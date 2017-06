El otro ‘Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band’

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Olmo Robles

No se trata de ser un aguafiestas y menos en el 50 aniversario, pero Giles Martin, el hijo de George Martin, el productor beatle de cabecera, le ha quitado todas las “impurezas” al Sargento Pimienta original, mejorando (para los que presumen oídos que pueden distinguir entre el disco original y el recién remasterizado) el álbum lanzado en vinil en junio de 1967.

¿Para qué, si el álbum original fue grabado tal como se oye en el vinilo original, que después fue transferido con alguna ganancia de sonidos (pero siempre en su estructura original) al CD? ¿Realmente queremos oír “la perfección” de los Beatles que, en su momento o su estado de anímico al grabar, dejaron en los surcos del vinil, o simplemente conocer a lo que hubieran podido haber llegado en ese instante si hubieran tenido la tecnología de hoy?

Las coartadas saltan al oído y las dos más defendidas por sus perpetradores, Giles Martin y Howard Massey, son: “Que se oye como nunca se ha oído” y con la remezcla en estéreo “salta el efecto del sonido expansivo”, que va a sorprender a propio y extraños. ¿Será? Para avalar esto está el libro de los propios Martin Jr. y Massey, sobre su odisea en el estudio rescatando las insólitas cintas y dotando de un nuevo grado militar-musical-sonoro al Sargento original, que ahora se enfrenta por su “perfección” a un consejo de guerra mediática en el mundo beatle.

En el mundo la polémica podrá durar meses pero, aquí, en México (el único país en el mundo que tiene su “Club de Los Beatles” y locutores beatleologos saben de todas todas en materia de memorabilia) la cosa va para largo. La numeralia del Sgt. Pepper, lanzado el 1 de junio de 1967, se ha vuelto un inimaginable negocio sobre uno de los discos más vendidos de la historia. También el álbum ha sido escogido por los editores de la original Rolling Stone como el número uno de la Historia, gracias a sus avanzadas técnicas de grabación para su momento, sin contar sus “errores históricos”, como el que George Martin haya dejado fuera del track list dos canciones de esa época: “Penny Lane” y “Strawberry Fields Forever”.

Estos errores que le quitaron el sueño a Sir George Martin, los ha subsanado su hijo con cinco tomas escogidas de quien sabe cuántas de “Strawberry Fileds…” y tres de “Penny Lane”. La inmaculada concepción del “nuevo sonido” del disco ha puesto en guardia a los más curtidos fans del cuarteto, que defienden el sonido primigenio del disco, alegando que lo que ha hecho el junior de Martin es un pecado sonoro convertido en herejía.

El sentido de originalidad en el sonido de lo que se grabó en, dicen algunos, 700 horas, ha quedado reducido a “una perfección fría” que carece del entusiasmo, alma y las condiciones reales del momento con que grabo el Fab Four. Giles Martin ha dejado la grabación, por decirlo de algún modo, aséptica, limpia en la suma de sus canales únicos y esterilizados que, en su primera concepción, tenían errores humanos. Hizo algo así como reescribir (o regrabar) la historia y, para muchos aficionados o melómanos de John, Paul, Ringo y George, no se vale (algunos ya hasta están exigiendo su cabeza).

Pero, a la hora de contar dólares, este Sargento, por órdenes superiores de Paul McCartney El Maca, se cuadra sin hacer aspavientos y acepta las consecuencias escalonadas de los lanzamientos de las ediciones deluxe, Aniversary Edition, la japonesa y las mexicanas a precio de junio y julio regalado en que se estará vendiendo mucho de lo que ya se conocía de manera bucanera. Un ejemplo de esto es el álbum cuádruple The Sgt. Pepper Chronicles: The Isolated Tracks, de tres discos compactos y un DVD con el making off del disco y con muchos rarities.

En estos tiempos en que se pagan verdaderas fortunas por colecciones de vinilo de 180 gramos y cajas de Pink Floyd, surge el reto: dime cuánto dinero tienes y te diré cuan fan eres. El Sargento Pimienta parece que tiene varias rangos militares en el campo minado de la economía actual del disco que, en busca de dinero fácil, ofrece nuevos sonidos y sorpresas. Los niveles en billete verde y su equivalente en multicolor mexicano están así: edición importada de Vinil, 858 dólares; audio CD: de 183 dólares a 348 de moneda Trump. Vinil importado: 365 dólares. SHM Especial (la que trae libro y demás parafernalia) fluctúa en una presentación de 867 dólares a una de mil 179 de la misma moneda, más una colección que está en los 687 dólares.

Ahora bien, para el habitual oído del roquero acostumbrado al rock clásico y al pop (porque los que oyen el plomo derretido del metal son otra cosa), el escuchar el disco digamos en la plataforma sonora del virtual incorporado en algunos microcomponentes, hará que este Sargento suene, digamos, “más brillante”. Pero no se engañen; estarán oyendo una edición más pulida, aunque en esencia la misma, en la edición lanzada de la muy cara caja negra con toda la discografía oficial beatle, presentada hace años.

El dictamen final: chequen el Sgt. Pepper de la “caja negra” con toda la discografía oficial lanzada en el 2009 y el nuevo, y a ver de cuál cuero, sonoramente hablando (y oyendo), salen más correas. Para los apostadores de Las Vegas, suenan casi a lo mismo.