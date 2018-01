Desaparición reforzada

EN EL TONO DEL TONA

Rafael Tonatiuh

“Nos faltan 43; menos, como 44”:

un policía despistado.

El 23 de enero de 2018, Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la prepa 8, tomaba fotografías de un mural en la estación El Rosario del Metrobús, acompañado de un amigo, cuando aparecieron cuatro policías acusándolo de haber asaltado a otra persona; lo extorsionaron, tiraron al suelo, sometieron, golpearon, dieron un cabezazo con el casco, patearon, esposaron y subieron a una patrulla. Su amigo quiso acompañarlo, pero le dijeron que fuera directamente al Ministerio Público 40. Marco Antonio apareció cinco días después en unos videos grabados en Tlalnepantla; notoriamente golpeado, en un estado alterado de conciencia. Llama la atención que, a partir de esos videos, Miguel Ángel Mancera y sus mandos policiacos se apresuraron a cerrar filas alrededor de los elementos que atentaron contra el joven.

El secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Hiram Almeida Estrada, primero dijo: “No se trata de una desaparición forzada, tan solo de un extravío”, y posteriormente: “No es ninguna desaparición forzada, ya que el joven salió por su propio pie de un juzgado de Tlalnepantla”. Entonces, ¿que te peguen, te esposen y te trepen a una patrulla contra tu voluntad unos gorilas que te pueden privar de la vida es un lindo paseo citadino? Lo dudo, a mí me han asaltado en un taxi y se siente de la chingada, tu vida está en las manos de gente armada y loca que te puede hacer lo que quiera. Te crea un trauma. Esos policías son, aquí y en China, secuestradores.

Miguel Ángel Mancera y sus corporaciones policiacas entraron en contradicciones: José Gil García, subsecretario de Información e Inteligencia Policial, dijo: “Los policías, en sus declaraciones, manifestaron haberlo dejado en libertad, de manera posterior a la detención (ni modo que antes), por petición de un ciudadano en calles adyacentes”; en cambio, Mancera declaró: “Pero los policías, al no encontrar a la parte denunciante, permitieron que el menor se retirara de las inmediaciones de El Rosario”. ¡Si van a mentir, al menos pónganse de acuerdo! Ni siquiera saben justificar por qué esos tiras jamás llevaron al estudiante al Ministerio Público y lo privaron de su libertad, para, muy probablemente, golpearlo y torturarlo, dándole la bienvenida a la Ley de Seguridad Interior y al México 68 reloaded.

De entre las irregularidades de este levantón, destaca que los servidores públicos de la Agencia 40 del Ministerio Público negaron a los familiares su derecho a levantar un acta, con el pretexto de “que no habían pasado 48 horas de su desaparición” y que “no había forma de comprobar la versión de su amigo”. ¿Encubrimiento desde la burocracia policiaca? ¿Cuánto se lleva cada secretaria de una agencia por extorsión? El dinero que esos tiras le arrebatan impunemente a la gente se reparte desde los contadores del Ministerio Público hasta las oficinas de Mancera. Son gente que vive del crimen.

“Dicen” que están detenidos los tiras Ubel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez. “Dicen”, porque no nos consta, no conocemos más que dos rostros de los cuatro policías, quizá sigan extorsionando en las calles. Tenemos derecho a identificar sus facciones, para no darles la bienvenida a ningún hogar decente. Y por milésima vez exijo que a cada encapuchado que genere desmanes en los actos de protesta se le quiten las capuchas frente a las cámaras.

Los tiras están detenidos por “inobservancia de algunos protocolos” (como se dice en lenguaje policiaco a agarrar a putazos a la gente); los mandos policíacos han dejado muy en claro que se presentaron “por su propia voluntad”, para “coadyuvar a la investigación” (¡ay, qué lindos! ¡Hay que darles la Medalla Belisario Domínguez!).

Desde hace dos semanas vengo exigiendo, en esta página, el encarcelamiento de los golpeadores Lorenzo Montiel Ramos y Luis Alberto Montiel Andrade; por lo menos la Procuraduría General de Justicia ya les abrió un proceso judicial, lo cual es un avance, pero siguen libres, todavía me pueden pegar a mí, a ti o a cualquiera (también estaría chido que confesaran quién les pagó para decir que los había contratado Morena). ¿Por qué no están tras las rejas? Andan en la calle, como seguramente los policías secuestradores.

Me despido recordándoles que Eruviel (otrora gobernador del Estado de México) llevó al Rey de la Basura (experto en grupos de choque) al Consejo Político del PRI. Este año comenzó con saqueos en ambas entidades, al estudiante desaparecido lo encontraron en el Edomex. ¿Habrá una colaboración entre hampones del Edomex y CdMx para castigar a la ciudad que gobierna Morena? Sabrá Dios.