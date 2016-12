Despiértame antes de que te vayas, George

EL ÁNGEL EXTERMINADOR

Miguel Cane

No se llamaba George, ni se apellidaba Michael, pero eso no importa. Lo cierto es que en algún punto de mediados de los ochenta, Giorgios Kyriacos Panayiotou (nacido en junio de 1963, de padre griego y madre inglesa en un barrio de clase media en Londres) se convirtió, junto con su cuate de la escuela, Andy Ridgeley, en uno de los más populares pin-ups pop entre las chicas, al conformar el dueto Wham!, que realmente habría sido un conjunto bastante olvidable a no ser por un puñado de canciones (entre ellas “Careless whisper”, el epítome de la cursi balada rítmica que se tocó hasta el cansancio en todas las fiestas de XV años de su época, y luego fue ocasión del atroz cover “Absurda confidencia”, a cargo nada menos que de Pedro — entonces Pedrito— Fernández, en su infausta época del disco Coqueta) y sobre todo por el carisma del mentado George, que era alto, fornido, con tipo de jugador de los Dallas Cowboys y peinado de alta peluquería con harto crepé. Con la movidita “Wake me up before you go-go” puso de moda los acentos color neón y las camisetas holgadas con consignas fresas y optimistas y fue el salvador del marketing para jovencitas, ya que en aquellos años, Michael Jackson y Prince eran otra onda y era considerado mucho menos risqué que Boy George, el de Culture Club, que a la sazón, en aquel entonces, era la drag queen más chula del mundo.

Pero, en realidad, el buen Georgie no había soñado con ser un ídolo pop (bueno, si a esas vamos, Oscar Wilde tampoco, y fue el primero). Le gustaba la música y era gran fan de los grupos glam como Mott the Hoople o Roxy Music, y muy especialmente, a los 14 años, tenía una obsesión con Queen. Por esa misma época, renegó del punk rock que se estaba poniendo de moda (le parecía que eso no era música y los Buzzcocks y los Sex Pistols le daban grima, casi tanto como la oleada de fans que tenían) así que se refugió en sus años escolares oyendo ska, reggae jamaiquino y a los Monkees. Cuando conoció a Ridgeley —con quien, hay que puntualizar, jamás lo vinculó otra cosa que no fuera camaradería o una relación profesional, bola de malpensados —, también le entró a las glorias de la cannabis y escuchaban a David Bowie, los Box Tops, Big Star y música country. Juntos, empezaron a experimentar con estilos musicales y mientras George se ganaba la vida como portero, bartender y haciendo fonomímicas (habitualmente de Queen) en discotecas de Londres y la zona conurbada, se dieron a la tarea de crear su primera banda, más que nada para cotorrear —un grupito llamado The Executive— y, posteriormente, ya con sus primeras composiciones en mancuerna, crearon Wham! (el nombre del dúo, por cierto, no es por la onomatopeya de un golpe, sino que vino de un verso de la canción “Rebel, Rebel”).

Al principio, firmaron un contrato leonino (que luego les traería problemas) con una disquera menor, y a fines de 1981 salió su primer single, con el que no pasó casi nada. En el 82 grabaron la canción “Young Guns” y salieron en Top of the Pops, por lo que pronto fueron considerados competencia para bandas más establecidas (y sofisticadas) como Duran Duran, Haircut 100 o The Style Council, que habían migrado del New Wave y el New Romantic, para crear el principal antecedente del hoy llamado Britpop. George y Ridgeley grabaron su primer LP e hicieron giras extensas por todas las plazas de Reino Unido; esto resultó en que se hicieran cada vez más populares y cuando grabaron su disco Make it Big ya eran una sensación entre las chavitas… lo cual supuso un conflicto privado que perseguiría a Georgie por varios años.

Cuando iba empezando su carrera y era básicamente anónimo, George se daba el lujo de tener una sexualidad libre y lo mismo le ponía con chicas o chicos, definiéndose por varios años como interesado en ambos sexos. Su fase de bisexual la dejaría atrás muchos años después, cuando se enamorara definitivamente de un hombre, pero todos estos aspectos de su identidad los tuvo que mantener ocultos por estricta orden de su mánager, que temía que su imagen de chavito buena onda se viera afectada y, por ende, su carrera; esto lo llevó a una época de amargura privada que acompasaba con la ingesta de drogas y alcohol, mientras Wham! seguía triunfando de manera espectacular, convirtiéndose en el primer grupo pop en la historia en dar un concierto en China (¡ni los Rolling Stones!).

Hacia 1987, después de la ruptura de Wham! —que se dio de modo muy amigable; Ridgeley se mudó a Mónaco para ser corredor de F3, luego dejó eso, grabó un disco sin mayor éxito y se casó con Keren Woodward, la más guapa de las Bananarama— George se lanzó como solista con el disco Faith y alcanzó la estratósfera: dijo adiós al chavito que fue, y se convirtió en un símbolo sexual con aspecto icónico —barba cuidada, lentes de espejo y harta actitud— que buscó ser replicado por decenas de intérpretes (si no lo creen, pregúntenle a Eduardo Capetillo y Héctor Suárez Gomís, a quienes sus disqueras les “crearon” imágenes sucedáneas de la de George), mientras que temas como “I Want You Sex” y “Father Figure” lo llevaron al éxito apoteósico.

En 1996, George inició —al principio, en secreto— una relación a largo plazo con Kenny Goss, un sobrecargo texano, con el que vivió 13 años; fue precisamente esta relación la que dio un giro a su vida, al igual que el ser arrestado en abril de 1998 por “actos indecentes” al tener relaciones sexuales con un sujeto desconocido en un parque en Beverly Hills: esta flor de escándalo sirvió para liberarlo de traumas y tapujos, y a partir de ese momento, aún si millones de antiguas jovencitas no daban crédito, él no solo se asumió como homosexual públicamente, sino que también se convirtió en activista en pro de los derechos de la comunidad LGBTI, promoviendo la caridad y la lucha contra el VIH de manera incansable en paralelo con sus actividades artísticas, mismas que fue espaciando, para dedicarse más a cultivar una vida personal, que no había tenido tiempo de cuidar.

Aún no se sabe la causa de la muerte de George, quien fue encontrado a primera hora de la mañana en su cama, en su mansión londinense; según sus representantes, el deceso se debió a un infarto —declaración de tipo común en casos de muerte súbita como éste— pero no se sabrá con certeza hasta que se haga oficial el resultado de una autopsia. Es verdad que hasta 2011, George tuvo problemas con sus adicciones, y que llevaba algunos años de sobriedad, mas esto no debería pesar como una sombra en la manera de recordar a una de las figuras más carismáticas en la historia de la música pop, que pasó de ser un niño gordito y encopetado, a ser un hombre de verdad.