas caminando y te topaste con los escombros de un edificio y se te ocurrió esta iniciativa o fue algo que ya habías pensado y saliste en busca del material?

Como caricaturistas hemos coincidido en distintas actividades colectivas y en el gusto por dibujar. El arte de nuestra vocación es hacer reflexionar a la gente y, de alguna manera, también tenemos la obligación creativa de manifestar nuestra inconformidad por medio del papel. Por eso pensamos que el lienzo ideal en este momento, dentro de toda esta destrucción, sin duda tenía que ser los escombros.

En este contexto el escombro es más que una piedra.

Pasó de ser parte del espacio de una familia, una pareja o una persona que ahí tenía contenida su existencia, a ser una piedra. Nosotros lo retomamos para que deje de ser eso y se vuelva una pieza de manifestación artística, que represente una inconformidad y que sirva de denuncia. Lo que queremos no es solo manifestarnos a través del arte, si no pedir que estas personas (los responsables de la construcción) no queden en la impunidad y que quien necesite ayuda la siga recibiendo.

¿De qué edificio tomaste tu parte de escombro?

Quise tomarlo del edificio ubicado en Emiliano Zapata número 56 en la colonia Portales, porque ahí es donde claramente vimos que se cayó un edificio nuevo. Que tenía menos de nueve meses de ser habitado por sus compradores, a quienes les vendieron el inmueble como un edificio nuevo, súper seguro y que había pasado todas las cuestiones legales para que pudiera ser levantado y estuviera en ese lugar. Hoy está derrumbado.

Por eso es que, además de que el trozo de escombro nos parece un buen lienzo para plasmar esta manifestación, la explanada de la delegación Benito Juárez nos pareció un espacio perfecto para montar esta breve exposición. Ahora queremos ir un pasito más allá y ya tenemos la petición para que al menos un trozo de estos escombros pueda ser exhibido de forma permanente dentro del edificio delegacional. Sería ideal que estuviera en la propia oficina del delegado como un pequeño memorial y este tipo de conductas no se repitan. La solidaridad debe manifestarse también desde las autoridades para con los ciudadanos. Aquellos que buscamos un techo seguro debemos tener esa certeza.

¿Cuál es tu posición acerca de la respuesta de las autoridades y, en particular, del partido que gobierna?

A todos nos urge retomar nuestra vida y nuestra cotidianidad, pero quienes más lo necesitan son esas personas que no deben ser olvidadas. No podemos partir realmente del olvido hacia lo que sigue. El momento coyuntural para los políticos es complicado y, sin duda, lo mejor que les puede pasar es aportar a que la gente vuelva a la “normalidad”.

Creemos que sí puede ser una buena lección reaprender, a partir de esta terrible experiencia, y evolucionar un poquito como sociedad. Volvernos un país mejor en ese aspecto. ¿Cuándo íbamos a ver a los partidos peleándose por repartir su presupuesto? ahora los vemos peleando por ver quién da más. Sí los movió, pero no queremos que quede como una anécdota. Finalmente los caricaturistas, sin subestimar el oficio, sí aportamos algo a la documentación de lo que pasa todos los días. No lo tengo que reivindicar yo, está ahí desde hace mucho tiempo, el mayor aporte que podemos hacer desde el oficio es lograr esa mayor fijación en la memoria.

¿Cuál es la respuesta que ha tenido esta propuesta artística?

De la delegación ninguna, la gente ha sido muy generosa y ha recibido bien nuestra iniciativa. Del lado negativo, de lo poco que recuerdo, alguien en Twitter hizo un señalamiento en el sentido de que parecía un poco tétrica nuestra manifestación. Pero nosotros creemos que es mucho más macabro el hecho de que se corrompa una autoridad o un trámite para conseguir el permiso de construir un edificio donde van a vivir familias y exponerlas a las tragedias como las que sucedieron el 19 de septiembre. Nuestro ideal es que en diez o treinta años o en un mes, cuando vuelva a pasar un temblor, si partimos por esta delegación o ciudad no ocurra un derrumbe por corrupción.

