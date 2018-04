Desconocer el tiempo

EL TONO DEL TONA

Rafael Tonatiuh

‘Uñaschelas’

Departiendo en la cantina, mi colega y amigo Humberto Ríos Navarrete, comentó: “No sabía que las cervezas ya cuestan 60 pesos, yo me quedé en que costaban 30” (lo cual habla bien de él, pues significa que no frecuenta las cantinas), a lo que respondí: “Sí, yo también me acabo de cortar las uñas y ya crecieron”, lo cual sonó muy borracho, pero en lenguaje sobrio significa: “A veces no percibimos el paso de tiempo hasta que notamos un cambio”.

Esos desconciertos me pasan con frecuencia, por ejemplo, cuando me llega el recibo del gas; siempre pienso: “Pero si lo acabo de pagar, ¿cómo es que me está llegando otra vez?”.

A cada rato descubro edificios que antes no estaban, me entero que un compañero del periódico tiene más de dos años que ya no trabaja allí y que François Mitterrand ya no es presidente de Francia (e incluso que está muerto. Dios lo tenga en su santa gloria).

Me enteré de la existencia de los teléfonos celulares, el internet y las gomichelas un año después de que se hicieron populares. Y es que tengo dañada la parte cerebral que percibe el paso del tiempo.

Los noventa

Me cuesta trabajo hacerme a la idea de que los noventa representan la última década del siglo XX y forman parte de la antigüedad, pues para mí los noventa significan la modernidad, la ruptura con mi época estudiantil, la irrupción de la música electrónica, el adiós a unos peinados horribles y una moda espeluznante.

Parte de mi deformación para percibir el tiempo es que yo soy mi propio testigo, y como sigo haciendo las mismas pendejadas desde tiempos inmemoriales, supongo que las cosas permanecen igual puesto que en mi vida no hay cambios significativos, como volverme millonario (y si los hay, se vuelven parte de mi rutina).

De cuando en cuando me hago vegetariano o hago ejercicio o me inscribo a un curso. Son cambios que se repiten cíclicamente.

La ventaja de no percibir cómo envejezco es que me atrevo a hacer cosas como si todavía fuera un muchacho; a los 14 años se me ocurrió inscribirme al lienzo charro de La Viga para aprender charrería. Ahorita estoy tomando un taller de stand up y hago el ridículo frente al micrófono, lo mismo que los millennials que asisten al taller.

Parte de mi deformación temporal es que no hago distinciones entre personas de diferentes edades y hasta puedo hablarle de usted a una persona menor que yo.

Me ha robado nuevamente el mes de abril

Parte del mes de abril lo seguí considerando marzo, hasta que una amiga convocó a una fiesta para el 5 de mayo y me pregunté: “¿Por qué me invitará con tanta anticipación?”.

Y así como me roban los meses, un bandido del tiempo me hurta las horas, pues cuando veo mi reloj, digo: “Todavía me quedan tres horas para arreglarme, desayunar y salir”, y cuando más tarde miro nuevamente el reloj, me espanto al notar que ya voy con una hora de retraso.

Es inútil que me hagan cambios de horario: yo puedo llegar tarde igual en verano que en invierno.

Basta de pedir disculpas

Me choca pedir disculpas, pues los humanos abusamos de ese recurso y pierde su sentido original, que consiste en aliviar un sentimiento de culpa, restaurando la armonía con otra persona.

Los humanos pedimos disculpas constantemente porque hacemos transgresiones cotidianas. La más frecuente: llegar tarde.

No me gusta usar excusas todos los días: “Había mucho tráfico, falleció mi abuela, súbitamente me dieron el Premio Lope de Vega y fui a recogerlo”, etc.

Todo mundo sabe que miento, porque todo mundo usa las mismas excusas; a la mejor hasta Humberto Ríos Navarrete (quien, si no percibe el aumento de precio en las cervezas, quizás no perciba el reloj, como yo).

Todos solapamos las disculpas, porque suenan más diplomáticas que decir: “Me retrasé porque estaba viendo pornografía”, lo cual, aunque sea cierto, suena a que le faltas al respeto a la empresa y a tus compañeros de trabajo, quienes tienen que hacer tu chamba. Es más amable decir: “Tuve que llevar a mi hijo al médico” (aunque no tengas hijo ni médico).

Es mejor decir la verdad o no decir nada, pues acostumbrarse a las mentiras a la larga lleva a decir: “Lo que ese candidato dice es mentira, pero así es la vida. Hay que acostumbrarnos a la falsedad”.

Es preferible que el candidato diga: “Yo vengo por la lana”, para comenzar a labrar el camino a la honestidad valiente. Y bueno, para variar ya se me hizo tarde y tengo que ir a pagar el gas antes de que me cierren el banco. Besitos. Otro día seguimos cotorreando.